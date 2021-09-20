Новости о коронавирусе в Украине 20 сентября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение суток в Украине обнаружили 2 265 новых больных коронавирусом. Снижение уровня заболеваемости вызвано меньшим количеством тестов на выходных. Госпитализировали в больницы 1 255 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 44 пациента. Вместе с тем выздоровели – 565 человек.
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Динамика тестирований на коронавирус
За сутки воскресенья лаборатории провели 24 792 теста на выявление коронавируса (это значительно меньше, чем, например, 17 сентября, когда заболеваемость составляла более 6 тысяч, а количество проведенных тестов – 72 474).
За сутки воскресенья тестировали:
- методом ПЦР – 13 058 человек,
- методом ИФА – 2 011 человек,
- экспресс-тестами – 9 723 человек.
Коронавирус в областях Украины: суточный прирост
- Киев – 183 случая;
- Винницкая область – 85 случаев;
- Волынская область – 76 случаев;
- Днепропетровская область – 148 случаев;
- Донецкая область – 47 случаев;
- Житомирская область – 150 случаев;
- Закарпатская область – 6 случаев;
- Запорожская область – 122 случая;
- Ивано-Франковская область – 59 случаев;
- Киевская область – 34 случая;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Львовская область – 165 случаев;
- Николаевская область – 81 случай;
- Одесская область – 182 случая;
- Полтавская область – 11 случаев;
- Ровненская область – 55 случаев;
- Сумская область – 67 случаев;
- Тернопольская область – 174 случая;
- Харьковская область – 218 случаев;
- Херсонская область – 71 случай;
- Хмельницкая область – 18 случаев;
- Черкасская область – 37 случаев;
- Черновицкая область – 200 случаев;
- Черниговская область – 41 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации в Украине
В течение воскресенья прививки против коронавируса получили еще 36 029 человек, для 21 118 людей это была первая доза вакцины. 14 911 человек завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу препарата.
В течение суток работали:
- 296 мобильных бригад,
- 1 119 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Украине превышен показатель госпитализаций: 11 регионов с наихудшей динамикой
Источник: Минздрав
По состоянию на 20 сентября вся Украина находится в зеленой зоне адаптивного карантина, однако не все области соответствуют нормам этой зоны. В частности, показатели госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в 11 областях страны.
- Винницкая – 54,9%;
- Волынская – 50,7%;
- Днепропетровская – 75,2%;
- Житомирская – 56,3%;
- Закарпатская – 52,3%;
- Луганская – 69,6%;
- Николаевская – 72,3%;
- Ровненская – 87,2%;
- Сумская – 61,0%;
- Харьковская – 75,2%;
- Черкасская 72,6%.
Обязательной вакцинации от коронавируса для детей не будет, – глава Госпродпотребслужбы
Источник: 24 канал
Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать детей от коронавируса. Но такие прививки не будут обязательными. Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
В Украине 98% COVID-пациентов больниц не вакцинированы, – Минздрав
Источник: Минздрав
Вакцинация против коронавируса в Украине оправдана – за последние три месяца 98,1% госпитализированных в результате инфицирования – не вакцинированы.
Новости о коронавирусе в мире 20 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 20 сентября в мире обнаружили более 228,5 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. В общем COVID-19 унес жизни более 673 тысяч американцев.
Когда закончится эпидемия коронавируса: главный инфекционист США сделал прогноз
Источник: The Telegraph
Главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал оптимистичный прогноз относительно распространения коронавируса в мире. Специалист считает, что пандемия может закончиться уже весной следующего года. При этом Фаучи подчеркнул, что коронавирус неоднократно "обманывал" специалистов, из-за чего точно предсказать сроки окончания пандемии сложно.
Еще одна европейская страна начала вводить третью дозу вакцины от COVID-19
Источник: ANSA
Начиная с 20 сентября еще одна страна Европы начнет вакцинацию от коронавируса бустерной дозой вакцины. Так, Италия начала предлагать третью прививку уязвимым группам населения из высоких групп риска. Вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer и Moderna.
Днем ранее США – против 3-й дозы вакцины, смерть студента после прививки: новости о коронавирусе 19 сентября
Исследования коронавируса
Ученые выясняют, могут ли вакцины от COVID-19 влиять на менструацию
Источник: Sky News
С начала массовой вакцинации от коронавируса появлялось все больше свидетельств о том, что прививки изменяют менструальный цикл у женщин. Впрочем, эксперты утверждают, что изменения носят краткосрочный характер. Они не несут угрозы для здоровья. Однако исследования такого возможного побочного эффекта имеет решающее значение.