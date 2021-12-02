Британия одобрила новое COVID-лекарство, в ЮАР прирост больных: новости о коронавирусе 2 декабря

Британия одобрила новое лекарство от COVID-19. Омикрон в действии: в ЮАР за сутки удвоилось количество больных. Что может "убить" COVID-19: ученые стали на шаг ближе к разработке нового лекарства. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 2 декабря

Статистика заболеваемости в стране

Источник: Минздрав

Вчера в Украине обнаружили 13 531 больного коронавирусом. В больницы госпитализировали 3 003 пациентов с COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 525 больных. 23 535 пациентов выздоровели.

Днем раньше Лекарства от COVID в Украине, когда прививаться: новости о коронавирусе

Темпы тестирований

За сутки провели 86 490 тестов на выявление коронавируса, в том числе:

методом ПЦР – 45 544;

методом ИФА – 8 912;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 034.

Общая статистика распространения COVID-19

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 463 872 случая инфицирования коронавирусом. На сегодня, 2 декабря, выздоровели 2 995 727 человек. А жертвами коронавирусной болезни стали 87 057 жителей страны.

Количество больных коронавирусом в регионах за сутки:

Киев – 1 418 случаев;

Винницкая область – 568 случаев;

Волынская область – 647 случаев;

Днепропетровская область – 682 случая;

Донецкая область – 803 случая;

Житомирская область – 743 случая;

Закарпатская область – 469 случаев;

Запорожская область – 709 случаев;

Ивано-Франковская область – 623 случая;

Киевская область – 640 случаев;

Кировоградская область – 183 случая;

Луганская область – 169 случаев;

Львовская область – 729 случаев;

Николаевская область – 424 случая;

Одесская область – 418 случаев;

Полтавская область – 677 случаев;

Ровненская область – 461 случай;

Сумская область – 371 случай;

Тернопольская область – 310 случаев;

Харьковская область – 501 случай;

Херсонская область – 150 случаев;

Хмельницкая область – 594 случая;

Черкасская область – 193 случая;

Черновицкая область – 164 случая;

Черниговская область – 558 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала Источник: Минздрав По состоянию на 2 декабря в Украине против коронавируса провели почти 25 миллионов прививок, две дозы вакцины получили более 11 миллионов украинцев. За сутки 1 декабря провакцинировано 210 869 человек. В частности, первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Регионы теряют показатели красной зоны, – Минздрав

Источник: Минздрав

5 областей и Киев не отвечают критериям красной зоны эпидопасности. Также 8 областей начали показывать положительную динамику.



Показатели Минздрава по заболеваемости коронавирусом / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 2 декабря

Британия одобрила новое лекарство от COVID-19: насколько оно эффективно

Источник: британский правительственный портал

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило применение еще одного лекарства против коронавируса Xevudy (сотровимаб). Этот препарат снижает риск госпитализаций и смерти в результате болезни на 79% у взрослых из группы высокого риска.

Омикрон в действии: в ЮАР за сутки удвоилось количество больных

Источник: Associated Press

Согласно официальной статистике, количество новых подтвержденных случаев COVID-19 в Южной Африке, где ученые обнаружили вариант Омикрон, почти удвоилось. За день оно выросло до 8 561 в среду по сравнению с 4 373 днем ​​ранее.

Франция ужесточила условия въезда для путешественников из-за Omicron: что изменится

Источник: The Local

Франция объявила о новых правилах въезда. Они будут касаться всех путешественников, которые прибывают во Францию ​​из стран, не входящих в ЕС. Так, с 4 декабря все путешественники, в частности вакцинированные, чтобы въехать во Францию ​​из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить негативный тест на COVID-19. Это может быть ПЦР-тест или тест на антиген, проведенный в течение предыдущих 48 часов.

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Исследование коронавируса, разработки и вакцины

Нашли еще один механизм действия антител на вирусы: почему это важно

Источник: Cell

Ученые обнаружили новый способ, которым антитела уничтожают вирусы. Это поможет разработать новые противовирусные препараты, в частности против COVID-19. Новое исследование показывает, что антитела способны еще и изменять структуру вируса, мешая ему правильно крепиться к клеткам человеческого тела. Ученые экспериментировали с моноклональными антителами против вируса Зика и лихорадки Денге, однако они уверены, что результаты пригодятся и для других патогенов.

Что может "убить" COVID-19: ученые стали на шаг ближе к разработке нового лекарства

Источник: MedicalXpress

В микробиоме человека исследователи обнаружили метаболиты (промежуточные или конечные продукты метаболизма), которые подавляют инфекцию COVID-19 на клеточных моделях вируса. Новое открытие может помочь разработать новое лекарство от коронавируса. Это одно из первых таких исследований, которое показало, что молекулы, производимые микробиомом человека, могут подавлять вирусные инфекции, в частности коронавирусы.

Как улучшить эффект мРНК-вакцин

Источник: MedicalXpress

В Университете Британской Колумбии было проведено новое масштабное исследование, которое может стать основой для текущих международных рекомендаций по вакцинации против COVID-19. В то же время, стоит отметить, что труд еще рецензируют. Более длительный интервал между первой и второй дозами мРНК-вакцины против COVID-19 способствует более сильному иммунному ответу.