Срок действия COVID-сертификатов, новое антитело: новости о коронавирусе 23 августа

Срок действия COVID-сертификатов могут продлить. Ученые нашли новое супер антитело против коронавируса. С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211,8 миллионов людей по всему миру. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 23 августа

Актуальная статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 610 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших 33 детей и 3 медработника.

Госпитализировали в больницы 425 пациентов с выраженными симптомы COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 17 человек. В то же время выздоровели по меньшей мере 434 человека.

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Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 10 642 человека,

методом ИФА – 1 493 человека,

экспресс-тестами – 7 496 человек.

За все время пандемии в Украине

Заболели коронавирусом 2 275 171 человек. По состоянию на 23 августа о выздоровлении сообщили 2 201 433 человека. К сожалению, жертвами пандемии стали 53 474 человека – у них было осложненное течение болезни или наличие сопутствующих заболеваний.

Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:

Киев – 164 случая;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 44 случая;

Донецкая область – 9 случаев;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 39 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 3 случая;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 25 случаев;

Николаевская область – 13 случаев;

Одесская область – 51 случай;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 29 случаев;

Харьковская область – 18 случаев;

Херсонская область – 29 случаев;

Хмельницкая область – 0 случаев;

Черкасская область – 4 случая;

Черновицкая область – 52 случая;

Черниговская область – 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Сколько времени действуют паспорта вакцинации

Источник: 24 канал

В Минздраве отметили, что срок действия COVID-сертификатов стоит продлить. Решение, вероятно, будет принято в ближайшее время. Сейчас срок действия сертификата – полгода.

Получить сертификат могут те украинцы, которые получили 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в приложении Дія, им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR – коду.



Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 22 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 42 715 человек. Одну дозу получили 14 590 человек, полностью иммунизированы – 28 125 человек. По состоянию на 23 августа 2021 года в Украине от коронавируса проведено уже 8 208 034 прививки.

С начала вакцинальной кампании привито 5 071 660 человек:

из них получили одну дозу – 5 071 658 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 136 376 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Новости о коронавирусе в мире 23 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии недуг обнаружили более чем у 211,8 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – недуг диагностировали у более 37,7 миллиона человек, более 628 тысяч, к сожалению, умерли. Следующими по количеству больных и смертей сейчас идут Индия, Иран, Бразилия и Индонезия.

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Исследование коронавируса

Нашли новое антитело к коронавирусу

Источник: Washington University in St Louis

Ученые нашли новое супер антитело против коронавируса. Его особенность в том, что оно крепится к той части вируса, которая обычно не меняется при мутациях, вследствие чего достигается высокая эффективность. Ученые протестировали терапию против наиболее распространенных мутаций – потенциальных угроз очередной волны пандемии, и во всех случаях антитела успешно нейтрализовали SARS-CoV-2.