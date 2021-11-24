Новости о коронавирусе в Украине 24 ноября
С коронавирусом в больницы попали более 4 тысяч украинцев за сутки: статистика
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали почти вдвое больше украинцев, чем вчера – 4 077. Вместе с тем количество тех, кто выздоровел от недуга значительно выше, чем количество заболевших – 29 044. Зато умерли еще 595 человек.
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Тестирование населения
Во вторник в Украине провели 108 827 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 52 719,
- методом ИФА — 11 343,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 743 случая;
- Винницкая область – 659 случаев;
- Волынская область – 581 случай;
- Днепропетровская область – 674 случая;
- Донецкая область – 948 случаев;
- Житомирская область – 341 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 906 случаев;
- Ивано-Франковская область – 525 случаев;
- Киевская область – 795 случаев;
- Кировоградская область – 162 случая;
- Луганская область – 336 случаев;
- Львовская область – 511 случаев;
- Николаевская область – 556 случаев;
- Одесская область – 491 случай;
- Полтавская область – 1060 случаев;
- Ровненская область – 619 случаев;
- Сумская область – 324 случая;
- Тернопольская область – 275 случаев;
- Харьковская область – 562 случая;
- Херсонская область – 223 случая;
- Хмельницкая область – 808 случаев;
- Черкасская область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 173 случая;
- Черниговская область – 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал
Более 13 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19
Источник: Минздрав
С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 13 000 634 человек. 13 000 632 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего в стране провели 23 225 814 прививок и первой, и второй дозой.
За сутки 23 ноября прививку сделали 286 121 человек. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированные – 199 822 человека.
10 тысяч случаев в сутки: в НАН спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19
Источник: НАН Украины
Украинские ученые прогнозируют, что в Украине будет в среднем чуть более 10 тысяч суточных случаев заражений коронавирусом. Такую динамику следует ожидать в начале декабря 2021 года.
В Украине стало больше "оранжевых" областей: в какой зоне карантина каждый регион
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Большинство областей соответствуют показателям красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. В Украине сократилась желтая зона карантина. Теперь таких регионов осталось только два. А Черновицкая область перешла в оранжевую зону.
Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава
Важно Почему в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19: ответ врача
Как прививка предотвращает госпитализации: данные по возрастным категориям
Источник: НАН
Согласно таблице, среди людей пожилого возраста, которые попали в реанимацию во время заболевания, оказалось более 41% от всего населения в возрасте после 65 лет. Все они не получили ни одной прививки. Такие данные за период 7 – 22 ноября 2021 года. В то же время даже одна доза вакцины почти втрое снижает риск острой симптоматики, а полный курс – практически исключает возможность попадания в больницу.
Таблица госпитализаций / Инфографика НАН
В Украине значительно сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов
Источник: 24 канал
Кабинет Министров сразу в 4 раза сократил срок действия желтых COVID-сертификатов. Теперь документ, подтверждающий одну прививку против коронавируса, будет действовать только в течение 30 дней. О соответствующем решении правительства сообщили на заседании 24 ноября. Ранее COVID-сертификат желтого цвета действовал в течение 120 дней.
Новости о коронавирусе в мире 24 ноября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 24 ноября в мире обнаружили более 258, 9 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,9 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.
Исследования коронавируса
Дети с плохим иммунитетом не так уязвимы перед коронавирусом, как считали ранее
Источник: Journal of infection
Проведенное в Великобритании исследование дало неожиданные результаты: возможно, дети с нарушенной иммунной реакцией из-за хронических заболеваний не так уязвимы перед коронавирусом, как считалось ранее. Вместе с тем у детей с ослабленным иммунитетом были ниже по сравнению со здоровыми детьми показатели серопозитивности, то есть выработки антител. Так, среди пациентов, получивших положительный ПЦР-тест в ходе исследования, иммунный ответ выработался лишь в 50%.
У летучих мышей нашли новый штамм коронавируса
Источник: Phys
У британских летучих мышей вида подковонос обнаружили коронавирус, который связан с вирусом SARS-CoV-2. Однако нет никаких доказательств того, что этот новый вирус передается человеку или может передаваться человеку в будущем. Это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией) обнаружили у подковоносов (вида Rhinolophus hipposideros) да еще и в Великобритании.