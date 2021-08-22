Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: МОЗ
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1003 человека, среди них 45 детей и 17 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве и Днепропетровской области.
От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. Зато выздоровели – по меньшей мере 236 человек.
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Количество больных в регионах за сутки:
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
В Украине 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины
Источник: МОЗ
За вчера против коронавируса вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, две дозы препарата, а затем завершили процесс иммунизации – 41 825 человек.
В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.
Всего с начала вакцинальной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.
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Новости о коронавирусе в мире 22 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,4 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 37,6 миллиона человек, по меньшей мере 628 тысяч, к сожалению, умерли.
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В Британии людей с положительным тестом на COVID-19 протестируют на антитела
Источник: Sky News
В Великобритании стартовала новая программа, согласно которой, больным COVID-19 бесплатно будут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.
В программе примут участие 8 тысяч человек – участники уже больные коронавирусом, планово после сдачи ПЦР-теста у них будут положительные результаты.
Таким образом в Великобритании хотят получить данные о защите антител у людей, которые инфицировались различными вариантами коронавируса.
Как будут проводить эксперимент
- Если ПЦР тест окажется положительным на коронавирус, участнику эксперимента отправят 2 теста на антитела.
- С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Исследование коронавируса
Ученые обнаружили 17 препаратов, которые эффективны против коронавируса
Источник: MedicalxPress
Новое исследование провели ученые Университета Мичигана выявило ряд препаратов, которые могут быть эффективными против коронавируса. В частности, эти лекарства уже применяют в лечении других заболеваний, поэтому они являются безопасными и не требуют доклинических испытаний.
Подробно Ученые обнаружили 17 препаратов, которые эффективны против коронавируса