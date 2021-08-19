Новости о коронавирусе в Украине
Заболели в два раза больше, чем выздоровели
Источник: Минздрав
В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 560 человек, среди них 90 детей и 35 медработников. Больше всего больных зарегистрировали в Киеве.
В госпитализации нуждались 665 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 32 человека. В то же время выздоровели – 898 человек.
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Статистика коронавируса в регионах:
- Киев – 245 случаев;
- Винницкая область – 72 случая;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 61 случай;
- Донецкая область – 69 случаев;
- Житомирская область – 42 случая;
- Закарпатская область – 18 случаев;
- Запорожская область – 80 случаев;
- Ивано-Франковская область – 58 случаев;
- Киевская область – 58 случаев;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 52 случая;
- Львовская область – 57 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Одесская область – 105 случаев;
- Полтавская область – 38 случаев;
- Ровненская область – 17 случаев;
- Сумская область – 48 случаев;
- Тернопольская область – 87 случаев;
- Харьковская область – 130 случаев;
- Херсонская область – 50 случаев;
- Хмельницкая область – 59 случаев;
- Черкасская область – 44 случая;
- Черновицкая область – 82 случая;
- Черниговская область – 39 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты
Источник: Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины
В Европейском союзе официально признали украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дия". Они соответствуют европейским нормам. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.
Зеленский подписал закон о реформировании медицины
Источник: Интерфакс
Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Теперь правительство должно до 1 декабря 2021 года разработать и утвердить Стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года.
Во Львове продлили карантин
Источник: Львовский горсовет
Во Львове решили продлить карантин до 1 октября. Сейчас город находится в зеленой зоне, поэтому жителям следует носить маски и придерживаться социальной дистанции. На территории Львовской ГТО продолжает действовать зеленый уровень эпидемической опасности, который установили 17 июня.
Правила зеленой зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Украина выделила деньги на улучшение условий обучения во время карантина в школах
Источник: 24 канал
Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что Украина выделила более 750 миллионов гривен, которые можно использовать на средства индивидуальной защиты для школьников. Деньги на обучение в условиях карантина пойдут, в частности на маски и дезинфекторы.
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В Киеве призывают вакцинироваться
Источник: КГГА
Мэр Киева призвал всех как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса, ведь это единственный способ избежать нового жесткого карантина. Виталий Кличко вместе с тем заявил, что в КГГА готовятся к худшему. Он надеется, что все услышат призывы вакцинироваться. Мэр надеется, что до конца 2021 года почти все жители столицы получат прививку.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии болезнь обнаружили у более чем 209,3 миллиона людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,39 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 37 миллионов человек, по меньшей мере 624 тысячи, к сожалению, умерли.
В Сингапуре британца приговорили к 6 месяцам заключения
Источник: CNN
В Сингапуре к 6 месяцам заключения приговорили британца, который отказывался носить маску в общественных местах. Все потому, что он нарушал карантинные ограничения. Так, его признали виновным по четырем пунктам обвинения. В то же время мужчина считает такое решение "незаконным".
В США возросло число больных коронавирусом
Источник: LA Times
Президент США Джо Байден считает, что в стране началась эпидемия коронавируса. Большинство госпитализаций и смертей приходится на тех, кто еще не сделал прививку. Он также отметил, что в США ускоряются темпы вакцинации от COVID-19.
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В США одобрили вакцинацию тремя дозами: реакция ВОЗ
Источник: The Guardian
Во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали решение США начать иммунизацию населения тремя дозами вакцины против COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке.
Французский остров закрыли на карантин
Источник: Lowcost
Французский остров Мартиника закрывают для туристов на 3 недели. Из-за COVID-19 там ввели карантин. В течение трех недель на острове Мартиника будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а гостиницы будут работать только для жителей и работников. Другие предприятия власть просит организовать возможность работать дистанционно.