Новости о коронавирусе в Украине 22 октября

Рекордное количество больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, среди них 1 800 детей и 391 медработник. Вакцинировали рекордное количество людей.

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В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.

Суточная заболеваемость и смертность – рекордные с начала пандемии!

Темпы тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 134 329 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 72 999

методом ИФА – 15 546

исследований экспресс-тестами на антиген – 45 784

Общая статистика распространения пандемии



За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 2 октября выздоровели 2 361 365 человек.



Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 003 жителя страны.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

Киев – 1323 случая;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 528 случаев;

Днепропетровская область – 1641 случай;

Донецкая область – 1178 случаев;

Житомирская область – 1144 случая;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 1391 случай;

Ивано – Франковская область – 599 случаев;

Киевская область – 811 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 603 случая;

Львовская область – 1647 случаев;

Николаевская область – 433 случая;

Одесская область – 1484 случая;

Полтавская область – 1020 случаев;

Ровенская область – 865 случаев;

Сумская область – 1305 случаев;

Тернопольская область – 696 случаев;

Харьковская область – 1306 случаев;

Херсонская область – 1248 случаев;

Хмельницкая область – 1294 случая;

Черкасская область – 671 случай;

Черновицкая область – 601 случай;

Черниговская область – 1033 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации: рекордные темпы

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество желающих – 269 666 человек. В частности, первую дозу получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 людей.

С начала вакцинальной кампании привито 8 557 659 человек:

из них получили одну дозу – 8 557 657 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 386 831 прививка.

В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. То есть прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования.

Кроме того, в Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. С 23 сентября все регионы перешли в желтую, а вакцинированные украинцы получили привилегии. Теперь, чтобы пользоваться общественным транспортом, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

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