Желтые сертификаты в действии, лечение антителами: новости о коронавирусе 24 сентября

В мобильном приложении Дия появилась возможность получить желтые COVID-сертификаты. ВОЗ рекомендует лечение антителами COVID-пациентам из группы высокого риска госпитализации. Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 сентября.

Новости о коронавирусе в Украины 24 сентября

Статистика распространения коронавируса: ситуация ухудшается

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине выявили 9 058 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них 849 детей и 137 медработников. За сутки госпитализировали 2 060 человек. Выздоровели – 2 415 украинцев, а умерли, к сожалению, – 140.

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Ситуация в областях

Киев – 465 случаев;

Винницкая область – 147 случаев;

Волынская область – 184 случая;

Днепропетровская область – 889 случаев;

Донецкая область – 602 случая;

Житомирская область – 223 случая;

Закарпатская область – 73 случая;

Запорожская область – 431 случай;

Ивано-Франковская область – 200 случаев;

Киевская область – 409 случаев;

Кировоградская область – 38 случаев;

Луганская область – 291 случай;

Львовская область – 719 случаев;

Николаевская область – 205 случаев;

Одесская область – 622 случая;

Полтавская область – 153 случая;

Ровненская область – 259 случаев;

Сумская область – 297 случаев;

Тернопольская область – 301 случай;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 330 случаев;

Хмельницкая область – 343 случая;

Черкасская область – 310 выпадов;

Черновицкая область – 406 случаев;

Черниговская область – 217 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки протестовали:

методом ПЦР – 40 578 человек,

методом ИФА – 10 574 лица,

экспресс-тестами – 31 029 человек.

Общая статистика

С начала пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека. Выздоровели уже 2 240 388, летальных случаев – 55 424.

В целом ПЦР-тестов провели 12 633 853.

Темпы вакцинации

Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 5 355 959 человек полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы. Первую дозу получили пока что 6 624 026 человек.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 каналу

Украина еженедельно будет получать до 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие месяцы в Украине регулярно будут доставлять вакцину от коронавируса. В частности, еженедельно поступать почти по 500 тысяч доз препарата от Pfizer.

Желтые сертификаты в приложении "Дия"

. Сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.

Источник: "РБК-Украина"

В пятницу, 24 сентября, в мобильном приложении "Дия" появилась возможность получить желтые COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те люди, которые получили первую прививку от коронавируса.

Введение внутренних COVID сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу в случае усиления карантинных ограничений.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какие 3 группы людей следует вакцинировать в Украине

Источник: 24 канал

Украинское правительство объявило об обязательной вакцинации учителей и чиновников. Аналогичный опыт есть у Евросоюза и США. Такие действия дают положительный эффект в борьбе с коронавирусом. Представитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что есть 3 основные группы, которые следует вакцинировать в первую очередь:

медработников;

работников образования и социальной сферы;

госслужащих.

Кличко заявил, что Киев готов к новой волне COVID-19

Источник: 24 канал

Пока большинство жителей Киева не носит масок и не соблюдает других карантинных ограничений, представители местной власти готовятся к нашествию тяжелых пациентов с COVID-19. По словам Виталия Кличко, город уже подготовился к худшему сценарию.

Днепропетровщина перешла в оранжевую зону

Источник: Облсовет Днепропетровщины

Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это объясняют большим количеством заражений коронавирусом, которых фиксируют в регионе.

Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

Как работают школы в желтой зоне

Источник: 24 канал

С 23 октября Украина перешла в желтую зону карантина. Поэтому теперь не все учебные заведения смогут работать в привычном формате. Школы и садики могут работать очно, смешано или дистанционно.

Больше об этом здесь Как работают школы в желтой зоне и кто переходить на дистанционку: объяснение

Новости о коронавирусе в мире 24 сентября

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 24 сентября в мире выявили более 230 миллионов 600 тысяч больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.

Больше всего инфицированных с начала пандемии выявили в США – более 42 миллионов. В целом COVID-19 унес жизни более 684 тысяч американцев.

Вьетнам отложил открытие острова Фукуок для туристов

Источник: Nikkei Asia

На днях Вьетнам заявил, что планирует разрешить въезд на крупнейший из своих островов – Фукуок. Открытие было запланировано на октябрь. Однако дату перенесли. Такое решение связано с нехваткой вакцин – власти страны не удалось достичь необходимого количества привитых среди граждан.

В Израиле невакцинированным учителям запретили работать

Источник: The Times of Israel

Министерство образования Израиля выпустило распоряжение о запрете учителям и воспитателям садов без сертификата Green Pass находиться на территории учебных заведений и получать зарплату. Невакцинированные педагоги также не могут преподавать дистанционно.

Россияне обиделись на ПАСЕ: при чем здесь вакцинация

. Сертификат Green Pass (некий зеленый пропуск) подтверждает, что человек вакцинирован и не заражен коронавирусом. Этот документ у учителей и воспитателей садиков начнут требовать с 3 октября.

Источник: ТАСС

Российская делегация, возможно, примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы дистанционно. Россияне "обиделись" из непризнания их прививки российской вакциной "Спутник V". Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения якобы – несправедливы. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.

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Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения

Источник: The Guardian

Правительство страны решило отменить большинство карантинных ограничений. Правила, которые продолжат действовать в стране, останутся на ответственности ее граждан.

Коронавирус в Португалии: основное

По состоянию на 23 сентября в Португалии коронавирус подтвердили у 1,06 миллиона человек. С начала эпидемии в стране умерли почти 18 тысяч больных, выздороветь удалось 1,01 миллиона.

Вакцинировали 8,5 миллиона местных жителей, что составляет 83,4% от всего населения.

Исследования коронавируса

ВОЗ рекомендует лечить коронавирус антителами

Источник: British Medical Journal

ВОЗ рекомендует лечение антителами COVID-пациентам из группы высокого риска госпитализации. Речь идет о лечении, которое сочетает в себе два антитела (казиривимаб и имдевимаб). Международные эксперты из группы разработки рекомендаций ВОЗ (GDG) и пациентов BMJ рекомендуют лечение антителами для двух конкретных групп пациентов с COVID-19.

Украинцы могут присоединиться к исследованию COVID-лекарств

Сейчас лекарства от COVID-19 проходят клинические исследования во всем мире. В Минздраве сообщили, что к испытаниям препаратов могут присоединиться и желающие украинцы. На данныцй момент существует 31 такое исследование – перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрав Украины по профилю испытания COVID-19.