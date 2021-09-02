Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 2 477 больных коронавирусом, в частности, 179 детей и 36 медработников. В больницы госпитализировали 787 больных.
К сожалению, еще 44 пациента умерли. При этом 889 человек выздоровели от COVID-19.
Днем ранее Инновационные лекарства от США, причина тяжелого COVID-19: новости о коронавирусе 1 сентября
Уровень тестирования на COVID-19
За минувшие сутки в Украине провели 53 715 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 23 522,
- методом ИФА – 7 954,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.
За все время пандемии в стране обнаружили 2 290 848 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, 2 209 754 из которых же выздоровели. Умерло от болезни 53 877 жителей Украины.
Суточный прирост COVID – случаев в регионах
- Киев – 309 случаев;
- Винницкая область – 86 случаев;
- Волынская область – 45 случаев;
- Днепропетровская область – 117 случаев;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 77 случаев;
- Закарпатская область – 21 случай;
- Запорожская область – 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 70 случаев;
- Кировоградская область – 24 случая;
- Луганская область – 114 случаев;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 36 случаев;
- Одесская область – 139 случаев;
- Полтавская область – 96 случаев;
- Ровенская область – 40 случаев;
- Сумская область – 53 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 224 случая;
- Херсонская область – 103 случая;
- Хмельницкая область – 62 случая;
- Черкасская область – 77 случаев;
- Черновицкая область – 148 случаев;
- Черниговская область – 78 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине по состоянию на 2 сентября
- В течение суток вакцинировали 119 022 человека: 38 353 из них получили первую дозу вакцины, вторую дозу – 80 669 человек.
- Всего в стране против COVID-19 привито 5 452 125 человек. 5 452 123 человека получили первую прививку, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата – 3 906 070 человек (из них двое получили одну первую дозу за рубежом).
- Всего в Украине провели 9 358 193 прививок против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
4 области Украины не соответствуют зеленой карантинной зоне
Источник: Минздрав
Сейчас все украинские области находятся в зеленой зоне карантина. Согласно данным Минздрава, эпидемиологические показатели в четырех регионах страны вне пределов нормы.
- в Луганской области показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 75,8%. По состоянию на 31 августа он составлял всего 5,2%;
- во Львовской области количество госпитализированных превышает 54,4%, еще 31 августа показатель был на уровне 23,7%;
- в Одесской области – 70,2% , хотя сутки перед тем достигал всего 42,6%;
- в Херсонской – 56,2%, по состоянию на 31 августа составил 37%.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости по состоянию на 2 сентября
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру выявили более 218,5 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.
Больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в США – всего там зарегистрировали около 40 миллионов пациентов с COVID-19, более 642 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
В США выбросили 15 миллионов доз вакцин против коронавируса
Источник: NBC
Аптечные сети и местные власти выкинули по меньшей мере 15,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в период с 1 марта 2021 и по настоящее время. Причиной утилизации этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разведении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.
Представитель министерства здравоохранения Илеан Моралес заявил, что прививка против коронавируса в стране для детей будет ежегодной.
Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% к декабрю текущего года. Всего в стране одобрили 2 препарата: Abdala и Soberana-02.
Актуально ВОЗ следит за новым штаммом Мю: что о нем известно
Исследование коронавируса
После коронавируса почки могут "состариться" на 30 лет
Источник: The New York Times
Почки – еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений этого органа страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.
Вакцинированные люди вдвое реже страдают от синдрома постковідного
Источник: The Guardian
Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Исследование охватило более чем 2 миллиона человек.
Ученые обнаружили, что среди полностью иммунизированных уровень госпитализаций уменьшается на 73%. При этом вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть – 31%.
Риск развития симптомов в течение 28 или более дней после заражения снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.