Новости о коронавирусе в Украине

Заболели в два раза больше, чем выздоровели

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 560 человек, среди них 90 детей и 35 медработников. Больше всего больных зарегистрировали в Киеве.

В госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.

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Статистика коронавируса в регионах:

Киев – 245 случаев;

Винницкая область – 72 случая;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 61 случай;

Донецкая область – 69 случаев;

Житомирская область – 42 случая;

Закарпатская область – 18 случаев;

Запорожская область – 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область – 58 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 52 случая;

Львовская область – 57 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 105 случаев;

Полтавская область – 38 случаев;

Ровненская область – 17 случаев;

Сумская область – 48 случаев;

Тернопольская область – 87 случаев;

Харьковская область – 130 случаев;

Херсонская область – 50 случаев;

Хмельницкая область – 59 случаев;

Черкасская область – 44 случая;

Черновицкая область – 82 случая;

Черниговская область – 39 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 270 226 человек. По состоянию на 19 августа выздоровели 2 199 118 из них. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 53 368 пациентов.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

В Европейском союзе официально признали украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". Они соответствуют европейским нормам. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

Зеленский подписал закон о реформировании медицины

Источник: Интерфакс

Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Теперь правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года.

Во Львове продлили карантин

Источник: Львовский горсовет

Во Львове решили продлить карантин до 1 октября. Сейчас город находится в зеленой зоне, поэтому жителям следует носить маски и придерживаться социальной дистанции. На территории Львовской ГТО продолжает действовать зеленый уровень эпидемической опасности, который установили 17 июня.



Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Украина выделила деньги на улучшение условий обучения во время карантина в школах

Источник: 24 канал

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Украина выделила более 750 миллионов гривен, которые можно использовать на средства индивидуальной защиты для школьников. Деньги на обучение в условиях карантина пойдут, в частности на маски и дезинфекторы.

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В Киеве призывают вакцинироваться

Источник: КГГА

Мэр Киева призвал всех как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, ведь это единственный способ избежать нового жесткого карантина. Виталий Кличко вместе с тем заявил, что в КГГА готовятся к худшему. Он надеется, что все услышат призывы вакцинироваться. Мэр надеется, что до конца 2021 года почти все жители столицы получат прививку.

Справка. В Киеве сделали более 700 тысяч прививок от коронавируса. В области – более 300 тысяч. Всего в Украине – почти 5 миллионов.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии болезнь обнаружили у более чем 209,3 миллиона людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,39 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 37 миллионов человек, по меньшей мере 624 тысячи, к сожалению, умерли.

В Сингапуре британца приговорили к 6 месяцам заключения

Источник: CNN

В Сингапуре к 6 месяцам заключения приговорили британца, который отказывался носить маску в общественных местах. Все потому, что он нарушал карантинные ограничения. Так, его признали виновным по четырем пунктам обвинения. В то же время мужчина считает такое решение "незаконным".

В США возросло число больных коронавирусом

Источник: LA Times

Президент США Джо Байден считает, что в стране началась эпидемия коронавируса. Большинство госпитализаций и смертей приходится на тех, кто еще не сделал прививку. Он также отметил, что в США ускоряются темпы вакцинации от COVID-19.

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В США одобрили вакцинацию тремя дозами: реакция ВОЗ

Источник: The Guardian

Во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали решение США начать иммунизацию населения тремя дозами вакцины против COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке.

Французский остров закрыли на карантин

Источник: Lowcost

Французский остров Мартиника закрывают для туристов на 3 недели. Из-за COVID-19 там ввели карантин. В течение трех недель на острове Мартиника будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а гостиницы будут работать только для жителей и работников. Другие предприятия власть просит организовать возможность работать дистанционно.