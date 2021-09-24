Желтые сертификаты в действии, лечение антителами: новости о коронавирусе 24 сентября
Источник:24 канал
В мобильном приложении Дия появилась возможность получить желтые COVID-сертификаты. ВОЗ рекомендует лечение антителами COVID-пациентам из группы высокого риска госпитализации. Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 сентября.
Новости о коронавирусе в Украины 24 сентября
Статистика распространения коронавируса: ситуация ухудшается
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине выявили 9 058 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них 849 детей и 137 медработников. За сутки госпитализировали 2 060 человек. Выздоровели – 2 415 украинцев, а умерли, к сожалению, – 140.
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Ситуация в областях
- Киев – 465 случаев;
- Винницкая область – 147 случаев;
- Волынская область – 184 случая;
- Днепропетровская область – 889 случаев;
- Донецкая область – 602 случая;
- Житомирская область – 223 случая;
- Закарпатская область – 73 случая;
- Запорожская область – 431 случай;
- Ивано-Франковская область – 200 случаев;
- Киевская область – 409 случаев;
- Кировоградская область – 38 случаев;
- Луганская область – 291 случай;
- Львовская область – 719 случаев;
- Николаевская область – 205 случаев;
- Одесская область – 622 случая;
- Полтавская область – 153 случая;
- Ровненская область – 259 случаев;
- Сумская область – 297 случаев;
- Тернопольская область – 301 случай;
- Харьковская область – 948 случаев;
- Херсонская область – 330 случаев;
- Хмельницкая область – 343 случая;
- Черкасская область – 310 выпадов;
- Черновицкая область – 406 случаев;
- Черниговская область – 217 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За сутки протестовали:
- методом ПЦР – 40 578 человек,
- методом ИФА – 10 574 лица,
- экспресс-тестами – 31 029 человек.
Общая статистика
С начала пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека. Выздоровели уже 2 240 388, летальных случаев – 55 424.
В целом ПЦР-тестов провели 12 633 853.
Темпы вакцинации
Украина уже начала пятый этап вакцинации. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.
По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября 5 355 959 человек полностью завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы. Первую дозу получили пока что 6 624 026 человек.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 каналу
Украина еженедельно будет получать до 500 тысяч доз вакцины Pfizer
Источник: 24 канал
Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие месяцы в Украине регулярно будут доставлять вакцину от коронавируса. В частности, еженедельно поступать почти по 500 тысяч доз препарата от Pfizer.К слову. Сейчас в Украине 10 миллионов доз вакцин от коронавируса и каждый украинец имеет к ним доступ.
Желтые сертификаты в приложении "Дия"
Источник: "РБК-Украина"
В пятницу, 24 сентября, в мобильном приложении "Дия" появилась возможность получить желтые COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те люди, которые получили первую прививку от коронавируса.
Введение внутренних COVID сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу в случае усиления карантинных ограничений.
Какие 3 группы людей следует вакцинировать в Украине
Источник: 24 канал
Украинское правительство объявило об обязательной вакцинации учителей и чиновников. Аналогичный опыт есть у Евросоюза и США. Такие действия дают положительный эффект в борьбе с коронавирусом. Представитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что есть 3 основные группы, которые следует вакцинировать в первую очередь:
- медработников;
- работников образования и социальной сферы;
- госслужащих.
Кличко заявил, что Киев готов к новой волне COVID-19
Источник: 24 канал
Пока большинство жителей Киева не носит масок и не соблюдает других карантинных ограничений, представители местной власти готовятся к нашествию тяжелых пациентов с COVID-19. По словам Виталия Кличко, город уже подготовился к худшему сценарию.
Днепропетровщина перешла в оранжевую зону
Источник: Облсовет Днепропетровщины
Днепропетровская область перешла из желтой в оранжевую зону карантина. Это объясняют большим количеством заражений коронавирусом, которых фиксируют в регионе.
Как работают школы в желтой зоне
Источник: 24 канал
С 23 октября Украина перешла в желтую зону карантина. Поэтому теперь не все учебные заведения смогут работать в привычном формате. Школы и садики могут работать очно, смешано или дистанционно.
Больше об этом здесь Как работают школы в желтой зоне и кто переходить на дистанционку: объяснение
Новости о коронавирусе в мире 24 сентября
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 24 сентября в мире выявили более 230 миллионов 600 тысяч больных коронавирусом, более чем 4,7 миллиона из которых, к сожалению, умерли.
Больше всего инфицированных с начала пандемии выявили в США – более 42 миллионов. В целом COVID-19 унес жизни более 684 тысяч американцев.
Вьетнам отложил открытие острова Фукуок для туристов
Источник: Nikkei Asia
На днях Вьетнам заявил, что планирует разрешить въезд на крупнейший из своих островов – Фукуок. Открытие было запланировано на октябрь. Однако дату перенесли. Такое решение связано с нехваткой вакцин – власти страны не удалось достичь необходимого количества привитых среди граждан.
В Израиле невакцинированным учителям запретили работать
Источник: The Times of Israel
Министерство образования Израиля выпустило распоряжение о запрете учителям и воспитателям садов без сертификата Green Pass находиться на территории учебных заведений и получать зарплату. Невакцинированные педагоги также не могут преподавать дистанционно.Справка. Сертификат Green Pass (некий зеленый пропуск) подтверждает, что человек вакцинирован и не заражен коронавирусом. Этот документ у учителей и воспитателей садиков начнут требовать с 3 октября.
Россияне обиделись на ПАСЕ: при чем здесь вакцинация
Источник: ТАСС
Российская делегация, возможно, примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы дистанционно. Россияне "обиделись" из непризнания их прививки российской вакциной "Спутник V". Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что такие ограничения якобы – несправедливы. По его мнению, России лучше вообще не участвовать в сессии ПАСЕ.
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Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения
Источник: The Guardian
Правительство страны решило отменить большинство карантинных ограничений. Правила, которые продолжат действовать в стране, останутся на ответственности ее граждан.
Коронавирус в Португалии: основное
- По состоянию на 23 сентября в Португалии коронавирус подтвердили у 1,06 миллиона человек. С начала эпидемии в стране умерли почти 18 тысяч больных, выздороветь удалось 1,01 миллиона.
- Вакцинировали 8,5 миллиона местных жителей, что составляет 83,4% от всего населения.
Исследования коронавируса
ВОЗ рекомендует лечить коронавирус антителами
Источник: British Medical Journal
ВОЗ рекомендует лечение антителами COVID-пациентам из группы высокого риска госпитализации. Речь идет о лечении, которое сочетает в себе два антитела (казиривимаб и имдевимаб). Международные эксперты из группы разработки рекомендаций ВОЗ (GDG) и пациентов BMJ рекомендуют лечение антителами для двух конкретных групп пациентов с COVID-19.
Украинцы могут присоединиться к исследованию COVID-лекарств
Источник: Минздрав
Сейчас лекарства от COVID-19 проходят клинические исследования во всем мире. В Минздраве сообщили, что к испытаниям препаратов могут присоединиться и желающие украинцы. На данныцй момент существует 31 такое исследование – перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрав Украины по профилю испытания COVID-19.