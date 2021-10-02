Таблетки от COVID-19, грязный воздух ухудшает течение болезни: новости о коронавирусе 2 октября
Источник:24 канал
В ВОЗ заявили, что грязный воздух ухудшает течение COVID-19. Таблетки от коронавируса успешно прошли испытания. В Белом доме шокированы количеством смертей от коронавируса в США. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 2 октября
За сутки зафиксировали более 11 тысяч инфицированных
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине выявили 11 809 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы госпитализировали 2 692 человека. Еще 3 469 пациентов выздоровели. Но, к сожалению, 203 инфицированных умерли.
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В течение 1 октября в Украине провели 91 103 тестирования на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 46 962,
- методом ИФА – 11 787,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 354.
Всего по состоянию на утро 2 октября в Украине провели 12 922 388 исследований методом ПЦР.За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 447 222 больных COVID-19. 2 261 924 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 649 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: статистика за 2 октября
- Киев – 534 больных;
- Винницкая область – 222 больных;
- Волынская область – 325 больных;
- Днепропетровская область – 965 больных;
- Донецкая область – 669 больных;
- Житомирская область – 409 больных;
- Закарпатская область – 135 больных;
- Запорожская область – 692 больных;
- Ивано-Франковская область – 242 больных;
- Киевская область – 417 больных;
- Кировоградская область – 61 случай;
- Луганская область – 372 больных;
- Львовская область – 1 102 больных;
- Николаевская область – 347 больных;
- Одесская область – 762 больных;
- Полтавская область – 292 больных;
- Ровенская область – 431 случай;
- Сумская область – 338 больных;
- Тернопольская область – 336 больных;
- Харьковская область – 1 159 больных;
- Херсонская область – 469 больных;
- Хмельницкая область – 320 больных;
- Черкасская область – 374 больных;
- Черновицкая область – 585 больных;
- Черниговская область – 290 больных.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки в Украине провели 128 070 прививок против COVID-19. 71 667 человек получили первую дозу препарата. Остальные 56 403 человека получили вторую, завершающую инъекцию.
В течение суток работали:
- 960 мобильных бригад,
- 3 049 пунктов прививки;
- 350 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании на территории страны против коронавируса вакцинировались 7 144 470 человек. 7 144 468 из них получили по меньшей мере одну прививку, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 731 125 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
Всего в Украине провели 12 875 593 прививки против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Еще одна область соответствует оранжевой зоне, а у двух других – значительно ухудшились показатели
Источник: МОЗ
3 области Украины не соответствуют показателям желтой зоны карантина. Речь идет о Черновицкой, Запорожской и Сумской областях.
Можно ли людям с аллергией вакцинироваться против коронавируса
Источник: 24 канал
Людям с любой аллергией можно вакцинироваться против коронавируса. Противопоказания существуют лишь для тех людей, у которых был анафилактический шок на первую дозу. Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Чего нельзя делать при COVID-19 ни в коем случае: комментарий эксперта
Источник: 24 канал
Самолечение может быть не менее опасным, чем сама болезнь. Особенно украинцы злоупотребляют антибиотиками.
Кличко назвал возможные ограничения при усилении карантина в Киеве
Источник: 24 канал
Как отметил мэр, в случае усиления карантина в столице могут ввести более жесткие условия для непривитых граждан. Говорится о том, что общественный транспорт, или же заведения общественного питания могут быть доступными лишь для лиц, которые привились против COVID-19. Ведь сейчас в Киеве "большой процент людей невакцинированных еще остается".
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Новости о коронавирусе в мире 2 октября
Распространение COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 2 сентября в мире обнаружили более 234 миллиона случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 миллиона инфицированных, к сожалению, умерли.
С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – 43 621 268.
В Белом доме шокированы количеством смертей от коронавируса в США
Источник: Белый дом
С начала пандемии коронавирус унес жизни более 700 тысяч жителей США. В Белом доме сказали, что это "впечатляющие и ужасные" цифры.
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Исследования и разработки
Грязный воздух ухудшает течение COVID-19, – ВОЗ
Источник: ВОЗ
В ВОЗ связали грязный воздух с тяжелым течением коронавируса. Так, плохое качество воздуха усиливает риск тяжелого течения COVID-19.
Таблетки от коронавируса успешно прошли испытания: результаты
Источник: MSD
Фармацевтическая компания MSD из США провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Таблетки снижают риск госпитализации на 50%. Согласно результатам исследования, препарат эффективен против всех штаммов коронавируса, в частности против доминантного ныне варианта Дельта.