Новости о коронавирусе в Украине 22 октября

Статистика распространения болезни до сих пор высокая

Источник: Минздрав

На протяжении прошедших суток, в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. Среди них 1 777 детей и 438 медработников.

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В больницы были госпитализированы 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациента. В то же время выздоровели – 8 330 человек.

Темпы тестирования

В течение минувших суток в Украине провели 137 624 теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 72 808;

методом ИФА – 17 738;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 078.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1 832 случая;

Донецкая область – 1 230 случаев;

Житомирская область – 1 145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1 754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1 499 случаев;

Полтавская область – 1 094 случая;

Ровненская область – 946 случаев;

Сумская область – 1 085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1 409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1 075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика распространения пандемии За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек. Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.

Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали почти 290 тысяч украинцев

За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы – 86 203 человека.

За все время пандемии в Украине

С начала прививочной кампании провакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок.

Внимание! 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования!

Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону

Источник: телеграм Немчинова

Уже с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет на территории Ровненской и Николаевской областей. Также с сегодняшнего дня Сумская область тоже находится в красной зоне карантина – там начинают действовать ограничения "красного" уровня эпидопасности.

Кроме этих регионов, в перечне красной зоны карантина сейчас находятся еще 5 регионов. Говорится о:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Одесской,

Херсонской областях.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Уже 30% украинцев вакцинировались от коронавируса

Источник: "Свобода слова"

В Украине уже около 30% взрослого населения были вакцинированы от коронавируса. При этом, по состоянию на 23 октября, первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения позволит предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.

Один из заводов кислорода возобновил работу после поломки

Источник: "Свобода слова"

Накануне два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу. Стало известно, что завод, который расположен на западе Украины, уже возобновил свою работу. Он останавливался из-за технической неисправности.

Больные коронавирусом массово не обращаются к медикам

Источник: 24 канал

На Волыни госпиталь с больными коронавирусом ежедневно увеличивается. Многих пациентов с подтвержденной болезнью госпитализируют после длительного лечения дома. Больные лечились дома неделю, а потом вызывали скорую. Медики говорят, что это типичные рассказы многих пациентов.

СНБО решил отправить школы на каникулы

Источник: 24 канал

Большинство учебных заведений Украины с понедельника, 25 октября, должны пойти на каникулы. Такое решение связано с рекордным количеством больных коронавирусом.

Новости о коронавирусе в мире 23 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 октября в мире обнаружили более 243 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

В России зафиксировали новые максимумы заболеваемости COVID-19 и смертности

Источник: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки, 22 октября, в России коронавирус диагностировали у 37 678 человек. Еще 1 075 пациентов умерли. Оба показателя стали рекордными с начала пандемии. В связи с большим количеством больных, Владимир Путин объявил нерабочие дни. По крайней мере так следует из официальных данных.

Беларусь отменила масочный режим, который не нравился Лукашенко

Источник: постановление министерства здравоохранения Беларуси

В Беларуси отменили масочный режим. Такое решение приняли не потому, что страна в очередной раз "победила" коронавирус. Это просто не понравилось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Постановление решения опубликовали на сайте ведомства.

Интересно! Также самопровозглашенный президент советовал лечить коронавирус водкой и сауной, что в сочетании и без болезни может нести угрозу для здоровья.

Мальта запретила въезд всем украинским туристам

Источник: сайт Министерства здравоохранения Мальты

21 октября правительство Мальты обновило перечень стран, гражданам которых запрещено въезжать на остров. К сожалению, Украина тоже попала в него. Из-за резкого роста больных коронавирусом, наша страна теперь входит в "темно-красный" список. Граждане Украины не могут прибывать на Мальту.

В Польше за отсутствие маски будут штрафовать чаще

Источник: The Warsaw

В Польше чаще будут выписывать штрафы за отсутствие защитных масок. Решение призвано остановить рост заболеваемости COVID-19. За сутки 22 октября полиция проверила 2,5 тысячи транспортных средств. В результате выдали 4 тысячи предупреждений и 1 200 штрафов.

Исследования коронавируса

Возраст смертей во время пандемии коронавируса изменился

Источник: Daily Mail

Благодаря кампании по вакцинации, смертность среди пожилых людей снизилась. Впрочем, взрослые люди среднего возраста стали умирать чаще, чем это было в докарантинное время. Да, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 лет в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.

Польза от вакцины Pfizer для детей перевешивает риски

Источник: Bloomberg

Регулятор США заявил, что вакцинация детей препаратом Pfizer от BioNTech против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В частности, в возрасте от 5 до 11 лет прививки явно перевешивают риски редких случаев воспаления сердца.

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