Новости о коронавирусе в Украине 18 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине обнаружили еще 6 234 случая заражения коронавирусом. В больницы были госпитализированы 1 719 человек с COVID-19 или выраженными симптомами болезни. За этот же период умерли 79 больных, тогда как 1 763 пациентов выписали.

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В течение 17 сентября в Украине провели 72 474 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 35713,

методом ИФА – 9235,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27526.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 448 211 исследований для выявления вируса методом ПЦР.

Общие данные

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 344 398 больных коронавирусом. 2 230 306 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 54 829 инфицированных.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

Киев – 416 случаев;

Винницкая область – 133 случая;

Волынская область – 209 случаев;

Днепропетровская область – 434 случая;

Донецкая область – 272 случая;

Житомирская область – 215 случаев;

Закарпатская область – 44 случая;

Запорожская область – 260 случаев;

Ивано-Франковская область – 206 случаев;

Киевская область – 207 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 246 случаев;

Львовская область – 585 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 399 случаев;

Полтавская область – 176 случаев;

Ровненская область – 179 случаев;

Сумская область – 170 случаев;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 761 случай;

Херсонская область – 127 случаев;

Хмельницкая область – 160 случаев;

Черкасская область – 211 случаев;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 161 случай.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: основное

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 132 559 человек. 78 269 из них получили первую дозу препарата, а остальные 54 290 завершили курс вакцинации, получив вторую инъекцию.

В течение суток работали:

890 мобильных бригад,

2948 пунктов прививки;

329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании COVID-прививки сделали 6 248 155 жителей Украины. 6 248 153 человека получили первую дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 (из них двое получили первую дозу за рубежом).

В целом и первой, и второй дозой в Украине проведено 11 362 214 прививок.

Уровень заболеваемости не превышен только в 3 регионах

Источник: Минздрав

По состоянию на 18 сентября уровень заболеваемости коронавирусом не превышен только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах избыточное количество госпитализированных

Источник: Минздрав

Пока вся Украина находится в зеленой зоне карантина. Но сейчас показатели госпитализаций превышены в 10 регионах Украины:

Винницкая область – 66,3%,

Днепропетровская область – 69,0%,

Закарпатская область – 65,9%,

Луганская область – 71,5%,

Львовская область – 68,6%,

Николаевская область – 105,1%,

Ровненская область – 82,5%

Сумская область – 56,7%,

Харьковская область – 59,0%,

Хмельницкая область – 51,3%.

Новости о коронавирусе в мире 18 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 18 сентября по всему миру зафиксировали более 227 миллионов больных коронавирусом, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 672 тысяч американцев.

22 миллиона вакцинаций в день: в Индии рекордом поздравили премьера с днем ​​рождения

Источник: The Straits Times

В Индии установили национальный рекорд по вакцинации против коронавируса. Только за сутки привили 22 миллиона человек. Рекорд посвятили дню рождения главы правительства Нарендра Моди.

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Источник: NBC News

В FDA заявили, что пока недостаточно доказательств того, что третья доза вакцины против коронавируса является полностью безопасной. Поэтому бустерную дозу позволили только пожилым людям в возрасте от 65 лет и людям из группы высокого риска заражения.

Днем ранее 4 региона могут перейти в красную зону, закончилась Moderna: новости о коронавирусе 17 сентября

Исследования коронавируса

Как часто у детей возникает постковидный синдром: новые данные из Израиля

Источник: The Times of Israel

Согласно данным национального исследования Израиля, более 11% детей, которым диагностировали COVID-19, имеют симптомы болезни более 12 недель после заражения.

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Источник: JAMA Network Open

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