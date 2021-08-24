Полное одобрение Pfizer в США, полгода вакцинации в Украине: новости о коронавирусе 24 августа
Источник:24 канал
За сутки в Украине обнаружили около 700 больных COVID-19. США анонсировали доклад о происхождении коронавируса. Прививочная кампания против коронавируса длится ровно полгода. В США полностью одобрили вакцину Pfizer. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 августа.
Новости о коронавирусе в Украине 24 августа
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине обнаружили еще 692 больных коронавирусом. Среди них 54 ребенка и 4 медработника. В больницы были госпитализированы 410 человек с подтвержденными и подозрительными случаями болезни. К сожалению, еще 27 пациентов умерли. Зато выздоровели еще 345 пациентов, поэтому их уже выписали.
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Темпы тестирования на COVID-19
Снижение заболеваемости может объясняться сниженными темпами тестирования на COVID-19. Ведь на протяжении 23 августа в Украине провели всего 35 858 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 17 236,
- методом ИФА – 3 802,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 820.
Зато от начала пандемии в Украине провели 11 844 497 тестов методом ПЦР.Общая статистика
За все время пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 275 863 больных коронавирусом. 2 201 778 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, ушел из жизни 53 501 пациент.
Новые случаи коронавируса в регионах:
- Киев – 132 случая;
- Винницкая область – 9 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 26 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 27 случаев;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев;
- Киевская область – 18 случаев;
- Кировоградская область – 8 случаев;
- Луганская область – 62 случая;
- Львовская область – 33 случая;
- Николаевская область – 5 случаев;
- Одесская область – 84 случая;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровенская область – 23 случая;
- Сумская область – 16 случаев;
- Тернопольская область – 11 случаев;
- Харьковская область – 84 случая;
- Херсонская область – 18 случаев;
- Хмельницкая область – 12 случаев;
- Черкасская область – 7 случаев;
- Черновицкая область – 47 случаев;
- Черниговская область – 3 случая.
* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Сколько COVID-прививок сделали в Украине за полгода вакцинальной кампании
Источник: МОЗ
С начала прививочной кампании по состоянию на 24 августа в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 жителей страны. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек. Вакцинация против коронавируса в Украине стартовала ровно полгода назад, 24 февраля.
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Новости о коронавирусе в мире 24 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии болезнь обнаружили более чем у 212 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,4 миллиона инфицированных.
Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 37,9 миллиона человек, более 629 тысяч, к сожалению, умерли. Следующими по количеству больных и смертей пока идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.
В суд – за пост: на Кипре 4 человек обвинили из-за фейка о смерти ребенка после вакцинации
Источник: Cyprus Mail
На Кипре предъявлено обвинение 4 людям за распространение фейка в соцсетях. Эти люди опубликовали сообщение о том, что после вакцинации от коронавируса умерл 12-летний ребенок. Из-за большой озабоченности общества Министерство охраны Кипра сразу выступило с заявлением: ни один ребенок после прививки от COVID-19 не умирал. Более того, даже побочных эффектов после иммунизации, с которыми бы обращались в кипрские больницы, на этой неделе не было.
США анонсировали доклад о происхождении коронавируса
Источник: The White House
В США анонсировали доклад, в котором речь пойдет о происхождении коронавируса. Ее могут представить уже сегодня, 24 августа. Первым доклад увидит президент США Джо Байден.
В США полностью одобрили вакцину Pfizer: что это значит
Источник: Голос Америки
Федеральная администрация США по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) полностью одобрила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Правда, только для людей в возрасте от 16 лет. Американские чиновники считают, что это увеличит доверие к прививкам и создаст в стране почву для введения требований вакцинации со стороны работодателей и организаций.