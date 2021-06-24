Новости о коронавирусе 24 июня: ВОЗ одобрила вакцинацию детей, новые проблемы со "Спутник V"

ВОЗ разрешила вакцинировать детей против коронавируса. Moderna внезапно и без объяснений изменила название своей вакцины против коронавируса. ВОЗ высказала претензии к заводу, на котором производят "Спутник V". Коронавирус влияет на мужское здоровье. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 24 июня

Распространение вируса в стране

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 937 больных коронавирусом. Из них 33 ребенка и 24 медработника. От осложнений болезни умерли еще 58 пациентов.

Днем ранее Новости о коронавирус 23 июня: штамм дельта в Украине, Минздрав готовит новые ограничения

В больницы госпитализировали 559 человек. В то же время выписали 2 471 больного.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 22 496 человек,

методом ИФА – 11 418 человек,

экспресс-тестами – 20 429 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 231 914 больных коронавирусом. 2 157 732 из них уже выздоровели. В то же время от осложнений коронавируса умер 52 181 пациент.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 223 случая;

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 59 случаев;

Донецкая область – 51 случай;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 8 случаев;

Запорожская область – 42 случая;

Ивано-Франковская область – 14 случаев;

Киевская область – 51 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 18 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 35 случаев;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 18 случаев;

Ровенская область – 26 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 6 случаев;

Харьковская область – 57 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Хмельницкая область – 49 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 11 случаев;

Черниговская область – 32 случая.



Главные правила профилактики коронавируса / инфографика 24 канала

Насколько вакцинированные украинцы защищены от штамма Дельта: объяснение Ляшко

Источник: 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, является более тяжелым. Но вакцинированные украинцы от него защищены.

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Новости о коронавирусе в мире 24 июня

Распространение вируса в мире

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировали свыше 179 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие недуга из жизни ушли 3 890 686 пациентов. В то же время выздоровели – более 117 миллионов инфицированных.

По состоянию на 24 июня во всем мире зафиксировано около 58 миллионов активных больных COVID-19. Все эти люди сейчас лечатся от болезни.

В США в инструкциях некоторых вакцин против COVID-19 будут предупреждать о возможном воспалении сердца

Источник: AFP

Органы здравоохранения США обновят официальную инструкцию мРНК-вакцин против COVID-19 (Pfizer и Moderna) оговорками для подростков и молодых людей после выявления возможной связи с редкими случаями воспаления сердца. Хотя количество случаев невелико, они все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах. В то же время отмечается, что общие преимущества по-прежнему "явно" перевешивают риски.

ВОЗ разрешила вакцинировать детей против коронавируса

Источник: ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по вакцинации населения против COVID-19 и других профилактических мероприятий во время пандемии. В ней впервые заявила, что детей можно вакцинировать против коронавируса. Новое заявление ВОЗ подтверждает решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) включить пациентов 12 – 15 лет в программу вакцинации компании Pfizer – BioNTech.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Moderna внезапно и без объяснений изменила название своей вакцины против коронавируса

Источник: EMA

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax.

ВОЗ высказала претензии к заводу, на котором производят "Спутник V"

Источник: The Guardian

Всемирная организация здравоохранения выявила проблемы с мерами, которые используют на заводе по производству российской вакцины "Спутник V" "Фармстандарт – Уфавита" в Башкортостане. Проверка ВОЗ также выявила проблемы с перекрестным заражением и стерильностью, отслеживанием и идентификацией партий вакцин на "Фармстандарт – Уфавита". Эта компания отвечает за разлив во флаконы доз "Спутник V", произведенных в других странах.

Исследование коронавируса

Коронавирус влияет на мужское здоровье: новые доказательства

Источник: MDPI

Легкие – далеко не единственная мишень для коронавируса. Ученые получают все больше подтверждений того, что инфекция поражает различные органы, в том числе репродуктивную систему. Новое исследование на хомяках показало, что мужчины с COVID-19 могут столкнуться с большими проблемами. Частицы SARS-CoV-2 были обнаружены в семенниках всех зараженных хомяков в течение первой недели, однако позже уровень вирусной нагрузки постепенно снижался.

В подтверждение своих выводов авторы исследования отметили, что пациенты с коронавирусом нередко жалуются на боли в паховой области и яичках, в некоторых из них снижался уровень тестостерона. Кроме того, во время вскрытия тел умерших от COVID-19 выявлено нарушение работы тестикул на клеточном уровне.