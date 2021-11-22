Как избежать карантина, Дельта самоуничтожился: новости о коронавирусе 22 ноября

В желтой зоне изменили условия, чтобы избежать карантина – теперь требуется полный курс вакцинации. Японские специалисты сообщили, что вариант коронавируса Дельта в стране самоликвидировался. За сутки в Украине выздоровели больше людей, чем инфицировались. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине на протяжении суток заболели коронавирусом 7 464 человека, в том числе 579 детей и 74 медработника. Спад заболеваемости является традиционным после выходных. Сегодняшние показатели самые низкие за полтора месяца.

В больницы госпитализировали 2 501 пациента с выраженными симптомами COVID-19. К сожалению, от осложнений болезни умерли 326 больных. В то же время поправились – 10 540 человек. Число выздоровевших несколько суток подряд превышает количество инфицированных.

Внимание Глава BioNTech рассказал, как часто нужно будет прививаться против коронавируса

Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 21 ноября, в Украине провели 37 163 теста на коронавирус разными способами, в частности:

методом ПЦР – 15 526

методом ИФА – 2 604

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 033.

Общая статистика!

С начала пандемии в Украине сообщили о 3 340 407 случаях заболевания COVID-19. По состоянию на 22 ноября поправились 2 773 490 человек. Жертвами коронавируса стали 81 598 жителей страны.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

Киев – 358 больных;

Винницкая – 384 больных;

Волынская – 340 больных;

Днепропетровская – 864 больных;

Донецка – 402 больных;

Житомирская – 385 больных;

Закарпатская – 190 больных;

Запорожская – 446 больных;

Ивано-Франковская – 102 больных;

Киевская – 343 больных;

Кировоградская –190 больных;

Луганская – 37 больных;

Львовская – 397 больных;

Николаевская – 655 больных;

Одесская – 451 больной;

Полтавская – 287 больных;

Ровненская – 161 больной;

Сумская – 205 больных;

Тернопольская – 156 больных;

Харьковская – 330 больных;

Херсонская – 54 больных;

Хмельницкая – 195 больных;

Черкасская – 272 больных;

Черновицкая – 121 больной;

Черниговская – 139 больных;

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала

Темпы вакцинации замедлились

Источник: Минздрав

В Украине несколько замедлились темпы вакцинации против коронавируса. За последние сутки прививки получили менее 100 тысяч человек. Со вчера против коронавируса вакцинировали 99 826 человек, в частности, первую дозу получили 29 382 человека, вторую дозу, а следовательно завершили процесс иммунизации – 70 444 человека.

Актуально За сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем инфицировались

Прививки проводили

529 мобильных бригады по иммунизации,

2 795 пунктов прививки,

470 центров вакцинации населения.

Темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек.

В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины,

– отметили в Минздраве.

Какие препараты использовали

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 4 196 054,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 399 540,

AstraZeneca – 1 553 656,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 178 011.

Полезная справка! Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или сервис Helsi. Также можно встать в живую очередь в центрах вакцинации.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или с помощью врача.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Минздрав обновил карантинное зонирование

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, красный уровень оставили без изменений. Несмотря на то, что в Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели заболеваемости и госпитализации. По данным Минздрава, в Черкасской области только один показатель не в норме – коэффициент обнаружения случаев, в Одесской и Донецкой областях – уровень госпитализаций.

В желтой зоне изменили условия избегания карантина

Источник: 24 канал

Министерство здравоохранения анонсировало изменения в правила желтой зоны адаптивного карантина в Украине. Так, вместо одной необходимой прививки против COVID-19, необходимо пройти стандартный курс вакцинации, чтобы избежать ограничений. Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что на данный момент в Минздраве работают над изменением критериев адаптивного карантина.

В Украине ослабят ограничения на проезд в общественном транспорте

В желтую зону карантина на сегодня, 22 ноября, входят: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.

Источник: 24 канал

В Украине ослабят ограничения проезда в общественном транспорте, которые действуют в красной зоне. О таком ослаблении просили мэры украинских городов. В общественный транспорт разрешат пускать больше пассажиров.

Киев скоро может выйти из красной зоны, – Кличко

Источник: ютуб телеканала "Киев"

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что вскоре столица может выйти из красной зоны карантина. По его словам, ситуация с заболеваемостью короновирусом несколько стабилизировалась. О выравнивании ситуации свидетельствует то, что в Киеве заполненность коек в больницах снизилась до 58%, а коек с кислородом – до 61%.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Возвращение учеников в школы и ситуация с COVID-19 во Львове

Источник: Львовский горсовет

В настоящее время Львов находится в красной зоне. Из-за снижения уровня заболеваемости COVID-19 среди детей с 22 ноября всем школьникам разрешили вернуться за парты. Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что львовяне соблюдают карантинные ограничения. Именно поэтому заболеваемость коронавирусом пошла на спад.

Во Львове бездомных будут вакцинировать от коронавируса

Источник: Львовский горсовет

Во Львове организуют для бездомных пункт вакцинации против COVID-19. Инициативу будут осуществлять вместе с общественными организациями, которые помогают бездомным. Пункт вакцинации будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на улице Кирилловской, 3а. Открытие запланировано на 26 ноября. Пункт будет работать с 11:00 до 18:00.

Еще в одном регионе возобновили очное обучение

Источник: Суспільне

С 22 ноября ученики 1 – 11 классов в Одессе вышли на очное обучение. Этому поспособствовала вакцинация учителей и отстранение непривитых. Так, в городе 97% педагогов получили вакцину.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 22 ноября в мире зафиксировали более 257 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных составляют: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.

В Брюсселе прошли COVID-протесты

Источник: AP

В Бельгии десятки тысяч человек собрались на протест против усиления ограничений из-за COVID-19. Впоследствии митингующие начали бросать камни в полицию, жечь мусорные баки. Предварительно известно, что на протест пришло ориентировочно 35 тысяч человек.

Мирный протест перерос в столкновения с полицией: смотрите видео

Австралия впервые с 2020 года откроется для иностранцев

Источник: The Guardian

В первый раз с начала пандемии COVID-19 Австралия открывает свои границы. Однако сначала в страну смогут попасть только некоторые категории лиц. Речь идет о владельцах австралийских виз, прошедших полный курс вакцинации. Нововведение вступит в силу с 1 декабря.

Европейцы протестуют против коронавирусных ограничений

Источник: 24 канал

Европейцы протестуют против коронавирусных ограничений. Массовые митинги уже прошли в Австрии, Бельгии и Нидерландах.

Больше здесь Столкновения и задержания: европейцы протестуют против коронавирусных ограничений

В Японии штамм Дельта самоуничтожился

Источник: The Japan Times

Японские специалисты сообщили, что вариант коронавируса Дельта самоликвидировался. Это привело к снижению заболеваемости в стране. Специалисты Национального института генетики объяснили, что вариант коронавируса Дельта накопил столько мутаций в неструктурном белке вируса – nsp14, что при попытках вовремя их исправить штамм самоуничтожился.

Сколько зарабатывают фарм-гиганты, которые выпускают вакцину против коронавируса

Источник: Peoples Vaccine Alliance

Организация "Народный альянс по вакцинам" подсчитала, что в сумме три фармацевтических гиганта Pfizer, BioNTech и Moderna до вычета налогов заработают до конца года 34 миллиарда долларов (что составляет более тысячи долларов в секунду).