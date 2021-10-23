6 областей – "красные", Pfizer для детей: новости о коронавирусе 23 октября
Источник:24 канал
Сейчас в Украине 6 областей находятся в красной зоне карантина. Вакцинация детей Pfizer против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В России – рекорды по количеству больных и умерших от COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 22 октября
Статистика распространения болезни до сих пор высокая
Источник: Минздрав
На протяжении прошедших суток, в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. Среди них 1 777 детей и 438 медработников.
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В больницы были госпитализированы 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 483 пациента. В то же время выздоровели – 8 330 человек.
Темпы тестирования
В течение минувших суток в Украине провели 137 624 теста на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 72 808;
- методом ИФА – 17 738;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 078.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 221 случай;
- Винницкая область – 428 случаев;
- Волынская область – 517 случаев;
- Днепропетровская область – 1 832 случая;
- Донецкая область – 1 230 случаев;
- Житомирская область – 1 145 случаев;
- Закарпатская область – 350 случаев;
- Запорожская область – 1 136 случаев;
- Ивано-Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 975 случаев;
- Кировоградская область – 157 случаев;
- Луганская область – 652 случая;
- Львовская область – 1 754 случая;
- Николаевская область – 483 случая;
- Одесская область – 1 499 случаев;
- Полтавская область – 1 094 случая;
- Ровненская область – 946 случаев;
- Сумская область – 1 085 случаев;
- Тернопольская область – 557 случаев;
- Харьковская область – 1 409 случаев;
- Херсонская область – 956 случаев;
- Хмельницкая область – 1 075 случаев;
- Черкасская область – 683 случая;
- Черновицкая область – 576 случаев;
- Черниговская область – 831 случай.
*Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика распространения пандемии
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 октября выздоровели 2 361 365 человек.
Впрочем, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 63 486 жителей страны.
Новый рекорд прививок: за сутки вакцинировали почти 290 тысяч украинцев
За сутки 22 октября – 289 468 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы – 86 203 человека.
За все время пандемии в Украине
С начала прививочной кампании провакцинировали 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 15 676 299 прививок.Внимание! 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Прививка защищает от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти в случае инфицирования!
Ровненская и Николаевская области переходят в красную зону
Источник: телеграм Немчинова
Уже с 26 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности будет на территории Ровненской и Николаевской областей. Также с сегодняшнего дня Сумская область тоже находится в красной зоне карантина – там начинают действовать ограничения "красного" уровня эпидопасности.
Кроме этих регионов, в перечне красной зоны карантина сейчас находятся еще 5 регионов. Говорится о:
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Одесской,
- Херсонской областях.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Уже 30% украинцев вакцинировались от коронавируса
Источник: "Свобода слова"
В Украине уже около 30% взрослого населения были вакцинированы от коронавируса. При этом, по состоянию на 23 октября, первую дозу получили более 8 миллионов украинцев, а почти 7 миллионов – две дозы. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, минимальный порог в 70% вакцинированных взрослого населения позволит предотвратить распространение COVID-19 и уменьшить количество госпитализаций.
Один из заводов кислорода возобновил работу после поломки
Источник: "Свобода слова"
Накануне два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу. Стало известно, что завод, который расположен на западе Украины, уже возобновил свою работу. Он останавливался из-за технической неисправности.
Больные коронавирусом массово не обращаются к медикам
Источник: 24 канал
На Волыни госпиталь с больными коронавирусом ежедневно увеличивается. Многих пациентов с подтвержденной болезнью госпитализируют после длительного лечения дома. Больные лечились дома неделю, а потом вызывали скорую. Медики говорят, что это типичные рассказы многих пациентов.
СНБО решил отправить школы на каникулы
Источник: 24 канал
Большинство учебных заведений Украины с понедельника, 25 октября, должны пойти на каникулы. Такое решение связано с рекордным количеством больных коронавирусом.
Новости о коронавирусе в мире 23 октября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 20 октября в мире обнаружили более 243 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов. Между тем в ВОЗ считают, что на самом деле эти цифры значительно больше, ведь в бедных странах низкий уровень тестирования населения.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более чем 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Турция, Россия, Индия и Бразилия.
В России зафиксировали новые максимумы заболеваемости COVID-19 и смертности
Источник: Стопкоронавирус.рф
За прошедшие сутки, 22 октября, в России коронавирус диагностировали у 37 678 человек. Еще 1 075 пациентов умерли. Оба показателя стали рекордными с начала пандемии. В связи с большим количеством больных, Владимир Путин объявил нерабочие дни. По крайней мере так следует из официальных данных.
Беларусь отменила масочный режим, который не нравился Лукашенко
Источник: постановление министерства здравоохранения Беларуси
В Беларуси отменили масочный режим. Такое решение приняли не потому, что страна в очередной раз "победила" коронавирус. Это просто не понравилось самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Постановление решения опубликовали на сайте ведомства.Интересно! Также самопровозглашенный президент советовал лечить коронавирус водкой и сауной, что в сочетании и без болезни может нести угрозу для здоровья.
Мальта запретила въезд всем украинским туристам
Источник: сайт Министерства здравоохранения Мальты
21 октября правительство Мальты обновило перечень стран, гражданам которых запрещено въезжать на остров. К сожалению, Украина тоже попала в него. Из-за резкого роста больных коронавирусом, наша страна теперь входит в "темно-красный" список. Граждане Украины не могут прибывать на Мальту.
В Польше за отсутствие маски будут штрафовать чаще
Источник: The Warsaw
В Польше чаще будут выписывать штрафы за отсутствие защитных масок. Решение призвано остановить рост заболеваемости COVID-19. За сутки 22 октября полиция проверила 2,5 тысячи транспортных средств. В результате выдали 4 тысячи предупреждений и 1 200 штрафов.
Исследования коронавируса
Возраст смертей во время пандемии коронавируса изменился
Источник: Daily Mail
Благодаря кампании по вакцинации, смертность среди пожилых людей снизилась. Впрочем, взрослые люди среднего возраста стали умирать чаще, чем это было в докарантинное время. Да, уровень смертности среди людей в возрасте от 65 до 85 лет в сентябре 2021 года был на 0,66% ниже, чем за 10 лет до пандемии.
Польза от вакцины Pfizer для детей перевешивает риски
Источник: Bloomberg
Регулятор США заявил, что вакцинация детей препаратом Pfizer от BioNTech против коронавируса имеет больше преимуществ, чем недостатков. В частности, в возрасте от 5 до 11 лет прививки явно перевешивают риски редких случаев воспаления сердца.
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