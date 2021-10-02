Новости о коронавирусе в Украине 2 октября

За сутки зафиксировали более 11 тысяч инфицированных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 11 809 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 2 692 человека. Еще 3 469 пациентов выздоровели. Но, к сожалению, 203 инфицированных умерли.

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В течение 1 октября в Украине провели 91 103 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 46 962,

методом ИФА – 11 787,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 354.

Всего по состоянию на утро 2 октября в Украине провели 12 922 388 исследований методом ПЦР.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 447 222 больных COVID-19. 2 261 924 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 649 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: статистика за 2 октября

Киев – 534 больных;

Винницкая область – 222 больных;

Волынская область – 325 больных;

Днепропетровская область – 965 больных;

Донецкая область – 669 больных;

Житомирская область – 409 больных;

Закарпатская область – 135 больных;

Запорожская область – 692 больных;

Ивано-Франковская область – 242 больных;

Киевская область – 417 больных;

Кировоградская область – 61 случай;

Луганская область – 372 больных;

Львовская область – 1 102 больных;

Николаевская область – 347 больных;

Одесская область – 762 больных;

Полтавская область – 292 больных;

Ровенская область – 431 случай;

Сумская область – 338 больных;

Тернопольская область – 336 больных;

Харьковская область – 1 159 больных;

Херсонская область – 469 больных;

Хмельницкая область – 320 больных;

Черкасская область – 374 больных;

Черновицкая область – 585 больных;

Черниговская область – 290 больных.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека получили вторую, завершающую инъекцию.

В течение суток работали:

960 мобильных бригад,

3 049 пунктов прививки;

350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса вакцинировались 7 144 470 человек. 7 144 468 из них получили по меньшей мере одну прививку, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего в Украине провели 12 875 593 прививки против коронавируса.

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Исследования и разработки

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