Новости о коронавирусе в Украине 20 августа
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 600 больных коронавирусом. В больницу госпитализировали 597 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 26 человек. В то же время удалось побороть недуг 882 людям.
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За сутки протестировали на коронавирус почти 50 тысяч человек, в том числе:
- методом ПЦР – 23 478,
- методом ИФА – 6 454,
- экспресс-тестами – 19 010.
В целом в Украине провели 11 773 325 тестирований методом ПЦР.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 222 случая;
- Винницкая область – 33 случая;
- Волынская область – 22 случая;
- Днепропетровская область – 68 случаев;
- Донецкая область – 108 случаев;
- Житомирская область – 48 случаев;
- Закарпатская область – 20 случаев;
- Запорожская область – 97 случаев;
- Ивано-Франковская область – 61 случай;
- Киевская область – 71 случай;
- Кировоградская область – 10 случаев;
- Луганская область – 67 случаев;
- Львовская область – 70 случаев;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 109 случаев;
- Полтавская область – 56 случаев;
- Ровненская область – 29 случаев;
- Сумская область – 46 случаев;
- Тернопольская область – 56 случаев;
- Харьковская область – 86 случаев;
- Херсонская область – 75 случаев;
- Хмельницкая область – 68 случаев;
- Черкасская область – 34 случая;
- Черновицкая область – 79 случаев;
- Черниговская область – 48 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Немчинов назвал дату, когда ждать новую волну коронавируса
Источник: 24 канал
На Украину неизбежно надвигается новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом Дельта. По наихудшему сценарию, это произойдет уже в третьей декаде сентября. Такой прогноз сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов. И добавил. что новая волна может пойти по трем сценариям.
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Новости о коронавирусе в мире 20 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии болезнь обнаружили более чем в 210 миллионов человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,4 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали в более чем 37 миллионов человек, по меньшей мере 625 тысяч, к сожалению, умерли.
Несмотря на критику ВОЗ: Байден с женой прививаются от COVID-19 в третий раз
Источник: ABC News
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден получат третьи дозы вакцины против коронавируса. Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали решение США начать прививки населения бустерными дозами.
В США антивакцинаторка умерла от COVID-19: перед смертью попросила привить своих детей
Источник: The Washington Post
В США от осложнений от коронавируса умерла женщина, которая была ярой антивакцинаторкой. Перед этим недуг унес жизнь ее мужа. Перед смертью американка попросила привить от COVID-19 своих 4 детей.
Никуда без ПЦР: в Турции ужесточат ограничения для невакцинированных
Источник: Anadolu Agency
В Турции теперь для невакцинированных против коронавируса граждан вводят новые ограничения. В частности, будут требовать доказательств негативного ПЦР-теста для посещения ряда общественных мест.
Израиль начал вакцинацию третьей дозой лиц старше 40 лет
Источник: Newsru.co.il
Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию против COVID-19 третьей дозой для лиц в возрасте от 40 лет. Ранее бустерными дозами прививали только пожилых людей.
Последние новости о новых препаратах и исследованиях
В Великобритании зарегистрировали лекарства против коронавируса
Источник: The Guardian
Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило препарат Ronapreve для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
Ученые нашли скрытые механизмы, как коронавирус проникает в организм человека
Источник: UC San Diego UC San Diego News Center
SARS-CoV-2 инфицирует клетки человека с помощью спаечного белка, который захватывает рецепторы клеток-хозяев. Теперь группе ученых из США удалось более детально изучить этот механизм и идентифицировать важных помощников спаечного белка – молекул гликанов. Это своеобразные шлюзы, через которые осуществляется инфицирование. Без них вирус теряет свою способность заражать клетки.