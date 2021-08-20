Как COVID-19 проникает в организм, когда ждать новую волну: новости о коронавирусе 20 августа

Немчинов назвал дату, когда ждать новую волну коронавируса. В Великобритании зарегистрировали лекарства против коронавируса. Ученые нашли скрытые механизмы, как коронавирус проникает в организм человека. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 20 августа

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки обнаружили 1 600 больных коронавирусом. В больницу госпитализировали 597 пациентов с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 26 человек. В то же время удалось побороть недуг 882 людям.

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За сутки протестировали на коронавирус почти 50 тысяч человек, в том числе:

методом ПЦР – 23 478,

методом ИФА – 6 454,

экспресс-тестами – 19 010.

В целом в Украине провели 11 773 325 тестирований методом ПЦР.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 222 случая;

Винницкая область – 33 случая;

Волынская область – 22 случая;

Днепропетровская область – 68 случаев;

Донецкая область – 108 случаев;

Житомирская область – 48 случаев;

Закарпатская область – 20 случаев;

Запорожская область – 97 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 71 случай;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 67 случаев;

Львовская область – 70 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 109 случаев;

Полтавская область – 56 случаев;

Ровненская область – 29 случаев;

Сумская область – 46 случаев;

Тернопольская область – 56 случаев;

Харьковская область – 86 случаев;

Херсонская область – 75 случаев;

Хмельницкая область – 68 случаев;

Черкасская область – 34 случая;

Черновицкая область – 79 случаев;

Черниговская область – 48 случаев.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 271 826 инфицированных коронавирусом, 2 200 000 из которых уже выздоровели. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 53 394 пациента.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Немчинов назвал дату, когда ждать новую волну коронавируса

Источник: 24 канал

На Украину неизбежно надвигается новая волна коронавируса, спровоцированная штаммом Дельта. По наихудшему сценарию, это произойдет уже в третьей декаде сентября. Такой прогноз сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов. И добавил. что новая волна может пойти по трем сценариям.

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Новости о коронавирусе в мире 20 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии болезнь обнаружили более чем в 210 миллионов человек по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали в более чем 37 миллионов человек, по меньшей мере 625 тысяч, к сожалению, умерли.

Несмотря на критику ВОЗ: Байден с женой прививаются от COVID-19 в третий раз

Источник: ABC News

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден получат третьи дозы вакцины против коронавируса. Вместе с тем, во Всемирной организации здравоохранения резко раскритиковали решение США начать прививки населения бустерными дозами.

В США антивакцинаторка умерла от COVID-19: перед смертью попросила привить своих детей

Источник: The Washington Post

В США от осложнений от коронавируса умерла женщина, которая была ярой антивакцинаторкой. Перед этим недуг унес жизнь ее мужа. Перед смертью американка попросила привить от COVID-19 своих 4 детей.

Никуда без ПЦР: в Турции ужесточат ограничения для невакцинированных

Источник: Anadolu Agency

В Турции теперь для невакцинированных против коронавируса граждан вводят новые ограничения. В частности, будут требовать доказательств негативного ПЦР-теста для посещения ряда общественных мест.

Израиль начал вакцинацию третьей дозой лиц старше 40 лет

Источник: Newsru.co.il

Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию против COVID-19 третьей дозой для лиц в возрасте от 40 лет. Ранее бустерными дозами прививали только пожилых людей.

Последние новости о новых препаратах и ​​исследованиях

В Великобритании зарегистрировали лекарства против коронавируса

Источник: The Guardian

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило препарат Ronapreve для лечения и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Ученые нашли скрытые механизмы, как коронавирус проникает в организм человека

Источник: UC San Diego UC San Diego News Center

SARS-CoV-2 инфицирует клетки человека с помощью спаечного белка, который захватывает рецепторы клеток-хозяев. Теперь группе ученых из США удалось более детально изучить этот механизм и идентифицировать важных помощников спаечного белка – молекул гликанов. Это своеобразные шлюзы, через которые осуществляется инфицирование. Без них вирус теряет свою способность заражать клетки.