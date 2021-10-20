Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. В больницы госпитализировали 5 468 больных коронавирусом или людей с имеющимися признаками болезни – это почти вдвое больше, чем вчера.

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К сожалению, еще 495 жителей Украины умерли вследствие недуга. Выздоровели – 7 605 пациентов.

Скорость COVID-тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 137 355 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 67 258,

методом ИФА – 14 142,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 955.

С начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 679 185 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь сумели преодолеть 2 344 799 человек. Но, к сожалению, из жизни ушли 61 843 пациента.

Статистика COVID-19 в регионах: суточный показатель

Киев – 1 023 случая;

Винницкая область – 444 случая;

Волынская область – 496 случаев;

Днепропетровская область – 1 253 случая;

Донецкая область – 1 040 случаев;

Житомирская область – 640 случаев;

Закарпатская область – 239 случаев;

Запорожская область – 1 225 случаев;

Ивано-Франковская область – 446 случаев;

Киевская область – 562 случая;

Кировоградская область – 112 случаев;

Луганская область – 742 случая;

Львовская область – 943 случая;

Николаевская область – 437 случаев;

Одесская область – 1 606 случаев;

Полтавская область – 935 случаев;

Ровненская область – 782 случая;

Сумская область – 912 случаев;

Тернопольская область – 588 случаев;

Харьковская область – 1 242 случая;

Херсонская область – 947 случаев;

Хмельницкая область – 954 случая;

Черкасская область – 544 случая;

Черновицкая область – 622 случая;

Черниговская область – 178 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Статистика вакцинации в Украине: рекордное количество прививок

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 19 октября, прививки против коронавируса сделали 226 587 жителей Украины. Это рекордное количество с начала вакцинальной кампании. В частности, первую дозу получили 142 141. Еще 84 446 человек сделали вторую прививку.

Общие темпы вакцинации в Украине С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 8 207 903 жителей страны. 8 207 901 из них получили по меньшей мере одну дозу. Полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу заграницей).

В Харькове катастрофическая ситуация с COVID-19

Источник: 24 канал

Количество больных COVID-19 на Харьковщине продолжает расти бешеными темпами. Волонтеры сообщают, что к ним поступает множество жалоб от людей, которые нуждаются в госпитализации, но их просто не принимают в медучреждения.

По информации Харьковского городского совета, 80% всех госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке. В то же время 4,6% из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Критическая ситуация с COVID-19 в Харькове: смотрите видео

В Украине не планируют вводить локдаун, – Шмыгаль

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный локдаун вводить не планируют. Заверил также, что "единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация".

Денис Шмыгаль заявил, что рекордное количество прививок приходится на регионы, где ввели красную зону карантина. Поэтому политик призвал "не ждать красной зоны", а вакцинироваться до начала пика эпидемии COVID-19. Премьер напомнил, что при наличии полной вакцинации персонала и посетителей, бизнес и учреждения могут работать даже в красной зоне.

От COVID-19 умирают 40% пациентов реанимаций Киева

Источник: 24 канал

Медики Киевской клинической больницы №4 опубликовали жуткие кадры из реанимационного отделения, где спасают больных коронавирусом.

Медики показали будни Киевской больницы №4, где спасают больных коронавирусом / Фото Министерства здравоохранения Украины

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Новости о коронавирусе в мире 20 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 октября по всему миру зафиксировали свыше 241 миллиона больных COVID-19 и 4,9 миллиона смертей в результате болезни. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, так как в более бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Источник: Medical Xpress

Минздрав Израиля заявило, что в стране зафиксировали новый штамм коронавируса AY 4.2. Инфекцию обнаружили у 11-летнего мальчика, который прибыл из Европы. Наличие вируса подтвердили прямо в аэропорту Бен-Гурион, в Тель-Авиве.

К слову, первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании. AY.4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), который имеет 2 характерные мутации в шипе: Y145H и A222V.

Исследования коронавируса

Действительно ли COVID-вакцина помогает детям: анализ данных в США

Источник: The Guardian

Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) проанализировали, действительно ли вакцина Pfizer, которой в настоящее время иммунизируют подростков, помогает им легче перенести болезнь. Оказалось, что препарат на 93% эффективен для предотвращения госпитализации детей в возрасте 12 – 18 лет.

Исследование проводилось в период с июня по сентябрь 2021 года, когда штамм коронавируса Дельта был наиболее распространенным. 97% участников исследования не были вакцинированы. Около 16% из них нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.

Стоит ли принимать разжижители крови при легком и среднем течении коронавируса

Источник: JAMA

Новое исследование подтвердило, что при легком течении COVID-19 пациенты с легкими и умеренными симптомами абсолютно не нуждаются в препаратах для снижения риска тромбообразования.

По результатам наблюдений ученые не обнаружили существенного эффекта ни от апиксабана, ни от аспирина по сравнению с контрольной группой. У незначительного количества пациентов было обнаружено кровотечение, в группе апиксабана в лечебных дозах (6,9%), но ни один случай не был серьезным.

Как лишний вес влияет на симптомы коронавируса

Источник: Medical Xpress

Ожирение связано с тяжелыми последствиями среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Но исследование показывает, что даже при легком течении коронавируса люди с лишним весом переносят болезнь тяжелее.

В исследовании приняли участие 522 человека, как взрослые, так и дети. Пациенты с избыточным весом или ожирением имели больше симптомов по сравнению с другими. Они чаще страдали от кашля и одышки.