Новости о коронавирусе в Украины 24 сентября

Статистика распространения коронавируса: ситуация ухудшается

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 9 058 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них 849 детей и 137 медработников. За сутки госпитализировали 2 060 человек. Выздоровели – 2 415 украинцев, а умерли, к сожалению, – 140.

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Ситуация в областях

Киев – 465 случаев;

Винницкая область – 147 случаев;

Волынская область – 184 случая;

Днепропетровская область – 889 случаев;

Донецкая область – 602 случая;

Житомирская область – 223 случая;

Закарпатская область – 73 случая;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 200 случаев;

Киевская область – 409 случаев;

Кировоградская область – 38 случаев;

Луганская область – 291 случай;

Львовская область – 719 случаев;

Николаевская область – 205 случаев;

Одесская область – 622 случая;

Полтавская область – 153 случая;

Ровненская область – 259 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 301 случай;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 330 случаев;

Хмельницкая область – 343 случая;

Черкасская область – 310 выпадов;

Черновицкая область – 406 случаев;

Черниговская область – 217 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки протестовали:

методом ПЦР – 40 578 человек,

методом ИФА – 10 574 лица,

экспресс-тестами – 31 029 человек.

Общая статистика

С начала пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека. Выздоровели уже 2 240 388, летальных случаев – 55 424.

В целом ПЦР-тестов провели 12 633 853.

Темпы вакцинации

Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 5 355 959 человек полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы. Первую дозу получили пока что 6 624 026 человек.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 каналу

Украина еженедельно будет получать до 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие месяцы в Украине регулярно будут доставлять вакцину от коронавируса. В частности, еженедельно поступать почти по 500 тысяч доз препарата от Pfizer.

К слову. Сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.

Желтые сертификаты в приложении "Дия"

Источник: "РБК-Украина"

В пятницу, 24 сентября, в мобильном приложении "Дия" появилась возможность получить желтые COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те люди, которые получили первую прививку от коронавируса.

Введение внутренних COVID сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу в случае усиления карантинных ограничений.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какие 3 группы людей следует вакцинировать в Украине

Источник: 24 канал

Украинское правительство объявило об обязательной вакцинации учителей и чиновников. Аналогичный опыт есть у Евросоюза и США. Такие действия дают положительный эффект в борьбе с коронавирусом. Представитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что есть 3 основные группы, которые следует вакцинировать в первую очередь:

медработников;

работников образования и социальной сферы;

госслужащих.

Кличко заявил, что Киев готов к новой волне COVID-19

Источник: 24 канал

Пока большинство жителей Киева не носит масок и не соблюдает других карантинных ограничений, представители местной власти готовятся к нашествию тяжелых пациентов с COVID-19. По словам Виталия Кличко, город уже подготовился к худшему сценарию.

Днепропетровщина перешла в оранжевую зону

Источник: Облсовет Днепропетровщины

Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это объясняют большим количеством заражений коронавирусом, которых фиксируют в регионе.

Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Как работают школы в желтой зоне