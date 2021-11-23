Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировали 12 729 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 2 055 больных. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 720 пациентов. Зато выздоровели – 23 107 пациентов.

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Очевидно, заболеваемость в стране таки пошла на спад. Статистика смертности снижается в последнюю очередь, поскольку в больницах находятся многие пациенты, инфицированные во время пика вспышки.

Тестирование населения

В понедельник в Украине провели 85 820 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 38 099,

методом ИФА – 9 034,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 38 687.

Количество новых случаев COVID-19 в областях и столице:

Киев – 1 631 случай;

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 571 случай;

Днепропетровская область – 1 310 случаев;

Донецкая область – 929 случаев;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 390 случаев;

Запорожская область – 847 случаев;

Ивано-Франковская область – 134 случая;

Киевская область – 830 случаев;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 233 случая;

Львовская область – 540 случаев;

Николаевская область – 481 случай;

Одесская область – 439 случаев;

Полтавская область – 1141 случай;

Ровненская область – 516 случаев;

Сумская область – 255 случаев;

Тернопольская область – 99 случаев;

Харьковская область – 407 случаев;

Херсонская область – 94 случая;

Хмельницкая область – 263 случая;

Черкасская область – 585 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черниговская область – 229 случаев.

*В статистике не учтены данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Обратите внимание: За все время пандемии в стране выявили 3 353 136 больных коронавирусом, 2 796 597 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла 82 318 жителей страны. С начала пандемии в стране провели 15 595 737 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Когда может начаться следующая волна COVID-19

Источник: KSE

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко считает, что заболеваемость начнет вновь расти уже с января 2022 года.

Как сообщил специалист, все будет зависеть от двух факторов. А именно:

от вспышки коронавируса в Европе; также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране.

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Более 10 миллионов украинцев полностью привиты против COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 22 ноября, прививки против коронавируса сделали 270 258 жителей страны. 79 207 получили первую дозу, а вот остальные 191 051 – вторую.

Всего прививки против COVID-19 получили 12 914 335 жителей страны:

12 914 333 украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины,

полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата – 10 025 360 человек.

Всего в стране провели 22 939 693 прививки против COVID-19 (и первой, и второй дозой).

Какие вакцины выбирали украинцы:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 226 441,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 430 815,

AstraZeneca – 1 558 498,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 189 881.

В Минздраве отмечают! 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Украина получит еще 50 миллионов доз COVID-вакцины от Pfizer

Источник: 24 канал

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил во время брифинга 23 ноября Украина продлила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку вакцины от коронавируса их производства.

Ежегодно, в течение 2022 – 2023 годов, будут поставляться по 25 миллионов доз. Вакцины буду использовать для дополнительных прививок: бустерной дозы и ревакцинации.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 23 марта в мире зафиксировали свыше 258 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.

Греция вводит новые COVID-ограничения: что изменится

Источник: Ekathimerini

Власти Греции решили ввести новые картинные ограничения. Все из-за роста заболеваемости COVID-19. Нововведения предусматривают, что невакцинированные больше не будут иметь доступа к закрытым заведениям, в частности кинотеатрам, музеям, спортивным клубам, даже предъявив отрицательный результат теста на COVID.

Невакцинированных прихожан будут допускать к церковным богослужениям лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Мицотакис также сообщил, что справка о прививках для вакцинированных лиц в возрасте от 60 лет теряет силу через 7 месяцев после введения вакцины. Поэтому этой возрастной группе будет предоставлен месяц для ревакцинации.

В Германии предостерегли невакцинированных

Источник: AP

В Германии продолжается четвертая волна пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал невакцинированных немцев делать прививки против болезни. Кроме того, в правительстве страны заговорили об обязательной вакцинации.

Актуально о COVID-19 в Германии: за минувшие выходные в стране зарегистрировали около 30 000 новых больных коронавирусом, что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе. Полностью иммунизировано около 68% населения.

Исследование коронавируса

Действительно ли можно инфицироваться коронавирусом через глаза

Источник: Tages-Anzeiger

Риск инфицирования коронавирусом через глаза существует. Об этом рассказал известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.

О том, что SARS-Cov-2 может проникать в глаза и храниться там довольно длительное время стало известно еще в начале пандемии. В апреле прошлого года итальянские ученые обнаружили SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки.

Воздействие обычных коронавирусов формирует иммунитет против SARS-CoV-2

Источник: Nature Communications

Иммунитет населения к вирусу SARS-CoV-2 имеет решающее значение для преодоления пандемии COVID-19. Команда исследователей из Цюрихского университета (UZH) обнаружила еще один компонент, который способствует иммунитету против коронавируса.

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Почему нужно вакцинироваться каждые полгода

Источник: SSRN

Новое исследование объяснило необходимость бустерной дозы вакцины против COVID-19.

У добровольцев измеряли уровень антител до вакцинации, после получения второй дозы, а затем через 1, 3 и 6 месяцев после вакцинации. Исследователи специально выбрали участников разного пола и почти всех возрастных групп, чтобы получить максимально полные данные об изменении титра антител.

Средние показатели антител существенно отличались в зависимости от пола и возраста: так, у лиц до 65 лет уровень был вдвое выше, чем у добровольцев старше 65 лет. У женщин антител было больше по сравнению с мужчинами, и самый высокий титр был отмечен у женщин в возрасте до 65 лет.

Главным открытием было то, что через 6 месяцев уровень антител снизился более чем на 50% по сравнению с пиковыми значениями у всех без исключения участников, в том числе самых молодых.

Италия одобрила бустерную вакцинацию

Источник: фейсбук главы Минздрава Италии Роберто Сперанца

В Италии разрешили бустерную вакцинацию против коронавируса. Прививку рекомендуют делать через 5 месяцев после базового курса иммунизации.

В начале ноября в Италии заявили о начале четвертой волны COVID-19. Сейчас в Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп.

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