Рост уровня госпитализаций, постковидный синдром у детей: новости о коронавирусе 18 сентября

18 сентября 2021 , 16:19
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Источник:

24 канал

Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах избыточное количество госпитализированных. Рекорд вакцинации в Индии. В США не рекомендуют бустерную дозу вакцины против коронавируса большинству населения. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 18 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 18 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине обнаружили еще 6 234 случая заражения коронавирусом. В больницы были госпитализированы 1 719 человек с COVID-19 или выраженными симптомами болезни. За этот же период умерли 79 больных, тогда как 1 763 пациентов выписали.

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В течение 17 сентября в Украине провели 72 474 теста на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 35713,
  • методом ИФА – 9235,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27526.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 448 211 исследований для выявления вируса методом ПЦР.

Общие данные
За все время пандемии в Украине обнаружили 2 344 398 больных коронавирусом. 2 230 306 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 54 829 инфицированных.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

  • Киев – 416 случаев;
  • Винницкая область – 133 случая;
  • Волынская область – 209 случаев;
  • Днепропетровская область – 434 случая;
  • Донецкая область – 272 случая;
  • Житомирская область – 215 случаев;
  • Закарпатская область – 44 случая;
  • Запорожская область – 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 206 случаев;
  • Киевская область – 207 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 246 случаев;
  • Львовская область – 585 случаев;
  • Николаевская область – 106 случаев;
  • Одесская область – 399 случаев;
  • Полтавская область – 176 случаев;
  • Ровненская область – 179 случаев;
  • Сумская область – 170 случаев;
  • Тернопольская область – 219 случаев;
  • Харьковская область – 761 случай;
  • Херсонская область – 127 случаев;
  • Хмельницкая область – 160 случаев;
  • Черкасская область – 211 случаев;
  • Черновицкая область – 298 случаев;
  • Черниговская область – 161 случай.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: основное

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 132 559 человек. 78 269 из них получили первую дозу препарата, а остальные 54 290 завершили курс вакцинации, получив вторую инъекцию.

В течение суток работали:

  • 890 мобильных бригад,
  • 2948 пунктов прививки;
  • 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании COVID-прививки сделали 6 248 155 жителей Украины. 6 248 153 человека получили первую дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 (из них двое получили первую дозу за рубежом).

В целом и первой, и второй дозой в Украине проведено 11 362 214 прививок.

Уровень заболеваемости не превышен только в 3 регионах

Источник: Минздрав

По состоянию на 18 сентября уровень заболеваемости коронавирусом не превышен только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах избыточное количество госпитализированных

Источник: Минздрав

Пока вся Украина находится в зеленой зоне карантина. Но сейчас показатели госпитализаций превышены в 10 регионах Украины:

  • Винницкая область – 66,3%,
  • Днепропетровская область – 69,0%,
  • Закарпатская область – 65,9%,
  • Луганская область – 71,5%,
  • Львовская область – 68,6%,
  • Николаевская область – 105,1%,
  • Ровненская область – 82,5%
  • Сумская область – 56,7%,
  • Харьковская область – 59,0%,
  • Хмельницкая область – 51,3%.

Новости о коронавирусе в мире 18 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 18 сентября по всему миру зафиксировали более 227 миллионов больных коронавирусом, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 672 тысяч американцев.

22 миллиона вакцинаций в день: в Индии рекордом поздравили премьера с днем ​​рождения

Источник: The Straits Times

В Индии установили национальный рекорд по вакцинации против коронавируса. Только за сутки привили 22 миллиона человек. Рекорд посвятили дню рождения главы правительства Нарендра Моди.

В США не рекомендуют бустерную дозу вакцины против коронавируса: причина

Источник: NBC News

В FDA заявили, что пока недостаточно доказательств того, что третья доза вакцины против коронавируса является полностью безопасной. Поэтому бустерную дозу позволили только пожилым людям в возрасте от 65 лет и людям из группы высокого риска заражения.

Днем ранее 4 региона могут перейти в красную зону, закончилась Moderna: новости о коронавирусе 17 сентября

Исследования коронавируса

Как часто у детей возникает постковидный синдром: новые данные из Израиля

Источник: The Times of Israel

Согласно данным национального исследования Израиля, более 11% детей, которым диагностировали COVID-19, имеют симптомы болезни более 12 недель после заражения.

Как часто возникает аллергия на COVID-вакцины от Pfizer и Moderna

Источник: JAMA Network Open

Аллергия на мРНК-вакцины против COVID-19 встречается редко. И обычно она проходит в легкой форме.

Автор: Анастасія Кушпіт