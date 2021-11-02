Новости о коронавирусе в Украине
Возросла заболеваемость COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В частности, заболели 1 263 ребенка и 339 медработников.
К теме В Минздраве ответили, когда в Украине будет спад заболеваемости
В больницы госпитализировали 3 188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, К сожалению, умерли 700 пациентов – это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда зафиксировали 298 летальных исходов. При этом выздоровели вчера еще 12 639 человек с диагнозом COVID-19.
Темпы тестирования на коронавирус
В течение суток понедельника в стране сделали 133 592 теста на наличие коронавируса, в частности:
- методом ПЦР – 56 930,
- методом ИФА – 19 553,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 57 109.
Распространение коронавируса в областях: суточный показатель
- Киев – 1738 случаев;
- Винницкая область – 342 случая;
- Волынская область – 640 случаев;
- Днепропетровская область – 1621 случай;
- Донецкая область – 741 случай;
- Житомирская область – 225 случаев;
- Закарпатская область – 269 случаев;
- Запорожская область – 1341 случай;
- Ивано-Франковская область – 296 случаев;
- Киевская область – 810 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 431 случай;
- Львовская область – 1104 случая;
- Николаевская область – 710 случаев;
- Одесская область – 1908 случаев;
- Полтавская область – 1065 случаев;
- Ровенская область – 757 случаев;
- Сумская область – 570 случаев;
- Тернопольская область – 497 случаев;
- Харьковская область – 1337 случаев;
- Херсонская область – 795 случаев;
- Хмельницкая область – 446 случаев;
- Черкасская область – 742 случая;
- Черновицкая область – 649 случаев;
- Черниговская область – 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Хмельницком от COVID-19 умерла беременная женщина
Источник: МТРК Місто
В Хмельницкой инфекционной больнице произошел первый случай смерти беременной, которая к тому же была многодетной матерью – у нее остались 11 детей. Женщина была невакцинированной.
Настроения украинцев относительно коронавируса
Источник: "Рейтинг"
Уровень тревожности по ситуации с коронавирусом несколько снизился. Так, 57% опрошенных заявили, что не боятся заразиться коронавирусом. 41% выразили такие опасения. При этом за состояние здоровья своих близких и родных украинцы переживают значительно больше. Так, 77% респондентов волнуются за здоровье своих близких, а лишь 23% – нет.
Минздрав обновил карантинные зоны
Источник: Минздрав
В желтой зоне эпидемической опасности в Украине пока осталось две области. Показатель загруженности кроватей с кислородом должен быть не более 65%. В Закарпатской области он сейчас составляет 56,6%, в Кировоградской – он стабилен – 40%. Впрочем, пока это не является угрозой для сокращения желтой зоны и перевода этих областей в красный уровень.
Какие области в красной зоне?
Из-за высокого коэффициента новых случаев инфицирования, высокого уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом в красной зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано – Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
В Одессе запускают трамвай с вакцинацией
Источник: "Наблюдатель"
Вскоре на улицах Одессы появится новый передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Теперь он будет в трамвае "Одиссей". Этот транспорт для прививки можно будет встретить на конечных остановках. Однако пока не сообщили, каких именно.
В Украине открыли пункты поддержки действия
Источник: фейсбук Михайла Федорова
В Киеве в 2 пунктах вакцинации начали работать первые команды поддержки Дия. Они будут помогать людям самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.
Еще 3 области могут перейти в красную зону
Источник: 24 канал
В Украине количество больных коронавирусом стремительно растет. Ввиду этого, в красную зону карантинных ограничений могут войти еще 3 региона. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.
Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
В Киеве зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19
Источник: Минздрав
COVID-19 продолжает забирать огромное количество жизней по всей Украине. 1 ноября от этой болезни умерло рекордное количество украинцев. Больше всего смертей – в Киеве. Так, за минувшие сутки умерли 60 пациентов. Это является максимальным значением с начала пандемии.
Львовщина – в тройке лидеров по суточной смертности от коронавируса
Источник: ЛОГА
Львовщина сейчас находится в красной карантинной зоне. Однако количество больных коронавирусом продолжает расти. 1 ноября область попала в тройку лидеров по смертности от COVID-19. Сейчас в стационарах лечатся более 3 тысяч больных коронавирусом. Более 200 человек находятся в реанимации.
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Кличко рассказал, сколько Киев пробудет в красной зоне
Источник: 24 канал
Из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц – то есть, до 1 декабря. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов. Глава города подчеркнул, что все будет напрямую зависеть от актуальной статистики.
Заработали заводы по производству кислорода
Источник: 24 канал
Заводы по производству кислорода, работа которых была приостановлена, заработали на полную мощность. Его уже начали развозить в больницы. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. По его словам, дефицита кислорода в Украине нет.
Когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом
Источник: 24 канал
Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Украине и уровень смертности прекратили стремительно расти. Однако риск повторной вспышки остается. В Украине пик заболеваемости коронавирусом прогнозируют на ноябрь 2021 года.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 2 ноября в мире зафиксировали свыше 247 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
В государстве Тонга зафиксировали первого больного
Источник: CNN
Островное государство Тонга, что в юго-западной части Тихого океана, впервые за время пандемии обнаружило на своей территории больного коронавирусом. Там 2 ноября ввели локдаун.
Туристический бум в Таиланде
Источник: Bangkok Post
1 ноября Таиланд открылся для полностью вакцинированных иностранных туристов. В страну могут попасть граждане 63 государств. В первый же день открытия произошел туристический бум. В Таиланд прибыло 6 613 путешественников.
В Польше на кладбищах открыли пункты вакцинации от COVID-19
Источник: Polsat News
В Польше накануне Дня поминовения умерших пункты прививок от коронавируса начали работать на кладбищах. Там можно вакцинироваться препаратами Pfizer и Johnson & Johnson.
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В Германии в самолете умер пассажир из COVID-19
Источник: WEB.DE
В Германии в самолете, вероятно, во время полета умер пассажир с COVID-19. Мужчина летел сам, поэтому о потере узнали только после посадки. Предварительно известно, что умершему был 51 год. Об этом сообщает местная пресса.
Исследование коронавируса
Почему молодые люди тоже болеют тяжелым COVID-19
Источник: Science Translational Medicine
У некоторых здоровых молодых людей развиваются очень серьезные симптомы коронавируса. Почему это происходит, до сих пор неизвестно, но, кажется, исследователи нашли возможный ключ к разгадке. Так, международная группа исследователей выделила 5 генов, которые активнее у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с более легким течением.