Обещание Ляшко, отсутствие побочных эффектов после прививки: новости о коронавирусе 21 августа

Виктор Ляшко обещал полностью вакцинировать 5 миллионов человек за лето, однако сейчас полностью привиты – 3 066 426 человек. Побочные эффекты после прививки не скажут, какой у вас иммунитет. Еще 17 новых случаев Дельта-штамма коронавируса обнаружили на Львовщине. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 20 августа

Количество больных COVID-19 увеличивается

Источник: Минздрав

В Украине за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 1 732 человек. Среди больных – 104 ребенка и 32 медработника. В госпитализации нуждались 616 пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

Днем ранее COVID-19 за сутки заболели 1 600 украинцев, более трети – в больницах

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 38 человек. В то же время выздоровели – 763 человека.

За все время пандемии в Украине

С начала эпидемии коронавируса, в нашей стране заболело – 2 273 558 человек. Вместе с тем, выздоровели – 2 200 763. Не удалось побороть недуг и, к сожалению, умерли – 53 432 людей.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 232 случая;

Винницкая область – 27 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 111 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 13 случаев;

Запорожская область – 119 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 случая;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 108 случаев;

Николаевская область – 38 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 33 случая;

Ровенская область – 30 случаев;

Сумская область – 64 случая;

Тернопольская область – 49 случаев;

Харьковская область – 157 случаев;

Херсонская область – 61 случай;

Хмельницкая область – 69 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 68 случаев;

Черниговская область – 43 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Более 5 миллионов украинцев вакцинировались

Минздрав рассматривает 3 возможных сценария развития заболеваемости в Украине . Речь идет об оптимистическом (выходе на уровень плато в осенний период), базовом (умеренном росте количества больных) и пессимистическом (резкая вспышка COVID-19).

Источник: Минздрав

Более 5 миллионов украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко, баллотируясь на должность, обещал сделать 10 миллионов прививок против коронавируса за лето. То есть – 5 миллионов украинцев должны были бы получить две дозы.

По состоянию на 21 августа, полностью привиты – 3 066 426 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). За сутки 20 августа 2021 вакцинировано против коронавируса 147 118 человек. Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированные – 86 148 человек.

В помещении ОГА в Днепре будут вакцинировать людей 24 августа

Источник: Днепропетровская ОГА

В Днепре 24 августа возле здания ОГА запланировали торжественные празднования и ярмарки. В самом помещении облгосадминистрации медики будут проводить вакцинацию против коронавируса. Вакцинировать людей в День Независимости в Большом зале на первом этаже. Работать, несмотря на праздник, будут сразу две мобильные бригады.

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Еще 17 случаев штамма Дельта зафиксировали на Львовщине

Источник: фейсбук Натальи Иванченко-Тимко

Еще 17 новых случаев Дельта-штамма коронавируса обнаружили на Львовщине. За все время всего зафиксировали 24 случая. Больные раньше не контактировали между собой. Возвращался ли кто-то накануне из-за границы или заразился дома – не известно.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Одна область Украины не соответствует зеленой зоне

Источник: Минздрав

По состоянию на утро, 21 августа, все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в одном из регионов за пределами нормы. Рост динамики госпитализаций больных коронавирусом наблюдается в Черновицкой области.

Как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Источник: 24 канал

Сейчас в МОН планируют начать обучение с 1 сентября в очном формате, однако дальше все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине. Так, школы, где будет вакцинировано более 80% учителей, смогут и при усиленном карантине работать в привычном формате.

Новости о коронавирусе в мире 21 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 210,9 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 37,6 миллиона человек, по меньшей мере 627 тысяч, к сожалению, умерли.

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Курортная Черногория ужесточает требования для туристов

Источник: Vijsti online

Из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 правительство Черногории вводит ограничения. Теперь для въезда в страну тоже надо предоставить информацию о вакцинации, отрицательный тест или справку о перенесенной болезни. Новые правила будут действовать с 21 августа.

Apple отложила возвращение сотрудников в офисы из-за коронавируса

Источник: The Guardian

Apple заявила, что сотрудники компании вернутся в офисы не раньше, чем в январе 2022 года. Решение объясняют вспышкой заболеваемости коронавирусом из-за нового Дельта-штамма. Кроме того, компания призывает работников вакцинироваться.

Исследование коронавируса

Нашли простые способы ограничить передачу коронавируса

Источник: Nature Communications

Ученые провели новые эксперименты и выяснили, что передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно значительно ограничить с помощью нескольких простых способов. Среди них – эффективная вентиляция и жесткость мер гигиены. Это выяснили немецкие ученые в своем новом исследовании, опубликованном 19 августа 2021 года.

Стоит ли волноваться, если нет побочных эффектов после прививки

Источник: "Украинская правда"

Обычно, после вакцинации от коронавируса у многих людей наблюдают побочные эффекты. Медики говорят, что так ваш организм учится бороться с недугом и это вполне нормально. Побочные эффекты после прививки не скажут, какой у вас иммунитет. Исследователи считают, что массовые мероприятия, на которых будет нормальная система вентиляции и люди будут использовать средства гигиены, не окажут существенного влияния на распространение коронавируса.

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