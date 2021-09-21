Обязательная вакцинация, 150 тысяч доз CoronaVac: новости о коронавирусе 21 сентября

В Минздраве не исключают, что вакцинация украинцев против COVID-19 будет обязательной. Украина получила 159 000 доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX. В Минздраве заявили, что школы могут уйти на карантин, даже несмотря на 80% вакцинированных работников. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 21 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 21 сентября

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки, 20 сентября, в Украине зафиксировали еще 5 159 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 463 ребенка и 129 медработников.

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В больницы госпитализировали 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 137 инфицированных ушли из жизни. Зато еще 2 156 человек выздоровели.

Также за минувшие сутки в Украине осуществили 63 973 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 30 563,

методом ИФА – 7 718,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 692.

Общая статистика

За все время пандемии в стране выявили 2 355 805 больных коронавирусом. 2 233 573 из них уже выздоровели. Зато умерли 5 5056 пациентов. По состоянию на утро 21 сентября в Украине провели 12 515 008 исследований методом ПЦР.

Суточный прирост новых случаев заражения в регионах:

Киев – 399 случаев;

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 422 случая;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 82 случая;

Закарпатская область – 79 случаев;

Запорожская область – 202 случая;

Ивано-Франковская область – 96 случаев;

Киевская область – 236 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 346 случаев;

Львовская область – 518 случаев;

Николаевская область – 61 случай;

Одесская область – 419 случаев;

Полтавская область – 163 случая;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 86 случаев;

Харьковская область – 486 случаев;

Херсонская область – 72 случая;

Хмельницкая область – 139 случаев;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 212 случаев;

Черниговская область – 61 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 108 736 жителей Украины. 62 909 из них получили первую дозу, остальные 45 827 получили вторую дозу, тем самым закончив свою иммунизацию.

В течение суток работали:

794 мобильные бригады,

2 814 пунктов прививки;

338 центров вакцинации.

Зато от начала вакцинальной кампании в Украине прививали 6 366 925 человек, 6 366 923 из них получили первую дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 11 565 584 прививки (и первой, и второй дозой).

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Ляшко высказался относительно обязательной вакцинации против COVID-19

Источник: "Свобода слова на ICTV"

Более 98% среди госпитализированных из-за коронавируса – это те, кто не вакцинировался. Аналогичная ситуация и с показателями смертности. Из-за этого в Минздраве не исключают, что прививка станет для украинцев обязательной. "Предполагаю", – ответил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Уровень заболеваемости коронавирусом в областях и в Киеве

Источник: МОЗ

Сейчас Украина находится в зеленой зоне карантина. Но по состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях. Кроме этого, показатель заболеваемости превышен в Киеве. Показатели не превышены только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Украина бесплатно получила более 150 тысяч доз CoronaVac

Норма показателя заболеваемости коронавирусом для зеленой зоны карантина составляет 75 на 100 тысяч жителей.

Источник: МОЗ

Украина получила 159 000 доз вакцины CoronaVac в рамках COVAX. Партию препаратов доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно. Вместе с этой поставкой, на сегодня ЮНИСЕФ доставил в страну 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

Что известно о вакцине CoronaVac? Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell инактивирована) произведена китайской компанией Sinovac. Этот препарат уже используют в Украине. Эта вакцина одобрена ВОЗ для экстренного использования – это подтверждает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

COVID-сертификаты и вакцинации в Helsi

Источник: 24 канал

Есть несколько основных проблем, почему сертификат не подтягивается в приложении Helsi: серия, номер вакцины, личные данные пациента могут не совпадать, подтягивается, они могли быть внесены некорректно еще в декларацию. Врач может исправить медицинскую запись, которая имеет некорректные данные и после этого сертификат должен сформироваться. Об этом рассказал Евгений Донец – СЕО медицинской информационной системы Helsi в интервью.

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Избежит ли Киев локдауна

Источник: 24 канал

В столице можно избежать локдауна, если вакцинироваться. Мэр Киева говорит, что сейчас ситуация в городе достаточно сложная, но руководство не теряет оптимизма. Виталий Кличко говорит, что городская власть смотрит на ситуацию оптимистично. Руководство считает, что избежать локдауна можно, если массово вакцинироваться.

Школы могут уйти на карантин

Источник: "Свобода слова на ICTV"

В Минздраве заявили, что украинские школы могут уйти на карантин, даже несмотря на 80% вакцинированных работников. Ведь введение карантина зависит от определенных условий. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорит, что для введения карантина в школах одной вакцинации персонала недостаточно.

Марченко призвал украинцев вакцинироваться

Источник: Украинское радио

Сергей Марченко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы избежать новых локдаунов. Ведь в таком случае произойдет массовое закрытие заведений и предприниматели вновь потеряют деньги. Именно прививки против COVID-19, по мнению Марченко, могут обезопасить украинцев от возможных карантинов и локдаунов.

Шкарлет прокомментировал смерть 19-летнего парня

Источник: Укринформ

Руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что внезапная смерть студента Украинского гуманитарного института никоим образом не связана с тем, что накануне его вакцинировали от коронавирусной болезни.

Что известно о смерти студента на Киевщине

13 сентября в 14:30 Владимир Сало получил вакцину против COVID-19.

К вечеру парень чувствовал себя хорошо, но впоследствии у него начала повышаться температура.

В 20:15 у юноши начались судороги, а еще через 20 минут исчезли пульс и дыхание.

Медики института делали ему искусственное дыхание до прибытия скорой.

Час парню пытались спасти жизнь, однако помочь ему не удалось.

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Новости о коронавирусе в мире 21 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 21 сентября в мире обнаружили более 229,1 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. Всего COVID-19 унес жизни более 676 тысяч американцев.

Джонсон призвал президента Бразилии вакцинироваться

Источник: The Guardian

Борис Джонсон 20 сентября встретился с президентом Бразилии, который известен тем, что отказывается вакцинироваться против COVID-19. Премьер-министр Великобритании призвал коллегу сделать прививку.