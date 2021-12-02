Новости о коронавирусе в Украине 2 декабря
Статистика заболеваемости в стране
Источник: Минздрав
Вчера в Украине обнаружили 13 531 больного коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 003 пациентов с COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 525 больных. 23 535 пациентов выздоровели.
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Темпы тестирований
За сутки провели 86 490 тестов на выявление коронавируса, в том числе:
- методом ПЦР – 45 544;
- методом ИФА – 8 912;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 034.
Общая статистика распространения COVID-19
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 463 872 случая инфицирования коронавирусом. На сегодня, 2 декабря, выздоровели 2 995 727 человек. А жертвами коронавирусной болезни стали 87 057 жителей страны.
Количество больных коронавирусом в регионах за сутки:
- Киев – 1 418 случаев;
- Винницкая область – 568 случаев;
- Волынская область – 647 случаев;
- Днепропетровская область – 682 случая;
- Донецкая область – 803 случая;
- Житомирская область – 743 случая;
- Закарпатская область – 469 случаев;
- Запорожская область – 709 случаев;
- Ивано-Франковская область – 623 случая;
- Киевская область – 640 случаев;
- Кировоградская область – 183 случая;
- Луганская область – 169 случаев;
- Львовская область – 729 случаев;
- Николаевская область – 424 случая;
- Одесская область – 418 случаев;
- Полтавская область – 677 случаев;
- Ровненская область – 461 случай;
- Сумская область – 371 случай;
- Тернопольская область – 310 случаев;
- Харьковская область – 501 случай;
- Херсонская область – 150 случаев;
- Хмельницкая область – 594 случая;
- Черкасская область – 193 случая;
- Черновицкая область – 164 случая;
- Черниговская область – 558 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
Две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев
Источник: Минздрав
По состоянию на 2 декабря в Украине против коронавируса провели почти 25 миллионов прививок, две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев. За сутки 1 декабря провакцинировано 210 869 человек. В частности, первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Регионы теряют показатели красной зоны, – Минздрав
Источник: Минздрав
5 областей и Киев не отвечают критериям красной зоны эпидопасности. Также 8 областей начали показывать положительную динамику.
Показатели Минздрава по заболеваемости коронавирусом / Инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 2 декабря
Британия одобрила новое лекарство от COVID-19: насколько оно эффективно
Источник: британский правительственный портал
Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение еще одного лекарства против коронавируса Xevudy (сотровимаб). Этот препарат снижает риск госпитализаций и смерти в результате болезни на 79% у взрослых из группы высокого риска.
Омикрон в действии: в ЮАР за сутки удвоилось количество больных
Источник: Associated Press
Согласно официальной статистике, количество новых подтвержденных случаев COVID-19 в Южной Африке, где ученые обнаружили вариант Омикрон, почти удвоилось. За день оно выросло до 8 561 в среду по сравнению с 4 373 днем ранее.
Франция ужесточила условия въезда для путешественников из-за Omicron: что изменится
Источник: The Local
Франция объявила о новых правилах въезда. Они будут касаться всех путешественников, которые прибывают во Францию из стран, не входящих в ЕС. Так, с 4 декабря все путешественники, в частности вакцинированные, чтобы въехать во Францию из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить негативный тест на COVID-19. Это может быть ПЦР-тест или тест на антиген, проведенный в течение предыдущих 48 часов.
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Исследование коронавируса, разработки и вакцины
Нашли еще один механизм действия антител на вирусы: почему это важно
Источник: Cell
Ученые обнаружили новый способ, которым антитела уничтожают вирусы. Это поможет разработать новые противовирусные препараты, в частности против COVID-19. Новое исследование показывает, что антитела способны еще и изменять структуру вируса, мешая ему правильно крепиться к клеткам человеческого тела. Ученые экспериментировали с моноклональными антителами против вируса Зика и лихорадки Денге, однако они уверены, что результаты пригодятся и для других патогенов.
Что может "убить" COVID-19: ученые стали на шаг ближе к разработке нового лекарства
Источник: MedicalXpress
В микробиоме человека исследователи обнаружили метаболиты (промежуточные или конечные продукты метаболизма), которые подавляют инфекцию COVID-19 на клеточных моделях вируса. Новое открытие может помочь разработать новое лекарство от коронавируса. Это одно из первых таких исследований, которое показало, что молекулы, производимые микробиомом человека, могут подавлять вирусные инфекции, в частности коронавирусы.
Как улучшить эффект мРНК-вакцин
Источник: MedicalXpress
В Университете Британской Колумбии было проведено новое масштабное исследование, которое может стать основой для текущих международных рекомендаций по вакцинации против COVID-19. В то же время, стоит отметить, что труд еще рецензируют. Более длительный интервал между первой и второй дозами мРНК-вакцины против COVID-19 способствует более сильному иммунному ответу.