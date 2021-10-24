Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В какой карантинной зоне находится каждая область Украины

Источник: Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине до сих пор не самая лучшая. В последнее время больных – в пределах 20 тысяч. Уже 6 регионов перешли в красную зону карантина, скоро и их станет больше. В красную зону попали такие области:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Сумская;

Херсонская.

Ровненская и Николаевская области перейдут в красную зону карантина с 26 октября 2021 года.

Подробнее здесь В какой карантинной зоне находится каждая область Украины: Минздрав обновил карту

Врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине

Источник: телеграм Жиравецького

Львовский врач Тарас Жиравецкий обратился ко всем вакцинированным украинцам. Он заявил, что прививка от коронавируса не на 100% защищает от заражения. Более того, не дает человеку "зеленый" свет. Он напомнил, что сейчас очень важно сделать прививку, поскольку ситуация тяжелая. Например, только во Львовской области 90% госпитализированных пациентов – непривитые.

Карантинные зоны / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

В Одессе "продают" места в реанимации

Источник: Одесса INFO

Ситуация в реанимациях Одессы, где принимают больных коронавирусом, уже длительное время критическая. Для больных не хватает кислорода, а для пациентов с не COVID-19 – мест. Местные медиа сообщают, что тяжелым больным ковидом предлагают заплатить значительную сумму за место в реанимации.

В Киеве антивакцинаторское кафе приглашает "свободных людей"

Источник: 24 канал

В Киеве из-за увеличения количества больных в ближайшее время могут ввести красную зону карантина. В это сложное время киевское заведение Nebos заявил, что принимает посетителей без "маски" и "вакцинации".

На Буковине ввели жесткие ограничения для непривитых

Источник: Черновицкая ОГА

Буковина находится "в шаге от красной зоны". Именно поэтому там вводят жесткие ограничения для непривитых людей. Следовательно, с 24 октября сертификат о вакцинации, действующий ПЦР или экспресс-тест или же документ, который свидетельствует о выздоровлении от COVID-19, нужно показать, чтобы:

посещать заведение общественного питания, спортивные, культурные, развлекательные и другие учреждения;

ездить общественным транспортом, а также речь идет о нерегулярных и регулярных перевозках в области.

Жители красных зон штурмуют центры вакцинации

Источник: инстаграм-страница "Типичный Мариуполь"

По состоянию на 24 октября в красной зоне карантина находятся 7 областей. В этих регионах действуют жесткие ограничения для непривитых граждан. Чтобы иметь больше свобод, непривитые граждане начали массово вакцинироваться. Делают они это, очевидно, в последний момент.