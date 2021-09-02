Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 2 477 больных коронавирусом, в частности, 179 детей и 36 медработников. В больницы госпитализировали 787 больных.

К сожалению, еще 44 пациента умерли. При этом 889 человек выздоровели от COVID-19.

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Уровень тестирования на COVID-19

За минувшие сутки в Украине провели 53 715 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 23 522,

методом ИФА – 7 954,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 290 848 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, 2 209 754 из которых же выздоровели. Умерло от болезни 53 877 жителей Украины.

Суточный прирост COVID – случаев в регионах

Киев – 309 случаев;

Винницкая область – 86 случаев;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 117 случаев;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 70 случаев;

Кировоградская область – 24 случая;

Луганская область – 114 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 36 случаев;

Одесская область – 139 случаев;

Полтавская область – 96 случаев;

Ровенская область – 40 случаев;

Сумская область – 53 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 224 случая;

Херсонская область – 103 случая;

Хмельницкая область – 62 случая;

Черкасская область – 77 случаев;

Черновицкая область – 148 случаев;

Черниговская область – 78 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине по состоянию на 2 сентября

В течение суток вакцинировали 119 022 человека: 38 353 из них получили первую дозу вакцины, вторую дозу – 80 669 человек.

Всего в стране против COVID-19 привито 5 452 125 человек. 5 452 123 человека получили первую прививку, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата – 3 906 070 человек (из них двое получили одну первую дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 9 358 193 прививок против коронавируса.

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

4 области Украины не соответствуют зеленой карантинной зоне

Источник: Минздрав

Сейчас все украинские области находятся в зеленой зоне карантина. Согласно данным Минздрава, эпидемиологические показатели в четырех регионах страны вне пределов нормы.

в Луганской области показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 75,8%. По состоянию на 31 августа он составлял всего 5,2%;

во Львовской области количество госпитализированных превышает 54,4%, еще 31 августа показатель был на уровне 23,7%;

в Одесской области – 70,2% , хотя сутки перед тем достигал всего 42,6%;

в Херсонской – 56,2%, по состоянию на 31 августа составил 37%.

Обратите внимание! В конце августа главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что в ноябре в Украине прогнозируют красный уровень эпидемиологической опасности. Вероятно, именно тогда могут ввести локдаун.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика заболеваемости по состоянию на 2 сентября

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 218,5 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в США – всего там зарегистрировали около 40 миллионов пациентов с COVID-19, более 642 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

В США выбросили 15 миллионов доз вакцин против коронавируса

Источник: NBC

Аптечные сети и местные власти выкинули по меньшей мере 15,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в период с 1 марта 2021 и по настоящее время. Причиной утилизации этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разведении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Куба будет вакцинировать детей от 2 лет препаратом собственного производства Источник: The Guardian На Кубе хотят начать вакцинацию против коронавируса на детях в возрасте от 2 лет. Для этого будут использовать местный препарат Soberana-02. Уже на этой неделе вакцинироваться разрешат подросткам. Дети младшего возраста смогут получить прививку с середины сентября.

Soberana-02 – вакцина Это конъюгированная вакцина, которая вводится дважды с интервалом в 28 дней. Эффективность против симптоматического коронавируса составляет 62%.

Представитель министерства здравоохранения Илеан Моралес заявил, что прививка против коронавируса в стране для детей будет ежегодной.

Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% к декабрю текущего года. Всего в стране одобрили 2 препарата: Abdala и Soberana-02.

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Исследование коронавируса

После коронавируса почки могут "состариться" на 30 лет

Источник: The New York Times

Почки – еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений этого органа страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.

Результаты исследования:



У пациентов после COVID-19 вероятность нарушения работы почек или значительного снижения их функций в течение 1-6 месяцев в среднем на 35% выше по сравнению с теми, у кого не было коронавируса.



Среди ветеранов, включенных в исследование, у 4,7 тысячи человек функции почек за год ухудшились не менее чем на 30%. Это эквивалентно 30 годам снижения функционирования.

Вакцинированные люди вдвое реже страдают от синдрома постковідного

Источник: The Guardian

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Исследование охватило более чем 2 миллиона человек.

Ученые обнаружили, что среди полностью иммунизированных уровень госпитализаций уменьшается на 73%. При этом вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть – 31%.

Риск развития симптомов в течение 28 или более дней после заражения снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.