Новости о коронавирусе в Украине 22 октября

Рекордное количество больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, среди них 1 800 детей и 391 медработник. Вакцинировали рекордное количество людей.

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В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.

Суточная заболеваемость и смертность – рекордные с начала пандемии!

Темпы тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 134 329 тестов на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 72 999
  • методом ИФА – 15 546
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 45 784

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

  • Киев – 1323 случая;
  • Винницкая область – 558 случаев;
  • Волынская область – 528 случаев;
  • Днепропетровская область – 1641 случай;
  • Донецкая область – 1178 случаев;
  • Житомирская область – 1144 случая;
  • Закарпатская область – 238 случаев;
  • Запорожская область – 1391 случай;
  • Ивано – Франковская область – 599 случаев;
  • Киевская область – 811 случаев;
  • Кировоградская область – 168 случаев;
  • Луганская область – 603 случая;
  • Львовская область – 1647 случаев;
  • Николаевская область – 433 случая;
  • Одесская область – 1484 случая;
  • Полтавская область – 1020 случаев;
  • Ровенская область – 865 случаев;
  • Сумская область – 1305 случаев;
  • Тернопольская область – 696 случаев;
  • Харьковская область – 1306 случаев;
  • Херсонская область – 1248 случаев;
  • Хмельницкая область – 1294 случая;
  • Черкасская область – 671 случай;
  • Черновицкая область – 601 случай;
  • Черниговская область – 1033 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации: рекордные темпы

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество желающих – 269 666 человек. В частности, первую дозу получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 людей.

В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. То есть прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования.

Кроме того, в Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. С 23 сентября все регионы перешли в желтую, а вакцинированные украинцы получили привилегии. Теперь, чтобы пользоваться общественным транспортом, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

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