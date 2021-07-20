Новости о коронавирусе 20 июля: новый этап вакцинации в Украине, вакцинация и беременность

20 июля 2021 , 14:54
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В Украине начинается пятый этап вакцинации. В ВОЗ обновили рекомендации по привитию беременных и кормящих матерей. В Индии смертность от коронавируса занижена в десять раз. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 20 июля

В Украине снова выросло количество больных COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 598 новых больных COVID-19. Среди них 23 ребенка.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 июля: обязательная самоизоляция невакцинированных, интервал между CoronaVac

За этот же период в больницы госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли еще 25 пациентов.

За сутки протестированы:

  • методом ПЦР – 21 459 человек;
  • методом ИФА – 8 387 человек;
  • экспресс-тестами – 12 565 человек.

В целом с начала пандемии в Украине провели 11 182 527 ПЦР-тестов.

За все время пандемии в Украине:
  • обнаружили – 2 245 275 инфицированных;
  • выздоровели – 2 181 925 украинцев;
  • умерли – 52 756 больных.

Прирост заболеваемости в регионах за сутки:

  • Киев – 228 случаев;
  • Винницкая область – 9 случаев;
  • Волынская область – 4 случая;
  • Днепропетровская область – 32 случая;
  • Донецкая область – 48 случаев;
  • Житомирская область – 11 случаев;
  • Закарпатская область – 5 случаев;
  • Запорожская область – 14 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7 случаев;
  • Киевская область – 6 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область-35 случаев;
  • Львовская область – 20 случаев;
  • Николаевская область – 4 случая;
  • Одесская область – 35 случаев;
  • Полтавская область – 15 случаев;
  • Ровненская область – 3 случая;
  • Сумская область – 35 случаев;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 18 случаев;
  • Херсонская область – 30 случаев;
  • Хмельницкая область – 19 случаев;
  • Черкасская область – 13 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: больше 2,7 миллиона украинцев привились

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 81 015 человек. 50 267 из них получили первую дозу, а 30 748 – вторую. А с начала вакцинальной кампании в стране вакцинировали 2 717 790 граждан. В целом в стране провели 4 179 663 прививки.


Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал

Как использовать вакцину Moderna и сколько доз во флаконе: объяснение Ляшко

Источник: 24 канал

В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13 – 15 доз. Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. В первую очередь Ляшко призвал работников сферы здравоохранения использовать флакон с вакциной полностью – чтобы избежать ненужных остатков и эффективно использовать помощь.

В Украине начинается пятый этап вакцинации: до кого дошла очередь

Источник: Минздрав Украины

Министерство здравоохранения 21 июля начинает пятый этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие. Главное условие – вы должны быть старше 18 лет. При этом приоритет по-прежнему будет предоставляться уязвимым группам населения.

​​Регистрироваться на вакцинацию онлайн в сервисе "Дия" больше не нужно

Источник: "Дия"

Отныне в Украине регистрироваться на прививку против COVID-19 в онлайн-сервисе государственных услуг "Дия" больше не нужно. Теперь вакцинация доступна всем желающим. Это связано с началом пятого этапа вакцинации для украинцев.

Актуально Сексуальное и привлекательное: 7 способов, как снова полюбить свое тело после пандемии

Новости о коронавирусе в мире 20 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 18 июля в мире зарегистрировали свыше 190 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время больше 125 миллионов пациентов выздоровели.

В ВОЗ обновили рекомендации по привитию беременных и кормящих матерей

Источник: WHO SAGE

По данным организации, беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Недуг увеличивает вероятность преждевременных родов. Более того, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии. В связи с этим, как отметили эксперты, страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:

  • после медперсонала;
  • граждан преклонного возраста;
  • людей с хроническими болезнями.

Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока у организации нет данных, что COVID-19 представляет для них большую опасность, чем для других категорий людей. Но эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.

Катастрофически больше: в Индии смертность от коронавируса занижена в десять раз

Источник: The Guardian

Реальная статистика летальных случаев вследствие коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальные данные. Согласно исследованию, проведенному Центром глобального развития в США, с января 2020 года по июнь 2021 года от коронавируса умерло на 3 – 4,7 миллиона больше людей, чем указано в официальных данных. Исследование проводилось на основе изучения трех различных источников данных, чтобы охватить полную картину пандемии в Индии.