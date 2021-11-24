Новый коронавирус у летучих мышей, сократили срок сертификата: новости о коронавирусе 24 ноября

В Украине значительно сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов. У летучих мышей нашли новый штамм коронавируса. 10 тысяч случаев в сутки: в НАН спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 24 ноября

С коронавирусом в больницы попали более 4 тысяч украинцев за сутки: статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали почти вдвое больше украинцев, чем вчера – 4 077. Вместе с тем количество тех, кто выздоровел от недуга значительно выше, чем количество заболевших – 29 044. Зато умерли еще 595 человек.

Днем ранее ЕС изменит срок действия сертификатов, риск тромбоза: новости о коронавирусе 23 ноября

Тестирование населения

Во вторник в Украине провели 108 827 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 52 719,

методом ИФА — 11 343,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 743 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 581 случай;

Днепропетровская область – 674 случая;

Донецкая область – 948 случаев;

Житомирская область – 341 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 795 случаев;

Кировоградская область – 162 случая;

Луганская область – 336 случаев;

Львовская область – 511 случаев;

Николаевская область – 556 случаев;

Одесская область – 491 случай;

Полтавская область – 1060 случаев;

Ровненская область – 619 случаев;

Сумская область – 324 случая;

Тернопольская область – 275 случаев;

Харьковская область – 562 случая;

Херсонская область – 223 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черкасская область – 518 случаев;

Черновицкая область – 173 случая;

Черниговская область – 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране выявили 3 367 461 больного коронавирусом, 2 825 641 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла 82 913 жителей страны.

С начала пандемии в стране провели 82 913 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Более 13 миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 13 000 634 человек. 13 000 632 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего в стране провели 23 225 814 прививок и первой, и второй дозой.

За сутки 23 ноября прививку сделали 286 121 человек. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированные – 199 822 человека.

10 тысяч случаев в сутки: в НАН спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19

Источник: НАН Украины

Украинские ученые прогнозируют, что в Украине будет в среднем чуть более 10 тысяч суточных случаев заражений коронавирусом. Такую динамику следует ожидать в начале декабря 2021 года.

В Украине стало больше "оранжевых" областей: в какой зоне карантина каждый регион

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Большинство областей соответствуют показателям красного уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. В Украине сократилась желтая зона карантина. Теперь таких регионов осталось только два. А Черновицкая область перешла в оранжевую зону.



Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава

Важно Почему в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19: ответ врача

Как прививка предотвращает госпитализации: данные по возрастным категориям

Источник: НАН

Согласно таблице, среди людей пожилого возраста, которые попали в реанимацию во время заболевания, оказалось более 41% от всего населения в возрасте после 65 лет. Все они не получили ни одной прививки. Такие данные за период 7 – 22 ноября 2021 года. В то же время даже одна доза вакцины почти втрое снижает риск острой симптоматики, а полный курс – практически исключает возможность попадания в больницу.



Таблица госпитализаций / Инфографика НАН

В Украине значительно сократили срок действия "желтых" COVID-сертификатов

Источник: 24 канал

Кабинет Министров сразу в 4 раза сократил срок действия желтых COVID-сертификатов. Теперь документ, подтверждающий одну прививку против коронавируса, будет действовать только в течение 30 дней. О соответствующем решении правительства сообщили на заседании 24 ноября. Ранее COVID-сертификат желтого цвета действовал в течение 120 дней.

Новости о коронавирусе в мире 24 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 24 ноября в мире обнаружили более 258, 9 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,1 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,9 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Германия, Турция и Украина.

Исследования коронавируса

Дети с плохим иммунитетом не так уязвимы перед коронавирусом, как считали ранее

Источник: Journal of infection

Проведенное в Великобритании исследование дало неожиданные результаты: возможно, дети с нарушенной иммунной реакцией из-за хронических заболеваний не так уязвимы перед коронавирусом, как считалось ранее. Вместе с тем у детей с ослабленным иммунитетом были ниже по сравнению со здоровыми детьми показатели серопозитивности, то есть выработки антител. Так, среди пациентов, получивших положительный ПЦР-тест в ходе исследования, иммунный ответ выработался лишь в 50%.

У летучих мышей нашли новый штамм коронавируса

Источник: Phys

У британских летучих мышей вида подковонос обнаружили коронавирус, который связан с вирусом SARS-CoV-2. Однако нет никаких доказательств того, что этот новый вирус передается человеку или может передаваться человеку в будущем. Это первый случай, когда сарбековирус (коронавирус, связанный с атипичной пневмонией) обнаружили у подковоносов (вида Rhinolophus hipposideros) да еще и в Великобритании.