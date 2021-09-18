Рост уровня госпитализаций, постковидный синдром у детей: новости о коронавирусе 18 сентября
Источник:24 канал
Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах избыточное количество госпитализированных. Рекорд вакцинации в Индии. В США не рекомендуют бустерную дозу вакцины против коронавируса большинству населения. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 18 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 18 сентября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 17 сентября, в Украине обнаружили еще 6 234 случая заражения коронавирусом. В больницы были госпитализированы 1 719 человек с COVID-19 или выраженными симптомами болезни. За этот же период умерли 79 больных, тогда как 1 763 пациентов выписали.
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В течение 17 сентября в Украине провели 72 474 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 35713,
- методом ИФА – 9235,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27526.
Всего с начала пандемии в Украине провели 12 448 211 исследований для выявления вируса методом ПЦР.Общие данные
За все время пандемии в Украине обнаружили 2 344 398 больных коронавирусом. 2 230 306 из них сумели преодолеть болезнь. Но, к сожалению, из жизни ушли 54 829 инфицированных.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили
- Киев – 416 случаев;
- Винницкая область – 133 случая;
- Волынская область – 209 случаев;
- Днепропетровская область – 434 случая;
- Донецкая область – 272 случая;
- Житомирская область – 215 случаев;
- Закарпатская область – 44 случая;
- Запорожская область – 260 случаев;
- Ивано-Франковская область – 206 случаев;
- Киевская область – 207 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 246 случаев;
- Львовская область – 585 случаев;
- Николаевская область – 106 случаев;
- Одесская область – 399 случаев;
- Полтавская область – 176 случаев;
- Ровненская область – 179 случаев;
- Сумская область – 170 случаев;
- Тернопольская область – 219 случаев;
- Харьковская область – 761 случай;
- Херсонская область – 127 случаев;
- Хмельницкая область – 160 случаев;
- Черкасская область – 211 случаев;
- Черновицкая область – 298 случаев;
- Черниговская область – 161 случай.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине: основное
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 132 559 человек. 78 269 из них получили первую дозу препарата, а остальные 54 290 завершили курс вакцинации, получив вторую инъекцию.
В течение суток работали:
- 890 мобильных бригад,
- 2948 пунктов прививки;
- 329 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании COVID-прививки сделали 6 248 155 жителей Украины. 6 248 153 человека получили первую дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 (из них двое получили первую дозу за рубежом).
В целом и первой, и второй дозой в Украине проведено 11 362 214 прививок.
Уровень заболеваемости не превышен только в 3 регионах
Источник: Минздрав
По состоянию на 18 сентября уровень заболеваемости коронавирусом не превышен только в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.
Ситуация с COVID-19 обостряется: в 10 регионах избыточное количество госпитализированных
Источник: Минздрав
Пока вся Украина находится в зеленой зоне карантина. Но сейчас показатели госпитализаций превышены в 10 регионах Украины:
- Винницкая область – 66,3%,
- Днепропетровская область – 69,0%,
- Закарпатская область – 65,9%,
- Луганская область – 71,5%,
- Львовская область – 68,6%,
- Николаевская область – 105,1%,
- Ровненская область – 82,5%
- Сумская область – 56,7%,
- Харьковская область – 59,0%,
- Хмельницкая область – 51,3%.
Новости о коронавирусе в мире 18 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 18 сентября по всему миру зафиксировали более 227 миллионов больных коронавирусом, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 41,9 миллиона. В целом COVID-19 унес жизни более 672 тысяч американцев.
22 миллиона вакцинаций в день: в Индии рекордом поздравили премьера с днем рождения
Источник: The Straits Times
В Индии установили национальный рекорд по вакцинации против коронавируса. Только за сутки привили 22 миллиона человек. Рекорд посвятили дню рождения главы правительства Нарендра Моди.
В США не рекомендуют бустерную дозу вакцины против коронавируса: причина
Источник: NBC News
В FDA заявили, что пока недостаточно доказательств того, что третья доза вакцины против коронавируса является полностью безопасной. Поэтому бустерную дозу позволили только пожилым людям в возрасте от 65 лет и людям из группы высокого риска заражения.
Днем ранее 4 региона могут перейти в красную зону, закончилась Moderna: новости о коронавирусе 17 сентября
Исследования коронавируса
Как часто у детей возникает постковидный синдром: новые данные из Израиля
Источник: The Times of Israel
Согласно данным национального исследования Израиля, более 11% детей, которым диагностировали COVID-19, имеют симптомы болезни более 12 недель после заражения.
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Источник: JAMA Network Open
Аллергия на мРНК-вакцины против COVID-19 встречается редко. И обычно она проходит в легкой форме.