Новости о коронавирусе в Украине 24 июня

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 937 больных коронавирусом. Из них 33 ребенка и 24 медработника. От осложнений болезни умерли еще 58 пациентов.

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В больницы госпитализировали 559 человек. В то же время выписали 2 471 больного.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 22 496 человек,

методом ИФА – 11 418 человек,

экспресс-тестами – 20 429 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 231 914 больных коронавирусом. 2 157 732 из них уже выздоровели. В то же время от осложнений коронавируса умер 52 181 пациент.

Суточный прирост заболеваемости в регионах