Срок действия COVID-сертификатов, новое антитело: новости о коронавирусе 23 августа
Источник:24 канал
Срок действия COVID-сертификатов могут продлить. Ученые нашли новое супер антитело против коронавируса. С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211,8 миллионов людей по всему миру. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 23 августа
Актуальная статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 610 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 33 детей и 3 медработника.
Госпитализировали в больницы 425 пациентов с выраженными симптомы COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время выздоровели по меньшей мере 434 человека.
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Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 10 642 человека,
- методом ИФА – 1 493 человека,
- экспресс-тестами – 7 496 человек.
За все время пандемии в Украине
Заболели коронавирусом 2 275 171 человек. По состоянию на 23 августа о выздоровлении сообщили 2 201 433 человека. К сожалению, жертвами пандемии стали 53 474 человека – у них было осложненное течение болезни или наличие сопутствующих заболеваний.
Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:
- Киев – 164 случая;
- Винницкая область – 35 случаев;
- Волынская область – 5 случаев;
- Днепропетровская область – 44 случая;
- Донецкая область – 9 случаев;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 4 случая;
- Запорожская область – 39 случаев;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 3 случая;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 14 случаев;
- Львовская область – 25 случаев;
- Николаевская область – 13 случаев;
- Одесская область – 51 случай;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 18 случаев;
- Тернопольская область – 29 случаев;
- Харьковская область – 18 случаев;
- Херсонская область – 29 случаев;
- Хмельницкая область – 0 случаев;
- Черкасская область – 4 случая;
- Черновицкая область – 52 случая;
- Черниговская область – 4 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Сколько времени действуют паспорта вакцинации
Источник: 24 канал
В Минздраве отметили, что срок действия COVID-сертификатов стоит продлить. Решение, вероятно, будет принято в ближайшее время. Сейчас срок действия сертификата – полгода.Важно! Получить сертификат могут те украинцы, которые получили 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в приложении Дія, им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR – коду.
Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала
Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек. По состоянию на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививки.
С начала вакцинальной кампании привито 5 071 660 человек:
- из них получили одну дозу – 5 071 658 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Новости о коронавирусе в мире 23 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211,8 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,4 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 37,7 миллиона человек, более 628 тысяч, к сожалению, умерли. Следующими по количеству больных и смертей сейчас идут Индия, Иран, Бразилия и Индонезия.
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Исследование коронавируса
Нашли новое антитело к коронавирусу
Источник: Washington University in St Louis
Ученые нашли новое супер антитело против коронавируса. Его особенность в том, что оно крепится к той части вируса, которая обычно не меняется при мутациях, вследствие чего достигается высокая эффективность. Ученые протестировали терапию против наиболее распространенных мутаций – потенциальных угроз очередной волны пандемии, и во всех случаях антитела успешно нейтрализовали SARS-CoV-2.