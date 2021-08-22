Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1003 человека, среди них 45 детей и 17 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве и Днепропетровской области.

От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. Зато выздоровели – по меньшей мере 236 человек.

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Количество больных в регионах за сутки:

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Украине 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины

Источник: МОЗ

За вчера против коронавируса вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, две дозы препарата, а затем завершили процесс иммунизации – 41 825 человек.

В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.

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Новости о коронавирусе в мире 22 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 37,6 миллиона человек, по меньшей мере 628 тысяч, к сожалению, умерли.

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В Британии людей с положительным тестом на COVID-19 протестируют на антитела

Источник: Sky News

В Великобритании стартовала новая программа, согласно которой, больным COVID-19 бесплатно будут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.

В программе примут участие 8 тысяч человек – участники уже больные коронавирусом, планово после сдачи ПЦР-теста у них будут положительные результаты.

Таким образом в Великобритании хотят получить данные о защите антител у людей, которые инфицировались различными вариантами коронавируса.

Как будут проводить эксперимент

  • Если ПЦР тест окажется положительным на коронавирус, участнику эксперимента отправят 2 теста на антитела.
  • С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию.

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Исследование коронавируса

Ученые обнаружили 17 препаратов, которые эффективны против коронавируса

Источник: MedicalxPress

Новое исследование провели ученые Университета Мичигана выявило ряд препаратов, которые могут быть эффективными против коронавируса. В частности, эти лекарства уже применяют в лечении других заболеваний, поэтому они являются безопасными и не требуют доклинических испытаний.

Подробно Ученые обнаружили 17 препаратов, которые эффективны против коронавируса