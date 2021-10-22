Больницы в Харькове переполнены, в крематорий – очередь на сожжение тел. В Одессе же ежедневно сжигают примерно 40 умерших в результате коронавируса. Игорь Кузин заявил, что в Украине в 2022 году планируют начать ревакцинацию населения против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 октября.
В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.
Суточная заболеваемость и смертность – рекордные с начала пандемии!
Темпы тестирования населения
За прошедшие сутки в Украине провели 134 329 тестов на коронавирус, в частности:
методом ПЦР – 72 999
методом ИФА – 15 546
исследований экспресс-тестами на антиген – 45 784
Статистика коронавируса в областях: суточный показатель
Киев – 1323 случая;
Винницкая область – 558 случаев;
Волынская область – 528 случаев;
Днепропетровская область – 1641 случай;
Донецкая область – 1178 случаев;
Житомирская область – 1144 случая;
Закарпатская область – 238 случаев;
Запорожская область – 1391 случай;
Ивано – Франковская область – 599 случаев;
Киевская область – 811 случаев;
Кировоградская область – 168 случаев;
Луганская область – 603 случая;
Львовская область – 1647 случаев;
Николаевская область – 433 случая;
Одесская область – 1484 случая;
Полтавская область – 1020 случаев;
Ровенская область – 865 случаев;
Сумская область – 1305 случаев;
Тернопольская область – 696 случаев;
Харьковская область – 1306 случаев;
Херсонская область – 1248 случаев;
Хмельницкая область – 1294 случая;
Черкасская область – 671 случай;
Черновицкая область – 601 случай;
Черниговская область – 1033 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика вакцинации: рекордные темпы
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество желающих – 269 666 человек. В частности, первую дозу получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 людей.
В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. То есть прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования.
Кроме того, в Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. С 23 сентября все регионы перешли в желтую, а вакцинированные украинцы получили привилегии. Теперь, чтобы пользоваться общественным транспортом, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.