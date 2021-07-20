Новости о коронавирусе в Украине 20 июля
В Украине снова выросло количество больных COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 598 новых больных COVID-19. Среди них 23 ребенка.
Днем ранее Новости о коронавирусе 19 июля: обязательная самоизоляция невакцинированных, интервал между CoronaVac
За этот же период в больницы госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли еще 25 пациентов.
За сутки протестированы:
- методом ПЦР – 21 459 человек;
- методом ИФА – 8 387 человек;
- экспресс-тестами – 12 565 человек.
В целом с начала пандемии в Украине провели 11 182 527 ПЦР-тестов.
Прирост заболеваемости в регионах за сутки:
- Киев – 228 случаев;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 4 случая;
- Днепропетровская область – 32 случая;
- Донецкая область – 48 случаев;
- Житомирская область – 11 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 14 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7 случаев;
- Киевская область – 6 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область-35 случаев;
- Львовская область – 20 случаев;
- Николаевская область – 4 случая;
- Одесская область – 35 случаев;
- Полтавская область – 15 случаев;
- Ровненская область – 3 случая;
- Сумская область – 35 случаев;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Харьковская область – 18 случаев;
- Херсонская область – 30 случаев;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черкасская область – 13 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Вакцинация в Украине: больше 2,7 миллиона украинцев привились
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине вакцинировали 81 015 человек. 50 267 из них получили первую дозу, а 30 748 – вторую. А с начала вакцинальной кампании в стране вакцинировали 2 717 790 граждан. В целом в стране провели 4 179 663 прививки.
Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал
Как использовать вакцину Moderna и сколько доз во флаконе: объяснение Ляшко
Источник: 24 канал
В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13 – 15 доз. Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. В первую очередь Ляшко призвал работников сферы здравоохранения использовать флакон с вакциной полностью – чтобы избежать ненужных остатков и эффективно использовать помощь.
В Украине начинается пятый этап вакцинации: до кого дошла очередь
Источник: Минздрав Украины
Министерство здравоохранения 21 июля начинает пятый этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие. Главное условие – вы должны быть старше 18 лет. При этом приоритет по-прежнему будет предоставляться уязвимым группам населения.
Регистрироваться на вакцинацию онлайн в сервисе "Дия" больше не нужно
Источник: "Дия"
Отныне в Украине регистрироваться на прививку против COVID-19 в онлайн-сервисе государственных услуг "Дия" больше не нужно. Теперь вакцинация доступна всем желающим. Это связано с началом пятого этапа вакцинации для украинцев.
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Новости о коронавирусе в мире 20 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 18 июля в мире зарегистрировали свыше 190 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время больше 125 миллионов пациентов выздоровели.
В ВОЗ обновили рекомендации по привитию беременных и кормящих матерей
Источник: WHO SAGE
По данным организации, беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Недуг увеличивает вероятность преждевременных родов. Более того, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии. В связи с этим, как отметили эксперты, страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:
- после медперсонала;
- граждан преклонного возраста;
- людей с хроническими болезнями.
Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока у организации нет данных, что COVID-19 представляет для них большую опасность, чем для других категорий людей. Но эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.
Катастрофически больше: в Индии смертность от коронавируса занижена в десять раз
Источник: The Guardian
Реальная статистика летальных случаев вследствие коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальные данные. Согласно исследованию, проведенному Центром глобального развития в США, с января 2020 года по июнь 2021 года от коронавируса умерло на 3 – 4,7 миллиона больше людей, чем указано в официальных данных. Исследование проводилось на основе изучения трех различных источников данных, чтобы охватить полную картину пандемии в Индии.