Почему молодежь тоже болеет тяжелым COVID-19, "красные" области: новости о коронавирусе 2 ноября

Исследователи выделили 5 генов, которые активнее у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с более легким течением. В красной зоне находится 15 областей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Возросла заболеваемость COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине подтвердили 19 455 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В частности, заболели 1 263 ребенка и 339 медработников.

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В больницы госпитализировали 3 188 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, К сожалению, умерли 700 пациентов – это значительно больше, чем за прошедшие сутки, когда зафиксировали 298 летальных исходов. При этом выздоровели вчера еще 12 639 человек с диагнозом COVID-19.

Темпы тестирования на коронавирус

В течение суток понедельника в стране сделали 133 592 теста на наличие коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 56 930,

методом ИФА – 19 553,

исследований экспресс-тестами на антиген – 57 109.

Распространение коронавируса в областях: суточный показатель

Киев – 1738 случаев;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 640 случаев;

Днепропетровская область – 1621 случай;

Донецкая область – 741 случай;

Житомирская область – 225 случаев;

Закарпатская область – 269 случаев;

Запорожская область – 1341 случай;

Ивано-Франковская область – 296 случаев;

Киевская область – 810 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 431 случай;

Львовская область – 1104 случая;

Николаевская область – 710 случаев;

Одесская область – 1908 случаев;

Полтавская область – 1065 случаев;

Ровенская область – 757 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 497 случаев;

Харьковская область – 1337 случаев;

Херсонская область – 795 случаев;

Хмельницкая область – 446 случаев;

Черкасская область – 742 случая;

Черновицкая область – 649 случаев;

Черниговская область – 347 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 955 693 человека, из них 2 454 737 выздоровели. В то же время 68 727 человек умерли.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал

Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

Так, за минувшие сутки прививки против коронавируса получили 273 307 человек. Для большинства это была первая доза препарата, 207 877 человек сделали первую прививку. При этом завершили иммунизацию вчера 65 430 человек – они получили вторую дозу вакцины.

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Прививки проводили:

1046 мобильных бригад по иммунизации,

3 119 пунктов прививки,

в 411 центрах вакцинации населения.

Общая статистика вакцинации

С начала вакцинальной кампании иммунизировали 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 17 968 898 прививок.

Какие вакцины использовали для прививок:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 134 051,

Cominarity (Pfizer – BioNTech) – 4 356 359,

AstraZeneca – 1 353 333,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

93,5 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные,

– подчеркнули в Минздраве.

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi . Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Хмельницком от COVID-19 умерла беременная женщина

Источник: МТРК Місто

В Хмельницкой инфекционной больнице произошел первый случай смерти беременной, которая к тому же была многодетной матерью – у нее остались 11 детей. Женщина была невакцинированной.

Настроения украинцев относительно коронавируса

Источник: "Рейтинг"

Уровень тревожности по ситуации с коронавирусом несколько снизился. Так, 57% опрошенных заявили, что не боятся заразиться коронавирусом. 41% выразили такие опасения. При этом за состояние здоровья своих близких и родных украинцы переживают значительно больше. Так, 77% респондентов волнуются за здоровье своих близких, а лишь 23% – нет.

Минздрав обновил карантинные зоны

Источник: Минздрав

В желтой зоне эпидемической опасности в Украине пока осталось две области. Показатель загруженности кроватей с кислородом должен быть не более 65%. В Закарпатской области он сейчас составляет 56,6%, в Кировоградской – он стабилен – 40%. Впрочем, пока это не является угрозой для сокращения желтой зоны и перевода этих областей в красный уровень.

Какие области в красной зоне?

Из-за высокого коэффициента новых случаев инфицирования, высокого уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом в красной зоне находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано – Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

В Одессе запускают трамвай с вакцинацией

Источник: "Наблюдатель"

Вскоре на улицах Одессы появится новый передвижной пункт вакцинации от коронавируса. Теперь он будет в трамвае "Одиссей". Этот транспорт для прививки можно будет встретить на конечных остановках. Однако пока не сообщили, каких именно.

В Украине открыли пункты поддержки действия

Источник: фейсбук Михайла Федорова

В Киеве в 2 пунктах вакцинации начали работать первые команды поддержки Дия. Они будут помогать людям самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

Еще 3 области могут перейти в красную зону

Источник: 24 канал

В Украине количество больных коронавирусом стремительно растет. Ввиду этого, в красную зону карантинных ограничений могут войти еще 3 региона. Речь идет о Волынской, Харьковской и Тернопольской областях.



Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

В Киеве зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19

Источник: Минздрав

COVID-19 продолжает забирать огромное количество жизней по всей Украине. 1 ноября от этой болезни умерло рекордное количество украинцев. Больше всего смертей – в Киеве. Так, за минувшие сутки умерли 60 пациентов. Это является максимальным значением с начала пандемии.

Львовщина – в тройке лидеров по суточной смертности от коронавируса

Источник: ЛОГА

Львовщина сейчас находится в красной карантинной зоне. Однако количество больных коронавирусом продолжает расти. 1 ноября область попала в тройку лидеров по смертности от COVID-19. Сейчас в стационарах лечатся более 3 тысяч больных коронавирусом. Более 200 человек находятся в реанимации.

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Кличко рассказал, сколько Киев пробудет в красной зоне

Источник: 24 канал

Из-за стремительного распространения COVID-19 Киев может пробыть в красной карантинной зоне целый месяц – то есть, до 1 декабря. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов. Глава города подчеркнул, что все будет напрямую зависеть от актуальной статистики.

Заработали заводы по производству кислорода

Источник: 24 канал

Заводы по производству кислорода, работа которых была приостановлена, заработали на полную мощность. Его уже начали развозить в больницы. Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида. По его словам, дефицита кислорода в Украине нет.

Когда в Украине будет пик заболеваемости коронавирусом

Источник: 24 канал

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Украине и уровень смертности прекратили стремительно расти. Однако риск повторной вспышки остается. В Украине пик заболеваемости коронавирусом прогнозируют на ноябрь 2021 года.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 2 ноября в мире зафиксировали свыше 247 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – около 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

В государстве Тонга зафиксировали первого больного

Источник: CNN

Островное государство Тонга, что в юго-западной части Тихого океана, впервые за время пандемии обнаружило на своей территории больного коронавирусом. Там 2 ноября ввели локдаун.

Туристический бум в Таиланде

Источник: Bangkok Post

1 ноября Таиланд открылся для полностью вакцинированных иностранных туристов. В страну могут попасть граждане 63 государств. В первый же день открытия произошел туристический бум. В Таиланд прибыло 6 613 путешественников.

В Польше на кладбищах открыли пункты вакцинации от COVID-19

Источник: Polsat News

В Польше накануне Дня поминовения умерших пункты прививок от коронавируса начали работать на кладбищах. Там можно вакцинироваться препаратами Pfizer и Johnson & Johnson.

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В Германии в самолете умер пассажир из COVID-19

Источник: WEB.DE

В Германии в самолете, вероятно, во время полета умер пассажир с COVID-19. Мужчина летел сам, поэтому о потере узнали только после посадки. Предварительно известно, что умершему был 51 год. Об этом сообщает местная пресса.

Исследование коронавируса

Почему молодые люди тоже болеют тяжелым COVID-19

Источник: Science Translational Medicine

У некоторых здоровых молодых людей развиваются очень серьезные симптомы коронавируса. Почему это происходит, до сих пор неизвестно, но, кажется, исследователи нашли возможный ключ к разгадке. Так, международная группа исследователей выделила 5 генов, которые активнее у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с более легким течением.