Новости о коронавирусе в Украине

Суточная статистика COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки 21 июля в Украине заболели коронавирусом еще 726 человек. Среди них – 37 детей и 18 медработников. Со вчерашнего дня зарегистрировали 21 летальный случай в результате COVID-19.

В госпитализации нуждались 402 человека с выраженными симптомами коронавируса. В то же время 501 пациент выздоровел.

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Количество проведенных прививок:

  • методом ПЦР – 20 724 человека;
  • методом ИФА – 7 749 человек;
  • экспресс-тестами – 14 794 человека.

Распространение коронавируса в регионах:

  • г. Киев – 232 случая;
  • Винницкая область – 12 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 27 случаев;
  • Донецкая область – 39 случаев;
  • Житомирская область – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 10 случаев;
  • Запорожская область – 31 случай;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 13 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 14 случаев;
  • Одесская область – 59 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 4 случая;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 9 случаев;
  • Харьковская область – 41 случай;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 14 случаев;
  • Черкасская область – 12 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Новый рекорд прививок за сутки

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 120 090 человек: первую дозу получили 65 522 человека, две дозы препарата – 54 568 человек.

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40% украинских пунктов прививки не работают

Источник: фейсбук Виктора Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развозку вакцин против коронавируса в пункты прививки, потому что 40% из них сейчас не работают.

Так, к примеру, по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работали лишь 42.

Штамм коронавируса Дельта уже в Киеве

Источник: Департамент здравоохранения Киева

В Киеве появился новый опасный штамм коронавируса Дельта. В Александровской больнице уже есть 6 больных.

В Департаменте здравоохранения Киева сообщили, что люди, у которых обнаружили штамм, разного возраста – от 21 до 73 лет.

К слову, Александровская больница специально закупила реактивы, чтобы иметь возможность диагностировать новый штамм.

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Новости о коронавирусе в мире 22 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: СНБО

По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировали 191 983 932 случая инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 4 125 586 больных. В то же время 126 279 194 пациента – выздоровели.

В Индии 45 тысяч человек заразились редкой инфекцией после COVID-19

Источник: France24

За последние 2 месяца в Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев "черного грибка" – мукормикоза. Грибок поражает пациентов после выздоровления от COVID-19.

Смертность от этой инфекции в стране составляет более 50%. Так, только в течение суток 20 июля от мукормикоза умерли более 4 200 человек. Примечательно, что до пандемии в Индии в среднем регистрировалось всего 20 случаев заболевания в год.

В России нашли новый штамм коронавируса Гамма

Источник: Интерфакс

На территории России обнаружили единичные случаи так называемого "бразильского" штамма COVID-19 Гамма. Он значительно опаснее первоначального.

Что известно о штамме Гамма?

Этот вариант вируса впервые обнаружили в январе 2021 года. Он быстро распространился в Южной и Северной Америке. Этот штамм не считают более смертоносным, но он распространяется быстрее, чем исходный штамм SARS-CoV-2.

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Исследования коронавируса

Насколько Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма Дельта

Источник: The New England Journal of Medicine

Ученые Общественного здравоохранения Англии изучали эффективность вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca против штамма коронавируса Дельта.

Pfizer

  • Одна доза Pfizer эффективна на 36%.
  • Две дозы Pfizer – на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания, вследствие инфицирования штаммом Дельта.

AstraZeneca

  • Один укол AstraZeneca – эффективен примерно на 30%.
  • Две инъекции AstraZeneca – эффективны против Дельта на 67%.
  • Против доминирующего вида болезни этот препарат поможет на 81,3%.

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Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала