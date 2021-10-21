Заболеваемость бьет рекорды, ряд регионов усиливает карантин: новости о коронавирусе 21 октября
Источник:24 канал
В Украине рекордное количество новых больных и смертей от коронавируса. Хмельницкая область усиливает карантин, а Киев на днях попадет в красную зону. В Индии сделали миллиард прививок от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 21 октября
За сутки – более 22 тысяч COVID-больных, госпитализаций до сих пор много
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 4892 человек. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли в результате болезни. Выздоровели 8036 пациентов.
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Количество новых случаев и смертей – абсолютный антирекорд с начала пандемии.
Темпы тестирования населения
- В течение минувших суток в Украине провели почти 136 тысяч различных тестирований на коронавирус.
- В целом за все время пандемии в стране провели 13 781 546 исследований методом ПЦР.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 1192 случая;
- Винницкая область – 462 случая;
- Волынская область – 436 случаев;
- Днепропетровская область – 1308 случаев;
- Донецкая область – 1058 случаев;
- Житомирская область – 1562 случая;
- Закарпатская область – 319 случаев;
- Запорожская область – 1355 случаев;
- Ивано-Франковская область – 861 случай;
- Киевская область – 728 случаев;
- Кировоградская область – 156 случаев;
- Луганская область – 819 случаев;
- Львовская область – 1388 случаев;
- Николаевская область – 410 случаев;
- Одесская область – 1528 случаев;
- Полтавская область – 996 случаев;
- Ровненская область – 705 случаев;
- Сумская область – 1100 случаев;
- Тернопольская область – 787 случаев;
- Харьковская область – 1319 случаев;
- Херсонская область – 1143 случая;
- Хмельницкая область – 1002 случая;
- Черкасская область – 469 случаев;
- Черновицкая область – 578 случаев;
- Черниговская область – 734 случая.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как продвигается прививочная кампания
С начала прививочной кампании от коронавируса привили 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью вакцинированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
В целом в стране вкололи 15 117 165 прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал
Почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом
Источник: ТСН
После вакцинации от коронавируса иногда бывают случаи, когда люди повторно болеют COVID-19. Врачи говорят, что причина заключается в том, что отсутствует коллективный иммунитет. Циркуляция вируса остается очень высокой, а темпы иммунизации не позволяют выработаться коллективному иммунитету.
Кислорода для лечения пациентов с СOVID-19 не хватает: сложная ситуация в черкасских больницах
Источник: 24 канал
Ситуация по распространению коронавируса в Украине ухудшается. Основная проблема, которая сложилась, в частности, в медучреждениях Черкасс – недостаточное обеспечение кислородом больных пациентов. Все это из-за увеличения количества "тяжелых" больных. При обычных условиях потребность в кислороде – в сотню раз меньше.
Каждый 600-й украинец умер от COVID-19
Источник: фейсбук Тараса Козака
Уже каждый 600-й украинец умер от ковида. Это официальная статистика.
Хмельницкая область усиливает карантинные ограничения
Источник: Хмельницкая ОГА
В Хмельницкой области из-за ухудшения эпидемической ситуации с 23 октября усилят карантин. Нововведения будут касаться деятельности различных учреждений, рынков и торговых центров.
Киев на днях попадет в красную зону, – Кличко
Источник: Официальный портал Киева
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход столице Украины в красную карантинную зону. Такое решение будет принято уже 22 октября.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Днем ранее Какие области усиливают карантин, разбавители крови при легком течении: новости о коронавирусе
Новости о коронавирусе в мире 21 октября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 20 октября в мире выявили более 242 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, так как в бедных странах низкий уровень тестирования населения.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 выявили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.
На год дольше, чем нужно, – в ВОЗ заявили, сколько еще продлится пандемия
Источник: BBC
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах. Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года".
Данные о первой мутации "Дельты" в Израиле передадут в Европу
Источник: Times of Israel
Штамм коронавируса Дельта AY4.2 впервые обнаружили в Израиле 19 октября 2021 года. Данные о мутировавшем варианте передадут в Европу.
В Индии вкололи миллиард прививок от COVID-19: первой дозой вакцинировано 70% населения
Источник: The Guardian
В Индии вкололи миллиард прививок от коронавируса. В стране планируют вакцинировать до конца года 944 миллионов взрослого населения. В Индии вкалывается в среднем 5 миллионов прививок в сутки. Так, первую дозу вакцины получили 75% взрослого населения, а 30% страны полностью вакцинированы.