Заболеваемость бьет рекорды, ряд регионов усиливает карантин: новости о коронавирусе 21 октября

В Украине рекордное количество новых больных и смертей от коронавируса. Хмельницкая область усиливает карантин, а Киев на днях попадет в красную зону. В Индии сделали миллиард прививок от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 21 октября

За сутки – более 22 тысяч COVID-больных, госпитализаций до сих пор много

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 октября, в Украине выявили 22 415 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 4892 человек. К сожалению, еще 546 жителей Украины умерли в результате болезни. Выздоровели 8036 пациентов.

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Количество новых случаев и смертей – абсолютный антирекорд с начала пандемии.

Темпы тестирования населения

В течение минувших суток в Украине провели почти 136 тысяч различных тестирований на коронавирус.

В целом за все время пандемии в стране провели 13 781 546 исследований методом ПЦР.

в Украине официально подтвердили 2 701 600 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Болезнь удалось одолеть 2 352 835 людям. Но, к сожалению, из жизни ушли 62 389 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской, Одесской, Львовской, Запорожской и Харьковской областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1192 случая;

Винницкая область – 462 случая;

Волынская область – 436 случаев;

Днепропетровская область – 1308 случаев;

Донецкая область – 1058 случаев;

Житомирская область – 1562 случая;

Закарпатская область – 319 случаев;

Запорожская область – 1355 случаев;

Ивано-Франковская область – 861 случай;

Киевская область – 728 случаев;

Кировоградская область – 156 случаев;

Луганская область – 819 случаев;

Львовская область – 1388 случаев;

Николаевская область – 410 случаев;

Одесская область – 1528 случаев;

Полтавская область – 996 случаев;

Ровненская область – 705 случаев;

Сумская область – 1100 случаев;

Тернопольская область – 787 случаев;

Харьковская область – 1319 случаев;

Херсонская область – 1143 случая;

Хмельницкая область – 1002 случая;

Черкасская область – 469 случаев;

Черновицкая область – 578 случаев;

Черниговская область – 734 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как продвигается прививочная кампания

С начала прививочной кампании от коронавируса привили 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью вакцинированы и получили две дозы – 6 743 615 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом в стране вкололи 15 117 165 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом

Источник: ТСН

После вакцинации от коронавируса иногда бывают случаи, когда люди повторно болеют COVID-19. Врачи говорят, что причина заключается в том, что отсутствует коллективный иммунитет. Циркуляция вируса остается очень высокой, а темпы иммунизации не позволяют выработаться коллективному иммунитету.

Кислорода для лечения пациентов с СOVID-19 не хватает: сложная ситуация в черкасских больницах

Источник: 24 канал

Ситуация по распространению коронавируса в Украине ухудшается. Основная проблема, которая сложилась, в частности, в медучреждениях Черкасс – недостаточное обеспечение кислородом больных пациентов. Все это из-за увеличения количества "тяжелых" больных. При обычных условиях потребность в кислороде – в сотню раз меньше.

Каждый 600-й украинец умер от COVID-19

Источник: фейсбук Тараса Козака

Уже каждый 600-й украинец умер от ковида. Это официальная статистика.

Хмельницкая область усиливает карантинные ограничения

Источник: Хмельницкая ОГА

В Хмельницкой области из-за ухудшения эпидемической ситуации с 23 октября усилят карантин. Нововведения будут касаться деятельности различных учреждений, рынков и торговых центров.

Киев на днях попадет в красную зону, – Кличко

Источник: Официальный портал Киева

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал переход столице Украины в красную карантинную зону. Такое решение будет принято уже 22 октября.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Новости о коронавирусе в мире 21 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 октября в мире выявили более 242 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, так как в бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 выявили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

На год дольше, чем нужно, – в ВОЗ заявили, сколько еще продлится пандемия

Источник: BBC

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия COVID-19 продлится на год дольше, чем предполагалось. Причина – медленные темпы вакцинации в бедных странах. Это означает, что коронакризис может "легко затянуться до 2022 года".

Данные о первой мутации "Дельты" в Израиле передадут в Европу

Источник: Times of Israel

Штамм коронавируса Дельта AY4.2 впервые обнаружили в Израиле 19 октября 2021 года. Данные о мутировавшем варианте передадут в Европу.

В Индии вкололи миллиард прививок от COVID-19: первой дозой вакцинировано 70% населения

Источник: The Guardian

В Индии вкололи миллиард прививок от коронавируса. В стране планируют вакцинировать до конца года 944 миллионов взрослого населения. В Индии вкалывается в среднем 5 миллионов прививок в сутки. Так, первую дозу вакцины получили 75% взрослого населения, а 30% страны полностью вакцинированы.