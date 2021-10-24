Новости о коронавирусе в Украине 24 октября
Статистика распространения болезни
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине инфицировался коронавирусом 20 791 человек. Среди них – 1 533 ребенка и 237 медработников.
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В больницы госпитализировали 5 924 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов. В то же время выздоровел – 6 081 человек.
Как продвигаются тестирования
За прошедшие сутки в Украине провели 110 224 теста на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 59 357;
- методом ИФА – 11 708;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 159.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 211), Львовской (1 509), Харьковской (1 508), Одесской (1 403) и Донецкой (1 380) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 998 случаев;
- Винницкая область – 422 случая;
- Волынская область – 395 случаев;
- Днепропетровская область – 2 211 случаев;
- Донецкая область – 1 380 случаев;
- Житомирская область – 950 случаев;
- Закарпатская область – 211 случаев;
- Запорожская область – 1 060 случаев;
- Ивано-Франковская область – 737 случаев;
- Киевская область – 880 случаев;
- Кировоградская область – 163 случая;
- Луганская область – 270 случаев;
- Львовская область – 1 509 случаев;
- Николаевская область – 366 случаев;
- Одесская область – 1 403 случая;
- Полтавская область – 970 случаев;
- Ровненская область – 488 случаев;
- Сумская область – 908 случаев;
- Тернопольская область – 647 случаев;
- Харьковская область – 1 508 случаев;
- Херсонская область – 1 085 случаев;
- Хмельницкая область – 897 случаев;
- Черкасская область – 598 случаев;
- Черновицкая область – 499 случаев;
- Черниговская область – 236 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
За минувшие сутки 177 730 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы – 48 200 человек.
В целом с начала вакцинальной кампании привили 8 890 454 человека, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).
Всего провели 15 854 029 прививок.
Как записаться на вакцинацию и какие документы нужны?Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или, опять же, через своего врача.
Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не нужно. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН.
В Черкасских реанимациях – ни одного привитого против COVID-19 пациента
Источник: Черкасская ОГА
Больничные койки в Черкасской области заполнены наполовину. Директор Черкасской городской инфекционной больницы Светлана Волгина рассказала, что там нет ни одного вакцинированного среди тех, кто умер от осложнений.
Также среди тех, кто попал в реанимацию с тяжелым течением коронавируса, – ни одного вакцинированного против этого недуга.
Сейчас из-за перегрузки персонал больниц истощен, случаи сложнее. Мы можем разворачивать дополнительные койки, открывать госпитали, но кто будет здесь работать?
– заявила медик.
Онад добавила, что нужны специалисты с конкретной специализацией. Директор инфекционной больницы также сказала, что вакцинация – это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни.
По словам главы Черкасской области Александра Скичко, ковидные койки в больницах области заполнены почти на 50%. Среди госпитализированных больше всего людей старше 50 лет – 79%.
"Эта категория людей стабильно в зоне наибольшего риска. Темпы распространения болезни неутешительны. На этот раз летальность тоже значительно выше. Переход в "Красную" карантинную зону – вопрос ближайшего времени. Поэтому советую не медлить, вакцинироваться самим и помочь с этим своим родным", – добавил Скичко.
Новости о коронавирусе в мире 24 октября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 24 октября в мире обнаружили свыше 243 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия. Сегодня шестую строчку заняла Украина.
Эстония из-за пандемии COVID-19 приостановит плановые операции
Источник: ERR
Учреждения здравоохранения Эстонии временно начнут госпитализировать только пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи. Соответствующее решение начнет действовать с 25 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Германия подарила Украине 1,5 миллиона доз COVID-вакцины
Источник: DW
Германия безвозмездно передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. Партии препарата AstraZeneca передали также и другим странам.
Исследования коронавируса
Ученые доказали, что коронавирус влияет на память
Источник: NBC News
Коронавирус способен негативно влиять на память даже через несколько месяцев после выздоровления. Также у многих людей начинаются трудности с многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой.