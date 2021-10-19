Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине в течение прошлых суток, 18 октября, коронавирусом заболели 15 579 человек. Среди них 1309 детей и 282 медработника. В то же время выздоровело значительно больше, чем за предыдущие сутки – 7 776 человек. Больше всего новых случаев в Одесской и Харьковской областях.

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За все время пандемии в Украине

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 660 273 случая коронавируса.

По состоянию на 19 октября выздоровели – 2 337 194 человека.

В то же время жертвами коронавируса стали 61 348 жителей страны.

Всего также провели 13 642 447 ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 837 случаев;

Винницкая область – 261 случай;

Волынская область – 435 случаев;

Днепропетровская область – 1203 случая;

Донецкая область – 899 случаев;

Житомирская область – 202 случая;

Закарпатская область – 184 случая;

Запорожская область – 1019 случаев;

Ивано-Франковская область – 213 случая;

Киевская область – 565 случаев;

Кировоградская область – 47 случаев;

Луганская область – 611 случаев;

Львовская область – 959 случаев;

Николаевская область – 302 случая;

Одесская область – 1418 случаев;

Полтавская область – 593 случая;

Ровненская область – 593 случая;

Сумская область – 700 случаев;

Тернопольская область – 437 случаев;

Харьковская область – 1412 случаев;

Херсонская область – 880 случаев;

Хмельницкая область – 301 случай;

Черкасская область – 676 ​​случаев;

Черновицкая область – 595 случаев;

Черниговская область – 237 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

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Статистика вакцинации против COVID-19

За сутки 18 октября удалось привить против коронавируса 193 069 украинцев. В частности:

одну дозу получили 109 667 человек;

полностью иммунизированы – 83 402 человека.

Общие данные С начала прививочной кампании привили 8 065 762 человек, из них получили одну дозу – 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). В целом провели 14 635 480 прививок.

Способность медицинской системы – 1,5 миллиона прививок в неделю

Источник: Минздрав

Для регионов Украины установили выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19. Так, есть все возможности, чтобы выполнять примерно по 1,5 миллиона прививок в неделю.

Виктор Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для людей.

Очередь из скорых с COVID-больными выстроилась в Хмельницком

Источник: фейсбук Бориса Ткача

В инфекционной больнице вчера, 18 октября, больных коронавирусом перестали принимать из-за нехватки мест. Накануне там скорые с больными выстроились в очередь.



Скорые в Хмельницком / Фото Бориса Ткача

Согласно статистике СНБО, в Хмельницкой инфекционной больнице с 200 COVID-кроватей заняты 197.

Больных коронавирусом госпитализировали в Хмельницкую городскую больницу, однако и она уже переполнена. В отделении интенсивной терапии свободных мест уже нет. Также восстановили госпитализацию ковидных больных в перинатальный центр.

На Львовщине зафиксировали рекордную смертность в Украине от COVID-19

Источник: Львовский горсовет

Ситуация с коронавирусом на Львовщине – довольно тревожная. В области 18 октября зафиксировали рекордную смертность от коронавируса среди всех регионов Украины.

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Как сделать бесплатное КТ и для чего оно вообще

Источник: Минздрав

Компьютерную томографию (КТ) назначают для определения состояния органов грудной клетки пациента. Говорится о ситуации, когда невозможно провести ПЦР-тест на COVID-19, или же у человека есть дыхательная недостаточность или сопутствующие патологии.

Важно: Если пациент находится в удовлетворительном состоянии, положительный тест на коронавирус COVID-19 не является основанием для назначения КТ.

Решение о выдаче или не выдаче направления должен принимать врач, опираясь на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом) и температуру тела.

Новости о коронавирус в мире 19 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 19 октября по всему миру зафиксировали более 241 миллиона больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

Латвия же вводит жесткий карантин: полный перечень ограничений

Источник: DELFI

В Латвии введут жесткие меры по борьбе с распространением COVID-19. Соответствующее решение 18 октября принял кризисный совет под руководством премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

Правительство Латвии приняло следующие решения:

закрыть все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости;

ограничить предоставление услуг (в частности, закроют парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания);

запретить спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты);

ввести ограничения на сборы, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

В США хотят "миксовать" вакцины для бустерной прививки

Источник: The New York Times

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить делать третью прививку от COVID-19 другим препаратом, чем был первый укол. Это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, которые вакцинируют население.

Согласно результатам исследования "Mix and match" ("Смешивай и совмещай"), у тех, кто сделал первую прививку препаратом Johnson & Johnson и ревакцинировался Moderna – уровень антител вырос в 76 раз за 15 дней.

Тогда как бустерный укол вакциной Johnson & Johnson позволял увеличить количество антител только в 4 раза.

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Исследования и открытия о коронавирусе

Как попробовать вернуть обоняние после коронавируса

Источник: Fifth Sense

Почти у половины людей, которые переболели коронавирусом или другими инфекциями, нарушается обоняние или вкус. Восстановление может длиться от нескольких дней до года.

Чтобы ускорить возврат обоняния, можно попробовать заново научить нос распознавать запахи с помощью обонятельной гимнастики.

Вот что предлагают сделать:

Возьмите банку с запахом в руки, расслабьтесь и вдохните естественно (слишком быстрый и глубокий вдох может привести к тому, что вы ничего не почувствуете).

Не нюхайте слишком долго – достаточно 10 секунд на каждый запах.

Повторите еще дважды, затем отдохните 5 минут.

Советуют тренировать запах как минимум два раза в день – утром и вечером.