Новости о коронавирусе в Украине 25 августа

Статистика заболеваемости коронавирусом

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 24 августа, в Украине обнаружили 727 больных коронавирусом, среди них 46 детей и 10 медработников. В больницы госпитализировали 682 человека с диагнозом COVID-19 или подозрением на недуг. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 20 пациентов. В то же время выздоровели по меньшей мере 382 пациента.

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Количество проведенных тестирований:

методом ПЦР – 12 855 человек,

методом ИФА – 2 110 человек,

экспресс-тестами – 11 239 человек.

От начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 2 276 590 больных коронавирусом. По состоянию на 25 августа выздоровели 2 202 160 из них. Впрочем, от осложнений коронавируса умерли 53 521 пациент.

Новые случаи коронавируса в регионах:

Киев – 109 случаев;

Винницкая область – 13 случаев;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 42 случая;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 8 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 62 случая;

Ивано – Франковская область – 51 случай;

Киевская область – 20 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 8 случаев;

Львовская область – 39 случаев;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 62 случая;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровненская область – 25 случаев;

Сумская область – 15 случаев;

Тернопольская область – 57 случаев;

Харьковская область – 33 случая;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – случаев;

Черкасская область – нет данных;

Черновицкая область – нет данных;

Черниговская область – нет данных.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Вакцинированные украинцы получат привилегии, если будет новый локдаун, – Минздрав

Источник: 24 канал

Виктор Ляшко анонсировал, что люди с сертификатами о прививках смогут посещать публичные места в случае нового локдауна. Развлекательные заведения, вероятно, не будут закрывать, если коллектив будет вакцинирован.

Новости о коронавирусе в мире 24 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру выявили более 213 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 4,4 миллиона инфицированных.

Больше всего случаев заражения выявили в США – всего там зарегистрировали более 38 миллионов пациентов с COVID-19, более чем 630 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Бразилия и Великобритания.

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Исследование коронавируса и вакцин

Тяжесть коронавируса зависит от того, как человек заразился

Источник: JAMA

Вероятность заражения при контакте с нулевыми пациентами, у которых развился COVID-19 по симптомам, была больше, чем при контакте с бессимптомными. Он оказался выше на 300% в случае легкой формы болезни и на 330% при умеренной тяжести. Чем тяжелее протекал COVID-19 у нулевого пациента, тем реже зараженные люди переносили болезнь бессимптомно. С другой стороны, признаки заболевания реже развивались у людей, получивших вирус от людей без симптомов.

Эффективность Pfizer и Moderna упала до 66% из-за Дельты: исследователи из США

Источник: MedicalXpress

Новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%. Все из-за распространения штамма коронавируса Дельта.

Назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы

Источник: The Guardian

Британские ученые считают, что эффективность вакцин начинает снижаться после прививки второй дозой. Речь идет о препаратах Pfizer и AstraZeneca. О снижении эффективности других вакцин при введении второй дозы речь не идет.