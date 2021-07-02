Новости о коронавирусе 2 июня: в Украине одобрили COVID-сертификаты и усилили карантин

В Украине проверят старые образцы анализов на наличие мутировавших версий, в частности штамма Дельта. На Львовщине усилили карантин, из-за угрозы новой вспышки. Количество вакцинированных в Украине хотя бы одной дозой возросло до 2 миллионов. В России продолжает ухудшаться ситуация – фиксируют рекордную смертность в результате COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 июля

Новости о коронавирусе в Украине 2 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За сутки 1 июля коронавирусом заболели 696 жителей Украины. Среди всех заболевших за вчера были 36 детей и 33 медработника. В больницы госпитализировали 439 пациентов с осложненным течением.

Днем ранее Новости о коронавирусе 1 июля штамм Дельта доминирует в США, всплеск заболеваемости в Европе

Во время болезни, к сожалению, умерли еще 33 человека. В то же время выздоровели от болезни – 1 197 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 19 756 человек;

методом ИФА – 8 924 человека;

экспресс-тестами – 15 408 человек.

Справка. Всего за все время пандемии в Украине недугом заболело – 2 236 497 человек.

По состоянию на 1 июля удалось побороть болезнь 2 169 584 человекам. Также зафиксировали 52 391 летальный случай.

Суточный прирост инфицированных в областях:

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 36 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 53 случая;

Полтавская область – 16 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 33 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Более 2 миллионов украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 1 июля в Украине вакцинировали против коронавируса 90 959 людей. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.

По состоянию на 1 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Среди всех иммунизированных – 2 дозы получили 766 483 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего провели 2 767 613 прививок в Украине.

Львовская область получила Pfizer: за сутки вакцинировали рекордное количество людей

Источник: ЛОГА

В Львовскую область 1 июля поступила очередная партия вакцины Pfizer-BioNTech. Область получила более 5,5 тысячи доз препарата. За сутки на Львовщине провакцинировали почти 5,9 тысячи человек.

В частности, в область поступила очередная партия вакцин Pfizer. Львовская область получила 5 580 доз препарата.

Когда в Украине могут ввести вакцинацию третьей дозой

Источник: Завтрак с 1+1

В Украине не исключают вакцинацию против коронавируса третьей дозой. Это нужно в случае ревакцинации, то есть продления действия вакцины. Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что есть две стратегии повторной вакцинации:

Первая – когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная.

И вторая тактика, когда ревакцинацию (повторную вакцинацию) проводят через год.

Старые COVID-образцы украинцев проанализируют на наличие штамма Дельта

Источник: Зеркало недели

В Украине проанализируют биологический материал, собранный во время вспышки коронавируса в марте – апреле 2021 года. В Минздраве не исключают, что тогда по стране мог циркулировать штамм Дельта.

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В Украине начали действовать карантинные нормы для противодействия штамму Дельта

Источник: МОЗ

Со 2 июля в Украине начали действовать измененные карантинные правила из-за распространения индийского штамма коронавируса. В основном нововведения касаются пересечения границы иностранцами.

В частности, чтобы пересечь государственную границу Украины, иностранцам и лицам без гражданства, старше 12 лет, нужно пройти непосредственно на пунктах пропуска экспресс-тест на антиген.

В Украине утвердили COVID-сертификаты: как они будут работать

Источник: Правительственный портал

Правительство приняло постановление о внедрении COVID-сертификатов – цифровых документов, которые будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, что человек выздоровел от COVID-19.

Каким образом будет работать сертификат

Все данные о пациенте вносят в электронную систему здравоохранения.

Документ можно будет сгенерировать в приложении или на портале Дия.

А впоследствии также получить бумажный у врача.

Обратите внимание! COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в Дия. Проверить, действителен ли сертификат, можно будет по QR-коду. Это удобно, ведь не нужно дополнительно внедрять специальное оборудование для проверки.

Больше о введении ковидных сертификатов в Украине читайте здесь.

Новости о коронавирусе в мире 2 июля

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировали почти 182 миллиона инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие недуга из жизни ушли 3 954 489 пациентов. В то же время выздоровели – почти 120 миллионов больных.

По состоянию на 2 июля в мире зафиксировано более 58 миллионов активных больных COVID-19.

В России от COVID-19 умерло рекордное количество людей

Источник: ТАСС

В России за сутки зарегистрировали новый максимум смертей от коронавируса. За минувшие сутки в результате COVID-19 из жизни ушли 679 пациентов – больше всего летальных исходов зарегистрировали в Москве и Петербурге – 112 и 101 соответственно.

Общее число умерших в результате коронавируса достигло 136 565.

Что касается заболеваемости, то с начала пандемии в России зарегистрировали 5 561 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 218 из которых за минувшие сутки.

ЕС расширил перечень "зеленых" стран для путешествий

Источник: сайт Евросовета

Совет Европейского Союза обновил список "зеленых" стран, с которыми ЕС рекомендовано постепенно снимать коронавирусные ограничения. Совет добавил еще 10 новых стран в список.

К критериям, по которым определяется готовность третьих стран для постепенной отмены ограничений на поездки в ЕС входят эпидемиологическое состояние и общие усилия в борьбе с COVID-19, надежность и соответствие статистической информации, предоставляемой странами.

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Исследования и разработки в контексте коронавируса

Люди с легким течением COVID-19 могли раньше болеть другими коронавирусами

Источник: Stanford University Medical Center

Пациенты с COVID-19, симптомы которых были слабыми, могли раньше болеть похожей болезнью. Они имеют признаки предшествующего заражения менее вирулентными коронавирусами. Такое предположение сделали исследователи Школы медицинского факультета Стэнфордского университета.

Google встроит в Android цифровой паспорт вакцинации от COVID-19

Источник: Bloomberg

В операционной системе Android появится поддержка цифровых паспортов вакцинации. Это означает, что пользователи смогут сохранять данные о вакцинации от COVID-19 на своем смартфоне получать к ним доступ в любое время и предоставлять эту информацию, например, в виде QR-кодов на запрос.

Поисковый гигант пообещал, что не будет хранить копий личных данных пользователей.

Цифровые паспорта вакцинации могут получить широкую популярность благодаря унификации и тому, что их сложно подделать.



Паспорт вакцинации в Android / Фото Google