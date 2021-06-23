Новости о коронавирусе 23 июня: новый этап вакцинации в Украине, опасный штамм в 10 странах

В Украине начался четвертый этап вакцинации. В июле мы получим больше вакцин. Дельта вариант тоже мутировал: в 10 странах обнаружили новый опасный штамм. А сам штамм "Дельта" обнаружили уже в 92 странах мира. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 июня.
Новости о коронавирусе в Украине 23 июня
Распространение вируса в стране
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 835 больных коронавирусом. Из них 33 ребенка и 25 медработников. От осложнений болезни умерли 70 пациентов.
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Госпитализировали в больницы 419 человек у них осложненное течение коронавирусной болезни, которое нуждается в усиленном медицинском уходе. В то же время выздоровели со вчера еще 2 292 жителя страны.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 26 280 человек,
- методом ИФА – 8 135 человек,
- экспресс-тестами – 13 782 человека.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 241 случай;
- Винницкая область – 20 случаев;
- Волынская область – 13 случаев;
- Днепропетровская область – 36 случаев;
- Донецкая область – 51 случай;
- Житомирская область – 17 случаев;
- Запорожская область – 15 случаев;
- Киевская область – 38 случаев;
- Кировоградская область – 9 случаев;
- Луганская область – 23 случая;
- Львовская область – 52 случая;
- Николаевская область – 23 случая;
- Одесская область – 30 случаев;
- Полтавская область – 35 случаев;
- Ровненская область – 38 случаев;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 4 случая;
- Харьковская область – 26 случаев;
- Херсонская область – 9 случаев;
- Хмельницкая область – 26 случаев;
- Черкасская область – 41 случай;
- Черновицкая область – 19 случаев;
- Черниговская область – 15 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
В Украине начался четвертый этап вакцинации: кто получит прививки
Источник: Минздрав
Украина перешла к 4-му этапу вакцинации против COVID-19. Им предусмотрена иммунизация людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18 – 59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал учреждений лишения свободы и следственных изоляторов. В Минздраве также сообщили, что одновременно продолжают вакцинировать приоритетные группы из предыдущих этапов.
Какие группы населения вакцинируют сейчас:
- медики и другие работники учреждений здравоохранения,
- жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,
- маломобильные граждане,
- социальные работники и священнослужители,
- педагоги,
- военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,
- работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,
- работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.
Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Сколько вакцин против коронавируса Украина получит в июле
Источник: Интерфакс-Украина
В июле ожидается поставка в Украину 7,7 миллионов доз вакцины от коронавируса. Большинство из которых - 5,325 миллионов– китайский Coronavac.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Новую вспышку COVID-19 прогнозируем на начало осени, – Рубан
Источник: 24 канал
В Украине пока стабильная ситуация с пандемией COVID-19. Однако людей призывали не расслабляться и активно делать вакцинацию, ведь ближайшее обострение стоит ждать уже в конце лета. Но самая мощная вспышка будет в конце сентября и в начале октября. Об этом сказал председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Вакцины больше, чем тех, кто хочет прививаться, – Радуцкий
Источник: 24 канал
В Украине активно продолжается кампания вакцинации против коронавируса. Сейчас недостатка в дозах нет – их даже больше, чем людей, которые готовы получить прививки. Украинцев призывают не бояться вакцинации. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
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Новости о коронавирусе в мире 23 июня
Сейчас в мире зарегистрировано более 179 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, жертвами недуга стали по меньшей мере 3 881 985 из них. В то же время выздоровели – более 117 миллионов инфицированных.
По состоянию на 23 июня по всему миру около 58 миллионов активных больных COVID-19. Сейчас они продолжают свое лечение.
В ВОЗ заявили об уменьшении больных и жертв COVID-19: подробная статистика
Источник: Укринформ
За последнюю неделю (14 – 20 июня) количество инфицированных коронавирусом в мире снизилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 2 520 684. Кроме того, количество летальных случаев уменьшилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей и составляет 64 075.
Дельта вариант тоже мутировал: в 10 странах обнаружили новый опасный штамм
Источник: Hindustan Times
Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" зарегистрировали в 10 странах – Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.
ВОЗ: штамм "Дельта" обнаружили уже в 92 странах мира
Источник: Fox News
Штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, зафиксировали уже в 92 странах. Сейчас именно этот вариант вируса вызывает больше всего беспокойств. Сейчас "Дельта" опаснее чем Альфа-вариант, обнаруженный в Великобритании, и обладает смертоносным потенциалом, так как быстрее передается от человека к человеку.
Известно, насколько эффективны Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
Источник: U.S. News
Результаты анализа свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту – более 90% – от госпитализации из-за дельта-варианта.