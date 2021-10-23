6 областей – "красные", Pfizer для детей: новости о коронавирусе 23 октября

Сейчас в Украине 6 областей находятся в красной зоне карантина. Вакцинация детей Pfizer против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В России – рекорды по количеству больных и умерших от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 22 октября

Статистика распространения болезни до сих пор высокая

Источник: Минздрав

На протяжении прошедших суток, в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. Среди них 1 777 детей и 438 медработников.

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В больницы были госпитализированы 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациента. В то же время выздоровели – 8 330 человек.

Темпы тестирования

В течение минувших суток в Украине провели 137 624 теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 72 808;

методом ИФА – 17 738;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 078.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 221 случай;

Винницкая область – 428 случаев;

Волынская область – 517 случаев;

Днепропетровская область – 1 832 случая;

Донецкая область – 1 230 случаев;

Житомирская область – 1 145 случаев;

Закарпатская область – 350 случаев;

Запорожская область – 1 136 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 975 случаев;

Кировоградская область – 157 случаев;

Луганская область – 652 случая;

Львовская область – 1 754 случая;

Николаевская область – 483 случая;

Одесская область – 1 499 случаев;

Полтавская область – 1 094 случая;

Ровненская область – 946 случаев;

Сумская область – 1 085 случаев;

Тернопольская область – 557 случаев;

Харьковская область – 1 409 случаев;

Херсонская область – 956 случаев;

Хмельницкая область – 1 075 случаев;

Черкасская область – 683 случая;

Черновицкая область – 576 случаев;

Черниговская область – 831 случай.

*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика распространения пандемии

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.

Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.

Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали почти 290 тысяч украинцев

За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы – 86 203 человека.

За все время пандемии в Украине

С начала прививочной кампании провакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 15 676 299 прививок.

Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования!

Источник: телеграм Немчинова

Уже с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет на территории Ровненской и Николаевской областей. Также с сегодняшнего дня Сумская область тоже находится в красной зоне карантина – там начинают действовать ограничения "красного" уровня эпидопасности.

Кроме этих регионов, в перечне красной зоны карантина сейчас находятся еще 5 регионов. Говорится о:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Одесской,

Херсонской областях.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Уже 30% украинцев вакцинировались от коронавируса

Источник: "Свобода слова"

В Украине уже около 30% взрослого населения были вакцинированы от коронавируса. При этом, по состоянию на 23 октября, первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения позволит предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.

Один из заводов кислорода возобновил работу после поломки

Источник: "Свобода слова"

Накануне два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу. Стало известно, что завод, который расположен на западе Украины, уже возобновил свою работу. Он останавливался из-за технической неисправности.

Больные коронавирусом массово не обращаются к медикам

Источник: 24 канал

На Волыни госпиталь с больными коронавирусом ежедневно увеличивается. Многих пациентов с подтвержденной болезнью госпитализируют после длительного лечения дома. Больные лечились дома неделю, а потом вызывали скорую. Медики говорят, что это типичные рассказы многих пациентов.

СНБО решил отправить школы на каникулы

Источник: 24 канал

Большинство учебных заведений Украины с понедельника, 25 октября, должны пойти на каникулы. Такое решение связано с рекордным количеством больных коронавирусом.

Новости о коронавирусе в мире 23 октября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 20 октября в мире обнаружили более 243 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.

В России зафиксировали новые максимумы заболеваемости COVID-19 и смертности

Источник: Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки, 22 октября, в России коронавирус диагностировали у 37 678 человек. Еще 1 075 пациентов умерли. Оба показателя стали рекордными с начала пандемии. В связи с большим количеством больных, Владимир Путин объявил нерабочие дни. По крайней мере так следует из официальных данных.

Беларусь отменила масочный режим, который не нравился Лукашенко

Источник: постановление министерства здравоохранения Беларуси

В Беларуси отменили масочный режим. Такое решение приняли не потому, что страна в очередной раз "победила" коронавирус. Это просто не понравилось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Постановление решения опубликовали на сайте ведомства.

Мальта запретила въезд всем украинским туристам

Также самопровозглашенный президент советовал лечить коронавирус водкой и сауной, что в сочетании и без болезни может нести угрозу для здоровья.

Источник: сайт Министерства здравоохранения Мальты

21 октября правительство Мальты обновило перечень стран, гражданам которых запрещено въезжать на остров. К сожалению, Украина тоже попала в него. Из-за резкого роста больных коронавирусом, наша страна теперь входит в "темно-красный" список. Граждане Украины не могут прибывать на Мальту.

В Польше за отсутствие маски будут штрафовать чаще

Источник: The Warsaw

В Польше чаще будут выписывать штрафы за отсутствие защитных масок. Решение призвано остановить рост заболеваемости COVID-19. За сутки 22 октября полиция проверила 2,5 тысячи транспортных средств. В результате выдали 4 тысячи предупреждений и 1 200 штрафов.

Исследования коронавируса

Возраст смертей во время пандемии коронавируса изменился

Источник: Daily Mail

Благодаря кампании по вакцинации, смертность среди пожилых людей снизилась. Впрочем, взрослые люди среднего возраста стали умирать чаще, чем это было в докарантинное время. Да, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 лет в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.

Польза от вакцины Pfizer для детей перевешивает риски

Источник: Bloomberg

Регулятор США заявил, что вакцинация детей препаратом Pfizer от BioNTech против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В частности, в возрасте от 5 до 11 лет прививки явно перевешивают риски редких случаев воспаления сердца.

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