Новости о коронавирусе 20 июля: новый этап вакцинации в Украине, вакцинация и беременность

В Украине начинается пятый этап вакцинации. В ВОЗ обновили рекомендации по привитию беременных и кормящих матерей. В Индии смертность от коронавируса занижена в десять раз. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 20 июля

В Украине снова выросло количество больных COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 598 новых больных COVID-19. Среди них 23 ребенка.

Днем ранее Новости о коронавирусе 19 июля: обязательная самоизоляция невакцинированных, интервал между CoronaVac

За этот же период в больницы госпитализировали 279 человек. Побороть недуг удалось 540 украинцам. К сожалению, умерли еще 25 пациентов.

За сутки протестированы:

методом ПЦР – 21 459 человек;

методом ИФА – 8 387 человек;

экспресс-тестами – 12 565 человек.

В целом с начала пандемии в Украине провели 11 182 527 ПЦР-тестов.

обнаружили – 2 245 275 инфицированных;

выздоровели – 2 181 925 украинцев;

умерли – 52 756 больных.

Прирост заболеваемости в регионах за сутки:

Киев – 228 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 4 случая;

Днепропетровская область – 32 случая;

Донецкая область – 48 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 14 случаев;

Ивано-Франковская область – 7 случаев;

Киевская область – 6 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область-35 случаев;

Львовская область – 20 случаев;

Николаевская область – 4 случая;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 15 случаев;

Ровненская область – 3 случая;

Сумская область – 35 случаев;

Тернопольская область – 1 случай;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Вакцинация в Украине: больше 2,7 миллиона украинцев привились

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 81 015 человек. 50 267 из них получили первую дозу, а 30 748 – вторую. А с начала вакцинальной кампании в стране вакцинировали 2 717 790 граждан. В целом в стране провели 4 179 663 прививки.



Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал

Как использовать вакцину Moderna и сколько доз во флаконе: объяснение Ляшко

Источник: 24 канал

В инструкции производителя вакцины указано, что в одном флаконе 13 – 15 доз. Но на упаковке написано, что во флаконе 15 доз. Украина обеспечила эффективные шприцы, которые позволят иметь 15 доз. В первую очередь Ляшко призвал работников сферы здравоохранения использовать флакон с вакциной полностью – чтобы избежать ненужных остатков и эффективно использовать помощь.

В Украине начинается пятый этап вакцинации: до кого дошла очередь

Источник: Минздрав Украины

Министерство здравоохранения 21 июля начинает пятый этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививки могут получить практически все желающие. Главное условие – вы должны быть старше 18 лет. При этом приоритет по-прежнему будет предоставляться уязвимым группам населения.

​​Регистрироваться на вакцинацию онлайн в сервисе "Дия" больше не нужно

Источник: "Дия"

Отныне в Украине регистрироваться на прививку против COVID-19 в онлайн-сервисе государственных услуг "Дия" больше не нужно. Теперь вакцинация доступна всем желающим. Это связано с началом пятого этапа вакцинации для украинцев.

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Новости о коронавирусе в мире 20 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 18 июля в мире зарегистрировали свыше 190 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных. В то же время больше 125 миллионов пациентов выздоровели.

В ВОЗ обновили рекомендации по привитию беременных и кормящих матерей

Источник: WHO SAGE

По данным организации, беременные имеют больший риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Недуг увеличивает вероятность преждевременных родов. Более того, новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии. В связи с этим, как отметили эксперты, страны с ограниченным объемом вакцин должны вакцинировать будущих матерей во вторую очередь:

после медперсонала;

граждан преклонного возраста;

людей с хроническими болезнями.

Также обновили рекомендации и для кормящих матерей. Пока у организации нет данных, что COVID-19 представляет для них большую опасность, чем для других категорий людей. Но эксперты не рекомендуют прекращать грудное вскармливание из-за вакцинации.

Катастрофически больше: в Индии смертность от коронавируса занижена в десять раз

Источник: The Guardian

Реальная статистика летальных случаев вследствие коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальные данные. Согласно исследованию, проведенному Центром глобального развития в США, с января 2020 года по июнь 2021 года от коронавируса умерло на 3 – 4,7 миллиона больше людей, чем указано в официальных данных. Исследование проводилось на основе изучения трех различных источников данных, чтобы охватить полную картину пандемии в Индии.