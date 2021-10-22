Очереди в крематорий, повторная вакцинация в Украине: новости о коронавирусе 22 октября

Больницы в Харькове переполнены, в крематорий – очередь на сожжение тел. В Одессе же ежедневно сжигают примерно 40 умерших в результате коронавируса. Игорь Кузин заявил, что в Украине в 2022 году планируют начать ревакцинацию населения против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 22 октября

Рекордное количество больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 23 785 человек, среди них 1 800 детей и 391 медработник. Вакцинировали рекордное количество людей.

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В больницы госпитализировали 5 141 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 614 пациентов. В то же время выздоровели – 8 530 человек.

Суточная заболеваемость и смертность – рекордные с начала пандемии!

Темпы тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 134 329 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 72 999

методом ИФА – 15 546

исследований экспресс-тестами на антиген – 45 784

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

Киев – 1323 случая;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 528 случаев;

Днепропетровская область – 1641 случай;

Донецкая область – 1178 случаев;

Житомирская область – 1144 случая;

Закарпатская область – 238 случаев;

Запорожская область – 1391 случай;

Ивано – Франковская область – 599 случаев;

Киевская область – 811 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 603 случая;

Львовская область – 1647 случаев;

Николаевская область – 433 случая;

Одесская область – 1484 случая;

Полтавская область – 1020 случаев;

Ровенская область – 865 случаев;

Сумская область – 1305 случаев;

Тернопольская область – 696 случаев;

Харьковская область – 1306 случаев;

Херсонская область – 1248 случаев;

Хмельницкая область – 1294 случая;

Черкасская область – 671 случай;

Черновицкая область – 601 случай;

Черниговская область – 1033 случая.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 725 385 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 2 октября выздоровели 2 361 365 человек.Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 003 жителя страны.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика вакцинации: рекордные темпы

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество желающих – 269 666 человек. В частности, первую дозу получили 184 107 человек, вторую дозу – 85 559 людей.

из них получили одну дозу – 8 557 657 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 829 174 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 386 831 прививка.

В Минздраве отметили, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы. То есть прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования.

Кроме того, в Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. С 23 сентября все регионы перешли в желтую, а вакцинированные украинцы получили привилегии. Теперь, чтобы пользоваться общественным транспортом, украинцы должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

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Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Сколько детей болеет COVID-19

Источник: 24 канал

Врач Денис Сурков заявил, что осенью 2021 года на COVID-19 болеет "очень много" детей. По его словам, в основном они заражаются от родителей. Однако дети болеют не так тяжело, как взрослые.

Кузин: украинцы повторно пройдут полный курс вакцинации от COVID-19

Источник: Телеканал Рада

Игорь Кузин заявил, что в Украине в 2022 году планируют начать ревакцинацию населения против COVID-19. В то же время, по его словам, в Минздраве рассматривают бустерное введение прививки для всех категорий.

Антивакцинаторская пропаганда в России

Источник: "Право на владу" на 1+1

Учитывая ускорение темпов распространения коронавируса и критическую ситуацию в больницах Украины, сегодня едва ли не самым большим преступлением можно назвать борьбу с вакцинацией. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и член фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий. По его словам, часто это преступление совершают еще и за российские деньги.

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Коронакризис в Харькове

Источник: "Право на владу" на 1+1

Больницы в Харькове переполнены, особенно отделение для больных COVID-19. В крематорий – очередь на сожжение тел. Медики скорой физически не в состоянии обеспечить госпитализацию всех больных, даже которые в этом очень нуждаются.

В Одесском крематории едва успевают сжигать тела

Источник: УСИ

В крематории Одессы ежедневно сжигают около 40 умерших в результате коронавируса. Поэтому сотрудники едва успевают кремировать людей. К тому же у здания собирается огромное количество людей на захоронение. Из-за этого поминальную службу сократили до 20 минут.

Массово кремируют умерших от коронавируса в Одессе / Фото УСИ

Еще одна область перейдет в красную зону

Источник: Минздрав

По состоянию на сегодня, 22 октября, в красной зоне находится 5 областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

С завтрашнего дня в эту зону перейдет Сумская область. Кроме того, вероятно, с 25 октября в красную зону также перейдет Черкасская область.

Рекордное количество новых больных на Львовщине

Источник: Львовский горсовет

Ситуация с коронавирусом на Львовщине – довольно тревожная. В области 21 октября зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом – более 1600 человек. В больницах области сейчас находятся более 2900 больных. Почти все они – невакцинированные.

Львовщина – на пороге красной зоны

Источник: "Львовский портал"

На Львовщине с каждым днем растет количество больных коронавирусом. Поэтому область уже с 25 октября может перейти в Красную карантинную зону.

Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Коронавирус может стать сезонным заболеванием в Украине

Источник: 24 канал

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что коронавирус может не исчезнуть никогда. В то же время в Минздраве считают, что с ним можно научиться жить.

Врач обратился к антивакцинаторам

Источник: "Право на владу" на 1+1

Медик Иван Черненко заявил, что угроза коронавируса реальна, а смертность высока. Учитывая это, он обратился к людям, которые протестуют против вакцинации.

Ваши права будут соблюдены, но умрете вместе вы с ними на пороге больницы, потому что класть вас будет некуда,

– сказал Иван Черненко.

Школы Киева уходят на карантин на 2 недели

Источник: 24 канал

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в школах Киева на две недели вводят карантин. Все из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

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Полиция возбудила 800 уголовных производств за подделку сертификатов

Источник: МВД Украины

В Украине возбудили уже 800 уголовных производств по выявлению фейковых COVID-сертификатов. В МВД говорят, украинцы платят деньги мошенникам и недобросовестным медикам, чтобы избежать иммунизации.

Рекордная нагрузка на медицинскую систему

Источник: 24 канал

В Украине активно растет количество инфицированных коронавирусом. В Министерстве здравоохранения отметили, что заболеваемость удваивается каждые 2-3 недели. Так, страна вошла в очередную осенне-зимнюю волну роста уровня заболеваемости COVID-19.

От чего зависит количество волн коронавируса

Источник: 24 канал

В Украине продолжается очередная волна заболевания COVID-19. Количество волн коронавируса зависит от привитых и инфицированных. Об этом в прямом эфире 24 канала сказал врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, люди сами способны формировать характер периода заболеваний.

Новости о коронавирусе в мире 22 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 октября в мире обнаружили более 242,5 миллиона больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов. Между тем, в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в более бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

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Русскоязычный канал в Латвии отключили за рекламу сельди как средства против COVID-19

Источник: "Новая газета"

Русскоязычный телевизионный канал "Первый Балтийский" больше не будет работать в Латвии – у него забрали лицензию. И далеко не зря. Дело в том, что канал показывал в своем эфире сюжет о коронавирусе, который "не является сильно заразным", и с которым можно бороться, мол, при помощи селедки.

От коронавируса умерли десятки тысяч медиков

Источник: ВВС

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус унес жизни от 80 до 180 тысяч медицинских работников во всем мире. Всего в мире примерно 135 миллионов медицинских работников.

Женщина 335 дней боролась с коронавирусом

Источник: medRxiv

Американские врачи описали самый длительный ход COVID-19 – из-за ослабленного иммунитета инфекция циркулировала в организме пациентки почти год. Уникальный клинический случай зарегистрировали в больнице Национального института здоровья в Бетесде. Первый раз 47-летняя женщина была госпитализирована с COVID-19 весной 2020 года.

Больше здесь Самое длительное заболевание: женщина 335 дней боролась с коронавирусом

Израиль открывает свои границы для иностранных туристов

Власти Израиля приняли решение открыться для иностранных туристов. Путешественники смогут въехать на территорию страны с 1 ноября. В Израиль смогут попасть вакцинированы и те, кто переболел COVID-19. Об этом сообщил глава правительства Израиля Нафтали Беннет.

Исследование коронавируса

Новые доказательства того, COVID-19 – сезонный вирус

Источник: Nature Computational Science

Ученые предоставили убедительные доказательства того, что COVID-19 – это сезонная инфекция. Коронавирус связан с низкими температурами и влажностью и во многом похож на сезонный грипп.