Новости о коронавирусе в Украине 25 августа
Статистика заболеваемости коронавирусом
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 24 августа, в Украине обнаружили 727 больных коронавирусом, среди них 46 детей и 10 медработников. В больницы госпитализировали 682 человека с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 382 пациента.
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Количество проведенных тестирований:
- методом ПЦР – 12 855 человек,
- методом ИФА – 2 110 человек,
- экспресс-тестами – 11 239 человек.
Новые случаи коронавируса в регионах:
- Киев – 109 случаев;
- Винницкая область – 13 случаев;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 42 случая;
- Донецкая область – 11 случаев;
- Житомирская область – 8 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 62 случая;
- Ивано – Франковская область – 51 случай;
- Киевская область – 20 случаев;
- Кировоградская область – 6 случаев;
- Луганская область – 8 случаев;
- Львовская область – 39 случаев;
- Николаевская область – 17 случаев;
- Одесская область – 62 случая;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровненская область – 25 случаев;
- Сумская область – 15 случаев;
- Тернопольская область – 57 случаев;
- Харьковская область – 33 случая;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – случаев;
- Черкасская область – нет данных;
- Черновицкая область – нет данных;
- Черниговская область – нет данных.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Вакцинированные украинцы получат привилегии, если будет новый локдаун, – Минздрав
Источник: 24 канал
Виктор Ляшко анонсировал, что люди с сертификатами о прививках смогут посещать публичные места в случае нового локдауна. Развлекательные заведения, вероятно, не будут закрывать, если коллектив будет вакцинирован.
Новости о коронавирусе в мире 24 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру выявили более 213 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных.
Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 630 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.
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Исследование коронавируса и вакцин
Тяжесть коронавируса зависит от того, как человек заразился
Источник: JAMA
Вероятность заражения при контакте с нулевыми пациентами, у которых развился COVID-19 по симптомам, была больше, чем при контакте с бессимптомными. Он оказался выше на 300% в случае легкой формы болезни и на 330% при умеренной тяжести. Чем тяжелее протекал COVID-19 у нулевого пациента, тем реже зараженные люди переносили болезнь бессимптомно. С другой стороны, признаки заболевания реже развивались у людей, получивших вирус от людей без симптомов.
Эффективность Pfizer и Moderna упала до 66% из-за Дельты: исследователи из США
Источник: MedicalXpress
Новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%. Все из-за распространения штамма коронавируса Дельта.
Назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы
Источник: The Guardian
Британские ученые считают, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca. О снижении эффективности других вакцин при введении второй дозы речь не идет.