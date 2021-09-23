Когда закончится эпидемия, вакцинация третьей дозой в США: новости о коронавирусе 23 сентября

Уже официально: в США одобрили третью дозу вакцины от коронавируса. Пандемия коронавируса закончится через год – гендиректор Moderna. Ляшко озвучил, когда может закончиться карантин в Украине. Украина получила морозильники для вакцины Pfizer. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 23 сентября

Статистика распространения коронавируса

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7 866 новых больных коронавирусом. Такие высокие цифры – впервые с начала мая. В больницы были госпитализированы 2 070 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской, Львовской, Донецкой областях.

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К сожалению, умерли от осложнений болезни – 123 человека. Зато выздоровели 2 305 пациентов.

За сутки сделали почти 85 тысяч тестирований:

методом ПЦР – 41 625;

методом ИФА – 9 742;

экспресс-тестами – 33 568.

По состоянию на утро 23 сентября в Украине в целом провели 12 593 275 ПЦР-тестов на коронавирус.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 370 425 инфицированных. Удалось побороть недуг 2 237 973 людям. Умерли 55 284 пациента.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 467 случаев;

Винницкая область – 179 случаев;

Волынская область – 238 случаев;

Днепропетровская область – 456 случаев;

Донецкая область – 520 случаев;

Житомирская область – 396 случаев;

Закарпатская область – 83 случая;

Запорожская область – 348 случаев;

Ивано-Франковская область – 252 случая;

Киевская область – 193 случая;

Кировоградская область – 46 случаев;

Луганская область – 333 случая;

Львовская область – 685 случаев;

Николаевская область – 175 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 195 случаев;

Ровненская область – 273 случая;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 221 случай;

Харьковская область – 839 случаев;

Херсонская область – 257 случаев;

Хмельницкая область – 348 случаев;

Черкасская область – 171 случай;

Черновицкая область – 302 случая;

Черниговская область – 185 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в стране

Да, за предыдущие сутки 144 768 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 91 615 человек полностью иммунизированы – 53 153 человека.

В течение суток работали:

953 мобильных бригады,

2 993 пункта прививки;

344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировали 6 527 042 жителя Украины, 6 527 040 из них получили первую дозу, зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в стране провели 11 826 357 прививок.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Стремительный рост: какие области Украины не отвечают даже желтой зоне карантина

С 23 сентября все области Украины перешли в желтую зону адаптивного карантина. Однако Киев и еще 8 областей соответствуют показателям оранжевого уровня эпидопасности.

В оранжевую зону могут отнести:

Днепропетровскую;

Донецкую;

Киевскую;

Луганскую;

Николаевскую;

Харьковскую;

Херсонскую;

Черкасскую области.

В этих областях превышен показатель динамики уровня госпитализации. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий он в Черкасской области и составляет аж 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышена только в двух областях: Закарпатской и Кировоградской. В них показатели держатся на ступеньке 44 и 35 соответственно. Все остальные области – имеют слишком завышенный уровень заболеваемости коронавирусом.

Украина получила морозильники для вакцины Pfizer: почему именно сейчас

Источник: Минздрав

Украина получила в рамках инициативы COVAX 3 морозильных камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах. Морозильные камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач" Министерства здравоохранения Украины. В Минздраве сообщили, что уже в ближайшие недели будут еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech. Поэтому, нужно больше оборудования для логистических цепей.

Ляшко озвучил, когда может закончиться карантин в Украине

Источник: Укринформ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко спрогнозировал, когда в Украине могут прекратить карантин. Это может произойти уже весной 2022 года, но есть одно условие – карантина в Украине может не быть, если большинство украинцев вакцинируются против коронавирусной инфекции до Нового года.

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Новости о коронавирусе в мире 23 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 23 сентября в мире обнаружили более 230 миллионов больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии обнаружили в США – более 42 миллионов. В общем COVID-19 унес жизни более 681 тысячи американцев.

73% всех доз ввели только в 10 странах мира, – ВОЗ озвучила неутешительные прогнозы вакцинации

Источник: ВОЗ

По меньшей мере 50 стран мира до конца сентября не смогут вакцинировать от коронавируса и более 10% населения. Низкие темпы вакцинации наблюдаются преимущественно в бедных странах. Глава ВОЗ также сообщил, что богатые страны, которые обещали другим 1 миллиард доз вакцины – реально передали менее 15%.

Уже официально: в США одобрили третью дозу вакцины от коронавируса

Источник: FDA

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование бустерной дозы вакцины Pfizer. Ею будут прививать людей из категории риска через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

Бустерную дозу получат:

люди старше 65 лет;

молодые люди с высоким риском тяжелого течения COVID-19;

те, кто на работе контактируют с зараженными коронавирусом.

Пандемия коронавируса закончится через год – гендиректор Moderna

Источник: Neue Zuercher Zeitung

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансел считает, что пандемия коронавируса может закончится уже через год. Этому будет способствовать кампания глобальной вакцинации против COVID-19. По его словам, компании-производители вакцин против коронавируса стремительно расширяют производство и к середине следующего года вакцины будут доступны всему населению земного шара.