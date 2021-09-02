Болезнь "старит" почки, в ВОЗ рассказали о штамм Мю: новости о коронавирусе 2 сентября
Источник:24 канал
В Украине продолжает расти заболеваемость на коронавирус, в течение суток почти 2,5 тысячи инфицированных. МОЗ продолжает наращивать темпы вакцинации. В то же время в 4 регионах показатели госпитализации превысили норму, они не соответствуют уровню зеленой зоны. В США выбросили 15 миллионов доз вакцин. Куба начинает иммунизацию детей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 2 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали 2 477 больных коронавирусом, в частности, 179 детей и 36 медработников. В больницы госпитализировали 787 больных.
К сожалению, еще 44 пациента умерли. При этом 889 человек выздоровели от COVID-19.
Днем ранее Инновационные лекарства от США, причина тяжелого COVID-19: новости о коронавирусе 1 сентября
Уровень тестирования на COVID-19
За минувшие сутки в Украине провели 53 715 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 23 522,
- методом ИФА – 7 954,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.
За все время пандемии в стране обнаружили 2 290 848 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, 2 209 754 из которых же выздоровели. Умерло от болезни 53 877 жителей Украины.
Суточный прирост COVID – случаев в регионах
- Киев – 309 случаев;
- Винницкая область – 86 случаев;
- Волынская область – 45 случаев;
- Днепропетровская область – 117 случаев;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 77 случаев;
- Закарпатская область – 21 случай;
- Запорожская область – 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 70 случаев;
- Кировоградская область – 24 случая;
- Луганская область – 114 случаев;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 36 случаев;
- Одесская область – 139 случаев;
- Полтавская область – 96 случаев;
- Ровенская область – 40 случаев;
- Сумская область – 53 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 224 случая;
- Херсонская область – 103 случая;
- Хмельницкая область – 62 случая;
- Черкасская область – 77 случаев;
- Черновицкая область – 148 случаев;
- Черниговская область – 78 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине по состоянию на 2 сентября
- В течение суток вакцинировали 119 022 человека: 38 353 из них получили первую дозу вакцины, вторую дозу – 80 669 человек.
- Всего в стране против COVID-19 привито 5 452 125 человек. 5 452 123 человека получили первую прививку, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата – 3 906 070 человек (из них двое получили одну первую дозу за рубежом).
- Всего в Украине провели 9 358 193 прививок против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
4 области Украины не соответствуют зеленой карантинной зоне
Источник: Минздрав
Сейчас все украинские области находятся в зеленой зоне карантина. Согласно данным Минздрава, эпидемиологические показатели в четырех регионах страны вне пределов нормы.
- в Луганской области показатель госпитализаций больных коронавирусом составляет 75,8%. По состоянию на 31 августа он составлял всего 5,2%;
- во Львовской области количество госпитализированных превышает 54,4%, еще 31 августа показатель был на уровне 23,7%;
- в Одесской области – 70,2% , хотя сутки перед тем достигал всего 42,6%;
- в Херсонской – 56,2%, по состоянию на 31 августа составил 37%.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика заболеваемости по состоянию на 2 сентября
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру выявили более 218,5 миллионов случаев инфицирования SARS-CoV-2. Болезнь унесла жизнь 4,5 миллиона инфицированных.
Больше всего случаев передачи коронавируса зафиксировали в США – всего там зарегистрировали около 40 миллионов пациентов с COVID-19, более 642 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по числу выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
В США выбросили 15 миллионов доз вакцин против коронавируса
Источник: NBC
Аптечные сети и местные власти выкинули по меньшей мере 15,1 миллиона доз вакцин против коронавируса в период с 1 марта 2021 и по настоящее время. Причиной утилизации этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разведении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.
Куба будет вакцинировать детей от 2 лет препаратом собственного производства
Источник: The Guardian
На Кубе хотят начать вакцинацию против коронавируса на детях в возрасте от 2 лет. Для этого будут использовать местный препарат Soberana-02.
Уже на этой неделе вакцинироваться разрешат подросткам. Дети младшего возраста смогут получить прививку с середины сентября.
Представитель министерства здравоохранения Илеан Моралес заявил, что прививка против коронавируса в стране для детей будет ежегодной.
Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% к декабрю текущего года. Всего в стране одобрили 2 препарата: Abdala и Soberana-02.
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Исследование коронавируса
После коронавируса почки могут "состариться" на 30 лет
Источник: The New York Times
Почки – еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений этого органа страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.Результаты исследования:
У пациентов после COVID-19 вероятность нарушения работы почек или значительного снижения их функций в течение 1-6 месяцев в среднем на 35% выше по сравнению с теми, у кого не было коронавируса.
Среди ветеранов, включенных в исследование, у 4,7 тысячи человек функции почек за год ухудшились не менее чем на 30%. Это эквивалентно 30 годам снижения функционирования.
Вакцинированные люди вдвое реже страдают от синдрома постковідного
Источник: The Guardian
Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Исследование охватило более чем 2 миллиона человек.
Ученые обнаружили, что среди полностью иммунизированных уровень госпитализаций уменьшается на 73%. При этом вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть – 31%.
Риск развития симптомов в течение 28 или более дней после заражения снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.