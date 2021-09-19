Новости о коронавирусе в Украине 19 сентября
Заболеваемость коронавирусом в стране: последние данные
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 983 случая заражения коронавирусом. При этом количество госпитализаций не изменилось. За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 1 767 человек, тогда как днем ранее – 1 719.
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Кроме этого, за сутки 17 сентября зарегистрировали 46 летальных случаев. Еще 546 пациентов выздоровели.
Отметим, что сейчас обнаружили почти вдвое меньше больных, чем днем ранее – 3 983 против 6 234. Причиной такого резкого спада статистики может быть снижение уровня тестирования на коронавирус, поскольку на протяжении 17 сентября в Украине провели 35 713 исследований методом ПЦР, а в течение последних суток – 23 176.
Всего вчера в стране провели 45 858 COVIDтестов, из них:
- методом ПЦР – 23 176,
- методом ИФА – 3 982,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 700.
Всего с начала пандемии в Украине провели 12 471 387 исследований методом ПЦР.
Суточный прирост инфицированных в регионах: сколько новых случаев выявили
- Киев – 161 случай;
- Винницкая область – 113 случаев;
- Волынская область – 98 случаев;
- Днепропетровская область – 300 случаев;
- Донецкая область – 134 случая;
- Житомирская область – 171 случай;
- Закарпатская область – 22 случая;
- Запорожская область – 123 случая;
- Ивано – Франковская область – 127 случаев;
- Киевская область – 103 случая;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 64 случая;
- Львовская область – 246 случаев;
- Николаевская область – 112 случаев;
- Одесская область – 319 случаев;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровенская область – 70 случаев;
- Сумская область – 121 случай;
- Тернопольская область – 215 случаев;
- Харьковская область – 610 случаев;
- Херсонская область – 239 случаев;
- Хмельницкая область – 291 случай;
- Черкасская область – 43 случая;
- Черновицкая область – 219 случаев;
- Черниговская область – 58 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации также снизились
За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали всего 58 605 человек. 34 743 реципиента получили первую дозу, а остальные 23 862 – вторую.
В течение суток работали:
- 433 мобильные бригады,
- 1 649 пунктов прививки;
- 357 центров вакцинации.
Всего с начала вакцинальной кампании COVID-прививки сделали 6 282 898 жителей Украины. 6 282 896 из них получили первую дозу, при этом полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 (из них двое сделали первую инъекцию за рубежом).
Всего по состоянию на 19 сентября в Украине провели 11 420 819 прививок (и первой, и второй дозами).
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
На Киевщине после прививки умер 19-летний студент: обстоятельства выясняются
Источник: Украинский гуманитарный институт
В Киевской области вскоре после прививки от коронавируса умер 19-летний студент. Окончательная причина смерти будет известна лишь через месяц после завершения медицинских исследований. Предварительная справка о причине смерти указывает "Сердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".
Днем ранее Рост уровня госпитализаций, постковидный синдром у детей: новости о коронавирусе 18 сентября
Новости о коронавирусе в мире 19 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 19 сентября по всему миру зафиксировали более 228 миллионов больных коронавирусом, более чем 4,6 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллиона. Всего COVID-19 унес жизни более 673 тысяч американцев.
Советники правительства США проголосовали против использования третьей дозы COVID-вакцины
Источник: MedicalXpress
Ведущие медицинские эксперты США, консультирующие правительство, проголосовали против введения бустерной дозы препарата Pfizer. Они опасаются потенциальных побочных эффектов в младших возрастных группах. Но будет сформирован новый вопрос относительно одобрения третьей дозы для людей в возрасте от 65 лет, поскольку только в этой группе соотношение риска и пользы сильно различается.
В России очередной всплеск COVID-19: смертность значительно возросла
Источник: ТАСС
Число зарегистрированных за прошедшую неделю случаев коронавируса в России впервые выросло с середины июля. При этом показатель летальности заболевания увеличился до 2,72%.
Исследование коронавируса
Новые штаммы коронавируса лучше передаются по воздуху: как себя защитить
Источник: Clinical Infectious Diseases
Ученые из Университета Мэриленда (США) обнаружили, что мутация вируса SARS-CoV-2 делает его заразнее – он лучше переносится по воздуху. Это исследование еще раз подчеркивает, что маски и респираторы – важная составляющая защиты против COVID-19.
Moderna, Pfizer, J & J: какая вакцина лучше всего защищает от госпитализации
Источник: The Hill
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, какая вакцина лучше защищает от сложного течения коронавируса. Эксперты рассмотрели препараты, которые используют в США: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Оказалось, что Moderna является наиболее эффективной против госпитализации при COVID-19. Но Pfizer и Johnson & Johnson также обеспечивают существенную защиту:
- Дефективность вакцины Moderna от госпитализации – 93%,
- Pfizer-BioNTech – 88%,
- Johnson & Johnson составила – 71%.