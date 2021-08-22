17 новых лекарств, в Британии на антитела тестируют больных: новости о коронавирусе 22 августа

В Украине суточное количество больных превышает тысячу человек. В то же время темпы вакцинации высокие – первую дозу вакцины получили не менее 5 миллионов человек. Япония вошла в пятерку стран, где больше всего больных COVID-19. Ученые нашли 17 препаратов, которые могут быть эффективны в лечении коронавирусной болезни. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 августа.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: МОЗ

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1003 человека, среди них 45 детей и 17 медработников. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Киеве и Днепропетровской области.

От осложнений коронавируса со вчерашнего дня умерли 25 пациентов. Зато выздоровели – по меньшей мере 236 человек.

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Общая статистика распространения COVID-19

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 274 561 случай инфицирования коронавирусом. По состоянию на 22 августа выздоровело – 2 200 999 человек. Впрочем, от осложнений болезни, К сожалению, умерли 53 457 человек.

Количество больных в регионах за сутки:

Киев – 153;

Винницкая область – 21;

Волынская область – 8;

Днепропетровская область – 131;

Донецкая область – 50;

Житомирская область – 52;

Закарпатская область – 6;

Запорожская область – 36;

Ивано-Франковская область – 27;

Киевская область – 29;

Кировоградская область – 5;

Луганская область – 16;

Львовская область – 36;

Николаевская область – 15;

Одесская область – 76;

Полтавская область – 20;

Ровенская область – 16;

Сумская область – 20;

Тернопольская область – 40;

Харьковская область – 77;

Херсонская область – 45;

Хмельницкая область – 26;

Черкасская область – 17;

Черновицкая область – 51;

Черниговская область – 30.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Украине 5 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины

Источник: МОЗ

За вчера против коронавируса вакцинировали 66 173 человека, из них первую дозу получили 24 348, две дозы препарата, а затем завершили процесс иммунизации – 41 825 человек.

В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 597 пунктов прививки и 368 центров вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании препарат получили 5 032 722 человека. Первой дозой привито 5 057 068 человек, а второй — 3 108 251. Всего проведено 8 165 319 прививок.

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Новости о коронавирусе в мире 22 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 37,6 миллиона человек, по меньшей мере 628 тысяч, к сожалению, умерли.

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В Британии людей с положительным тестом на COVID-19 протестируют на антитела

Источник: Sky News

В Великобритании стартовала новая программа, согласно которой, больным COVID-19 бесплатно будут делать тесты на наличие антител к коронавирусу.

В программе примут участие 8 тысяч человек – участники уже больные коронавирусом, планово после сдачи ПЦР-теста у них будут положительные результаты.

Таким образом в Великобритании хотят получить данные о защите антител у людей, которые инфицировались различными вариантами коронавируса.

Как будут проводить эксперимент

Если ПЦР тест окажется положительным на коронавирус, участнику эксперимента отправят 2 теста на антитела.

С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию.

Если у человека ПЦР-тест показал положительный результат на коронавирус, то первый тест на антитела он должна сдать как можно быстрее, а второй тест пройти через 28 дней.

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Исследование коронавируса

Ученые обнаружили 17 препаратов, которые эффективны против коронавируса

Источник: MedicalxPress

Новое исследование провели ученые Университета Мичигана выявило ряд препаратов, которые могут быть эффективными против коронавируса. В частности, эти лекарства уже применяют в лечении других заболеваний, поэтому они являются безопасными и не требуют доклинических испытаний.

7 из этих соединений были обнаружены в предыдущих исследованиях перепрофилирования лекарств, в частности Ремдесивир, который является одним из немногих одобренных FDA препаратов для лечения COVID-19.

А вот еще 10, и в том числе – одна биодобавка ученые протестировали впервые – успешно.

Подробно Ученые обнаружили 17 препаратов, которые эффективны против коронавируса