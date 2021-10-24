Осталось всего 4 желтых зоны, влияние на память: новости о коронавирусе 24 октября

Уже 6 регионов перешли в красную зону карантина, в желтой – осталось только 4. Ученые доказали, что COVID-19 "бьет по памяти" даже через месяцы. В Одессе место в реанимации "продают" за тысячи долларов. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 24 октября

Статистика распространения болезни

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине инфицировался коронавирусом 20 791 человек. Среди них – 1 533 ребенка и 237 медработников.

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В больницы госпитализировали 5 924 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 386 пациентов. В то же время выздоровел – 6 081 человек.

Как продвигаются тестирования

За прошедшие сутки в Украине провели 110 224 теста на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 59 357;

методом ИФА – 11 708;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 159.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 211), Львовской (1 509), Харьковской (1 508), Одесской (1 403) и Донецкой (1 380) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2 211 случаев;

Донецкая область – 1 380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1 060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1 509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1 403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровненская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1 508 случаев;

Херсонская область – 1 085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина пандемии

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 769 405 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 24 октября выздоровели 2 375 776 человек. Однако не удалось побороть недуг 63 872 жителям страны.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки 177 730 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек, полностью иммунизированы – 48 200 человек.

В целом с начала вакцинальной кампании привили 8 890 454 человека, из них получили одну дозу – 8 890 452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 963 577 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Всего провели 15 854 029 прививок.

Как записаться на вакцинацию и какие документы нужны? Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис



Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не нужно. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН. Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi . Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или, опять же, через своего врача.Если у вас подписана декларация с семейным врачом, никаких документов не нужно. Если же нет, с собой нужно взять паспорт и ИНН.

В Черкасских реанимациях – ни одного привитого против COVID-19 пациента

Источник: Черкасская ОГА

Больничные койки в Черкасской области заполнены наполовину. Директор Черкасской городской инфекционной больницы Светлана Волгина рассказала, что там нет ни одного вакцинированного среди тех, кто умер от осложнений.

Также среди тех, кто попал в реанимацию с тяжелым течением коронавируса, – ни одного вакцинированного против этого недуга.

Сейчас из-за перегрузки персонал больниц истощен, случаи сложнее. Мы можем разворачивать дополнительные койки, открывать госпитали, но кто будет здесь работать?

– заявила медик.

Онад добавила, что нужны специалисты с конкретной специализацией. Директор инфекционной больницы также сказала, что вакцинация – это единственный способ защититься от тяжелого течения болезни.

По словам главы Черкасской области Александра Скичко, ковидные койки в больницах области заполнены почти на 50%. Среди госпитализированных больше всего людей старше 50 лет – 79%.

"Эта категория людей стабильно в зоне наибольшего риска. Темпы распространения болезни неутешительны. На этот раз летальность тоже значительно выше. Переход в "Красную" карантинную зону – вопрос ближайшего времени. Поэтому советую не медлить, вакцинироваться самим и помочь с этим своим родным", – добавил Скичко.

Новости о коронавирусе в мире 24 октября

Статистика распространения COVID-19

Черкасская область сейчас находится в оранжевой зоне карантина. За сутки 23 октября коронавирусом там заболело 598 человек.

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 24 октября в мире обнаружили свыше 243 миллионов больных коронавирусом и более чем 4,9 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в США – более 45 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают Великобритания, Турция, Россия, Индия. Сегодня шестую строчку заняла Украина.

Эстония из-за пандемии COVID-19 приостановит плановые операции

Источник: ERR

Учреждения здравоохранения Эстонии временно начнут госпитализировать только пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи. Соответствующее решение начнет действовать с 25 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Германия подарила Украине 1,5 миллиона доз COVID-вакцины

Источник: DW

Германия безвозмездно передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса. Партии препарата AstraZeneca передали также и другим странам.

Исследования коронавируса

Ученые доказали, что коронавирус влияет на память

Источник: NBC News

Коронавирус способен негативно влиять на память даже через несколько месяцев после выздоровления. Также у многих людей начинаются трудности с многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой.