Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
В течение минувших суток в Украине обнаружили еще 6754 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них – 625 детей и 125 медработников.
В больницы были госпитализированы 2175 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 105 инфицированных ушли из жизни. Зато еще 2095 человек выздоровели.
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Также за минувшие сутки в Украине совершили более 82 тысяч тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 36 642;
- методом ИФА – 11 347;
- экспресс-тестами – 34 254.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 456 случаев;
- Винницкая область – 100 случаев;
- Волынская область – 137 случаев;
- Днепропетровская область – 556 случаев;
- Донецкая область – 460 случаев;
- Житомирская область – 179 случаев;
- Закарпатская область – 49 случаев;
- Запорожская область – 305 случаев;
- Ивано-Франковская область – 192 случая;
- Киевская область – 219 случаев;
- Кировоградская область – 45 случаев;
- Луганская область – 295 случаев;
- Львовская область – 449 случаев;
- Николаевская область – 150 случаев;
- Одесская область – 442 случая;
- Полтавская область – 134 случая;
- Ровненская область – 248 случаев;
- Сумская область – 207 случаев;
- Тернопольская область – 145 случаев;
- Харьковская область – 774 случая;
- Херсонская область – 302 случая;
- Хмельницкая область – 345 случаев;
- Черкасская область – 234 случая;
- Черновицкая область – 298 случаев;
- Черниговская область – 33 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации против коронавируса
Вакцинировали против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября – 116 005 человек. Одну дозу получили 68502 человек полностью иммунизированы, то есть имеют две прививки – 47503 человека.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Уровень заболеваемости превышен в 22 регионах
Источник: Минздрав
На сегодня уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом по Украине и отдельно в 22 областях, а также в Киеве. В 8 областях и столице высокие показатели COVID-госпитализаций.
Стабильной ситуация по заболеваемости коронавирусом остается только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Динамика госпитализаций
Кроме того, в 8 областях и Киеве превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом, а именно:
- Киев – 54,6%;
- Днепропетровская область – 70,3%;
- Донецкая область – 66,4%;
- Луганская область – 64,6%;
- Николаевская область – 58,7%;
- Ровненская область – 66,5%;
- Харьковская область – 70,0%
- Херсонская область – 52,1%;
- Черкасская область – 94,3%.
Показатели эпидемситуации в Украине / Фото Минздрав
Львов – в желтой зоне: какие ограничения будут действовать в городе
Источник: Львовский горсовет
Львов перейдет в желтую карантинную зону с 23 сентября. На заседании городской комиссии по вопросам ТВ и ЧС решили ввести ограничения для учреждений образования, культуры и спорта.
Сейчас в больнице скорой помощи Львова находятся 306 пациентов с пневмониями.
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Новости о коронавирусе в мире 22 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 22 сентября в мире обнаружили более 229,1 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. В общем COVID-19 унес жизни более 676 тысяч американцев. Вслед за США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом Индия – 33 531 498 случаев и Бразилия – 21 247 667 случаев.
В Китае обнаружили новый очаг коронавируса
Источник: Sina
В Китае обнаружили новый возможный эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны – провинция Хэйлунцзян, город Харбин.
По состоянию на 22 сентября в провинции зарегистрировали 6 завезенных и 8 местных подтвержденных случаев. Комиссия здравоохранения провинции напомнила, что в Хэйлунцзяне произошла локальная эпидемия, и сейчас есть 2 зоны так называемого среднего риска.
У главы Минздрава Бразилии подтвердили COVID-19 на Генассамблее ООН
Источников: The Guardian
Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на COVID-19. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Между тем, остальные делегации также прошли тестирование, все получили отрицательный результат. Известно, что глава бразильского министерства здравоохранения уже ранее был вакцинирован против коронавируса.
Зато бразильский глава государства – единственный из лидеров G20, который публично заявляет, что не вакцинировался.
Исследование о коронавирусе
Выяснили, что защищает детей от осложненного COVID-19
Источник: CNN
Ученые провели исследование, которое показало, что у детей особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. В частности, его так называют потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках.
Они "выстилают" нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные стены.
Поэтому у детей дыхательные пути полные клеток, которые распознают COVID-19. Это очень важно, именно это позволяет детям сразу же активировать врожденную иммунную систему и остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала