8 регионов превысили нормы госпитализаций, эпицентр в Китае: новости о коронавирусе 22 сентября

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, со вчера заболели более 6 тысяч человек. Показатели заболеваемости превышены в 22 областях, в то же время уровень госпитализации сверх нормы в 8 регионах. Худшая ситуация в мире в США, Индии и Бразилии. Ученые поняли, почему дети легче переносят коронавирус. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение минувших суток в Украине обнаружили еще 6754 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них – 625 детей и 125 медработников.

В больницы были госпитализированы 2175 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 105 инфицированных ушли из жизни. Зато еще 2095 человек выздоровели.

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Также за минувшие сутки в Украине совершили более 82 тысяч тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 36 642;

методом ИФА – 11 347;

экспресс-тестами – 34 254.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 456 случаев;

Винницкая область – 100 случаев;

Волынская область – 137 случаев;

Днепропетровская область – 556 случаев;

Донецкая область – 460 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 305 случаев;

Ивано-Франковская область – 192 случая;

Киевская область – 219 случаев;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 295 случаев;

Львовская область – 449 случаев;

Николаевская область – 150 случаев;

Одесская область – 442 случая;

Полтавская область – 134 случая;

Ровненская область – 248 случаев;

Сумская область – 207 случаев;

Тернопольская область – 145 случаев;

Харьковская область – 774 случая;

Херсонская область – 302 случая;

Хмельницкая область – 345 случаев;

Черкасская область – 234 случая;

Черновицкая область – 298 случаев;

Черниговская область – 33 случая.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 362 559 больных коронавирусом. 2 235 668 из них уже выздоровели. Зато умерли 55 161 пациент.По состоянию на утро 22 сентября в Украине провели 12 551 650 исследований методом ПЦР.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации против коронавируса

Вакцинировали против COVID-19 за минувшие сутки 21 сентября – 116 005 человек. Одну дозу получили 68502 человек полностью иммунизированы, то есть имеют две прививки – 47503 человека.

Всего с начала прививочной кампаниииз них получили одну дозу – 6 435 425 человек;полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).В общем провели 11 681 589 прививок (и первой и второй дозами).



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Уровень заболеваемости превышен в 22 регионах

Источник: Минздрав

На сегодня уровень заболеваемости коронавирусом превышен в целом по Украине и отдельно в 22 областях, а также в Киеве. В 8 областях и столице высокие показатели COVID-госпитализаций.

Стабильной ситуация по заболеваемости коронавирусом остается только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Динамика госпитализаций

! Согласно норме этот показатель должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, в 8 областях и Киеве превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом, а именно:

Киев – 54,6%;

Днепропетровская область – 70,3%;

Донецкая область – 66,4%;

Луганская область – 64,6%;

Николаевская область – 58,7%;

Ровненская область – 66,5%;

Харьковская область – 70,0%

Херсонская область – 52,1%;

Черкасская область – 94,3%.



Показатели эпидемситуации в Украине / Фото Минздрав

Львов – в желтой зоне: какие ограничения будут действовать в городе

Источник: Львовский горсовет

Львов перейдет в желтую карантинную зону с 23 сентября. На заседании городской комиссии по вопросам ТВ и ЧС решили ввести ограничения для учреждений образования, культуры и спорта.

Сейчас в больнице скорой помощи Львова находятся 306 пациентов с пневмониями.

К теме Черновицкая область может перейти в красную зону уже на этой неделе: условие

Новости о коронавирусе в мире 22 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 22 сентября в мире обнаружили более 229,1 миллиона больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. В общем COVID-19 унес жизни более 676 тысяч американцев. Вслед за США лидируют по количеству инфицированных коронавирусом Индия – 33 531 498 случаев и Бразилия – 21 247 667 случаев.

В Китае обнаружили новый очаг коронавируса

Источник: Sina

В Китае обнаружили новый возможный эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны – провинция Хэйлунцзян, город Харбин.

По состоянию на 22 сентября в провинции зарегистрировали 6 завезенных и 8 местных подтвержденных случаев. Комиссия здравоохранения провинции напомнила, что в Хэйлунцзяне произошла локальная эпидемия, и сейчас есть 2 зоны так называемого среднего риска.

У главы Минздрава Бразилии подтвердили COVID-19 на Генассамблее ООН

Источников: The Guardian

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на COVID-19. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Между тем, остальные делегации также прошли тестирование, все получили отрицательный результат. Известно, что глава бразильского министерства здравоохранения уже ранее был вакцинирован против коронавируса.

Зато бразильский глава государства – единственный из лидеров G20, который публично заявляет, что не вакцинировался.

Исследование о коронавирусе

Выяснили, что защищает детей от осложненного COVID-19

Источник: CNN

Ученые провели исследование, которое показало, что у детей особенно сильный иммунитет слизистой оболочки. В частности, его так называют потому, что клетки в этой системе находятся не в крови, а в слизистых оболочках.

Они "выстилают" нос, горло и другие части тела, которые часто встречаются с микробами, а также многие внутренние органы. Эти мембраны действуют как многослойные стены.

Поэтому у детей дыхательные пути полные клеток, которые распознают COVID-19. Это очень важно, именно это позволяет детям сразу же активировать врожденную иммунную систему и остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала