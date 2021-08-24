Полное одобрение Pfizer в США, полгода вакцинации в Украине: новости о коронавирусе 24 августа

За сутки в Украине обнаружили около 700 больных COVID-19. США анонсировали доклад о происхождении коронавируса. Прививочная кампания против коронавируса длится ровно полгода. В США полностью одобрили вакцину Pfizer. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 24 августа

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине обнаружили еще 692 больных коронавирусом. Среди них 54 ребенка и 4 медработника. В больницы были госпитализированы 410 человек с подтвержденными и подозрительными случаями болезни. К сожалению, еще 27 пациентов умерли. Зато выздоровели еще 345 пациентов, поэтому их уже выписали.

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Темпы тестирования на COVID-19

Снижение заболеваемости может объясняться сниженными темпами тестирования на COVID-19. Ведь на протяжении 23 августа в Украине провели всего 35 858 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 17 236,

методом ИФА – 3 802,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 820.

Зато от начала пандемии в Украине провели 11 844 497 тестов методом ПЦР.

Новые случаи коронавируса в регионах:

Киев – 132 случая;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 26 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 27 случаев;

Ивано-Франковская область – 13 случаев;

Киевская область – 18 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 62 случая;

Львовская область – 33 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 84 случая;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровенская область – 23 случая;

Сумская область – 16 случаев;

Тернопольская область – 11 случаев;

Харьковская область – 84 случая;

Херсонская область – 18 случаев;

Хмельницкая область – 12 случаев;

Черкасская область – 7 случаев;

Черновицкая область – 47 случаев;

Черниговская область – 3 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 275 863 больных коронавирусом. 2 201 778 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, ушел из жизни 53 501 пациент.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Сколько COVID-прививок сделали в Украине за полгода вакцинальной кампании

Источник: МОЗ

С начала прививочной кампании по состоянию на 24 августа в Украине против коронавируса вакцинировали 5 099 802 жителей страны. 5 099 800 из них получили первую дозу вакцины, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек. Вакцинация против коронавируса в Украине стартовала ровно полгода назад, 24 февраля.

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Новости о коронавирусе в мире 24 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии болезнь обнаружили более чем у 212 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более 37,9 миллиона человек, более 629 тысяч, к сожалению, умерли. Следующими по количеству больных и смертей пока идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.

В суд – за пост: на Кипре 4 человек обвинили из-за фейка о смерти ребенка после вакцинации

Источник: Cyprus Mail

На Кипре предъявлено обвинение 4 людям за распространение фейка в соцсетях. Эти люди опубликовали сообщение о том, что после вакцинации от коронавируса умерл 12-летний ребенок. Из-за большой озабоченности общества Министерство охраны Кипра сразу выступило с заявлением: ни один ребенок после прививки от COVID-19 не умирал. Более того, даже побочных эффектов после иммунизации, с которыми бы обращались в кипрские больницы, на этой неделе не было.

США анонсировали доклад о происхождении коронавируса

Источник: The White House

В США анонсировали доклад, в котором речь пойдет о происхождении коронавируса. Ее могут представить уже сегодня, 24 августа. Первым доклад увидит президент США Джо Байден.

В США полностью одобрили вакцину Pfizer: что это значит

Источник: Голос Америки

Федеральная администрация США по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) полностью одобрила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Правда, только для людей в возрасте от 16 лет. Американские чиновники считают, что это увеличит доверие к прививкам и создаст в стране почву для введения требований вакцинации со стороны работодателей и организаций.