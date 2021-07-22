Новости о коронавирусе 22 июля: Дельта в Киеве, новая эффективность AstraZeneca против мутаций
Источник:24 канал
В Украине новый рекорд количества проведенных прививок за сутки. В Киеве обнаружили штамм Дельта – заболели по меньшей мере шесть человек. В Минздраве рассказали, куда обращаться, если не работают пункты прививки. В Индии вспышка опасного "черного грибка". Эффективность вакцин против Дельты. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 июля.
Новости о коронавирусе в Украине
Суточная статистика COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки 21 июля в Украине заболели коронавирусом еще 726 человек. Среди них – 37 детей и 18 медработников. Со вчерашнего дня зарегистрировали 21 летальный случай в результате COVID-19.
В госпитализации нуждались 402 человека с выраженными симптомами коронавируса. В то же время 501 пациент выздоровел.
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Количество проведенных прививок:
- методом ПЦР – 20 724 человека;
- методом ИФА – 7 749 человек;
- экспресс-тестами – 14 794 человека.
Распространение коронавируса в регионах:
- г. Киев – 232 случая;
- Винницкая область – 12 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 39 случаев;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 31 случай;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 13 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 14 случаев;
- Одесская область – 59 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 9 случаев;
- Харьковская область – 41 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 14 случаев;
- Черкасская область – 12 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
Новый рекорд прививок за сутки
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 120 090 человек: первую дозу получили 65 522 человека, две дозы препарата – 54 568 человек.Всего с начала вакцинальной кампании привито 2 843 899 человек:
- 1 дозу – 2 843 897 человек.
- 2 дозы, а следовательно завершили вакцинацию – 1 555 859 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
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40% украинских пунктов прививки не работают
Источник: фейсбук Виктора Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развозку вакцин против коронавируса в пункты прививки, потому что 40% из них сейчас не работают.
Так, к примеру, по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работали лишь 42.Внимание! Если ближайший пункт прививки не работает или людям отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, звонить в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр (0 800 60 20 19).
Штамм коронавируса Дельта уже в Киеве
Источник: Департамент здравоохранения Киева
В Киеве появился новый опасный штамм коронавируса Дельта. В Александровской больнице уже есть 6 больных.
В Департаменте здравоохранения Киева сообщили, что люди, у которых обнаружили штамм, разного возраста – от 21 до 73 лет.
К слову, Александровская больница специально закупила реактивы, чтобы иметь возможность диагностировать новый штамм.
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Новости о коронавирусе в мире 22 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: СНБО
По состоянию на утро 22 июля в мире зарегистрировали 191 983 932 случая инфицирования SARS-CoV-2. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 4 125 586 больных. В то же время 126 279 194 пациента – выздоровели.
В Индии 45 тысяч человек заразились редкой инфекцией после COVID-19
Источник: France24
За последние 2 месяца в Индии зарегистрировали более 45 тысяч случаев "черного грибка" – мукормикоза. Грибок поражает пациентов после выздоровления от COVID-19.
Смертность от этой инфекции в стране составляет более 50%. Так, только в течение суток 20 июля от мукормикоза умерли более 4 200 человек. Примечательно, что до пандемии в Индии в среднем регистрировалось всего 20 случаев заболевания в год.
В России нашли новый штамм коронавируса Гамма
Источник: Интерфакс
На территории России обнаружили единичные случаи так называемого "бразильского" штамма COVID-19 Гамма. Он значительно опаснее первоначального.
Что известно о штамме Гамма?Этот вариант вируса впервые обнаружили в январе 2021 года. Он быстро распространился в Южной и Северной Америке. Этот штамм не считают более смертоносным, но он распространяется быстрее, чем исходный штамм SARS-CoV-2.
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Исследования коронавируса
Насколько Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма Дельта
Источник: The New England Journal of Medicine
Ученые Общественного здравоохранения Англии изучали эффективность вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca против штамма коронавируса Дельта.
Pfizer
- Одна доза Pfizer эффективна на 36%.
- Две дозы Pfizer – на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания, вследствие инфицирования штаммом Дельта.
AstraZeneca
- Один укол AstraZeneca – эффективен примерно на 30%.
- Две инъекции AstraZeneca – эффективны против Дельта на 67%.
- Против доминирующего вида болезни этот препарат поможет на 81,3%.
Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала