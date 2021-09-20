Когда закончится эпидемия, влияние вакцинации на менструацию: новости о коронавирусе 20 сентября

В Украине превышен показатель госпитализаций. В Украине 98% COVID-пациентов больниц не вакцинированы. Когда закончится эпидемия коронавируса: главный инфекционист США сделал прогноз. Еще одна европейская страна начала вводить третью дозу вакцины от COVID-19. Ученые выясняют, могут ли вакцины от COVID-19 влиять на менструацию. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 20 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 20 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение суток в Украине обнаружили 2 265 новых больных коронавирусом. Снижение уровня заболеваемости вызвано меньшим количеством тестов на выходных. Госпитализировали в больницы 1 255 человек с выраженными симптомами коронавируса, которые нуждались в медицинском контроле. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 44 пациента. Вместе с тем выздоровели – 565 человек.

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Динамика тестирований на коронавирус

За сутки воскресенья лаборатории провели 24 792 теста на выявление коронавируса (это значительно меньше, чем, например, 17 сентября, когда заболеваемость составляла более 6 тысяч, а количество проведенных тестов – 72 474).

За сутки воскресенья тестировали:

методом ПЦР – 13 058 человек,

методом ИФА – 2 011 человек,

экспресс-тестами – 9 723 человек.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине сообщили о 2 350 646 случаях инфицирования.

По состоянию на утро 20 сентября выздоровели 2 231 417 граждан. Впрочем, жертвами коронавируса стали 54 919 жителей страны.

Коронавирус в областях Украины: суточный прирост

Киев – 183 случая;

Винницкая область – 85 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 47 случаев;

Житомирская область – 150 случаев;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 122 случая;

Ивано-Франковская область – 59 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 165 случаев;

Николаевская область – 81 случай;

Одесская область – 182 случая;

Полтавская область – 11 случаев;

Ровненская область – 55 случаев;

Сумская область – 67 случаев;

Тернопольская область – 174 случая;

Харьковская область – 218 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 18 случаев;

Черкасская область – 37 случаев;

Черновицкая область – 200 случаев;

Черниговская область – 41 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации в Украине

В течение воскресенья прививки против коронавируса получили еще 36 029 человек, для 21 118 людей это была первая доза вакцины. 14 911 человек завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу препарата.

В течение суток работали:

296 мобильных бригад,

1 119 пунктов прививки;

346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании иммунизировали против коронавируса 6 304 016 человек:

из них получили одну дозу – 6 304 014 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 152 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом),

Всего в стране провели 11 456 848 прививок.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Украине превышен показатель госпитализаций: 11 регионов с наихудшей динамикой

Источник: Минздрав

По состоянию на 20 сентября вся Украина находится в зеленой зоне адаптивного карантина, однако не все области соответствуют нормам этой зоны. В частности, показатели госпитализации пациентов с COVID-19 превышены в 11 областях страны.

Винницкая – 54,9%;

Волынская – 50,7%;

Днепропетровская – 75,2%;

Житомирская – 56,3%;

Закарпатская – 52,3%;

Луганская – 69,6%;

Николаевская – 72,3%;

Ровненская – 87,2%;

Сумская – 61,0%;

Харьковская – 75,2%;

Черкасская 72,6%.

Обязательной вакцинации от коронавируса для детей не будет, – глава Госпродпотребслужбы

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать детей от коронавируса. Но такие прививки не будут обязательными. Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В Украине 98% COVID-пациентов больниц не вакцинированы, – Минздрав

Источник: Минздрав

Вакцинация против коронавируса в Украине оправдана – за последние три месяца 98,1% госпитализированных в результате инфицирования – не вакцинированы.

Новости о коронавирусе в мире 20 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 сентября в мире обнаружили более 228,5 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. В общем COVID-19 унес жизни более 673 тысяч американцев.

Когда закончится эпидемия коронавируса: главный инфекционист США сделал прогноз

Источник: The Telegraph

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сделал оптимистичный прогноз относительно распространения коронавируса в мире. Специалист считает, что пандемия может закончиться уже весной следующего года. При этом Фаучи подчеркнул, что коронавирус неоднократно "обманывал" специалистов, из-за чего точно предсказать сроки окончания пандемии сложно.

Еще одна европейская страна начала вводить третью дозу вакцины от COVID-19

Источник: ANSA

Начиная с 20 сентября еще одна страна Европы начнет вакцинацию от коронавируса бустерной дозой вакцины. Так, Италия начала предлагать третью прививку уязвимым группам населения из высоких групп риска. Вакцинацию будут проводить препаратами Pfizer и Moderna.

Днем ранее США – против 3-й дозы вакцины, смерть студента после прививки: новости о коронавирусе 19 сентября

Исследования коронавируса

Ученые выясняют, могут ли вакцины от COVID-19 влиять на менструацию

Источник: Sky News

С начала массовой вакцинации от коронавируса появлялось все больше свидетельств о том, что прививки изменяют менструальный цикл у женщин. Впрочем, эксперты утверждают, что изменения носят краткосрочный характер. Они не несут угрозы для здоровья. Однако исследования такого возможного побочного эффекта имеет решающее значение.