Новости о коронавирусе 25 июня: заявление ВОЗ о дельте, как его обнаружить

В Украине рекордное количество людей получило прививки против коронавируса. Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры еще с двумя американскими производителями вакцин, которые утверждены ЕС. Правительство назвало шаги противодействия штамму Дельта. ВОЗ заявила, что Дельта вариант коронавируса распространяется быстрее начальной версии вируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине

Новости о коронавирусе в Украине

Как изменилась ситуация за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 876 новых больных коронавирусом COVID-19, среди них 36 детей и 32 медработника. В больницы госпитализировали 489 больных. Еще 53 пациента умерли. Зато выздоровели еще 2 405 человек.

Днем ранее Как передается штамм Дельта, ВОЗ разрешила вакцинировать детей

За сутки протестировано 45 720 украинцев, из них:

методом ПЦР – 19 481,

методом ИФА – 9 160,

экспресс-тестами – 17 079.

За все время пандемии в Украине:

обнаружили – 2 232 790 больных;

выздоровели – 2 160 137 инфицированных;

умерли – 52 234 пациента;

проведено ПЦР-тестирований – 10 759 153.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 196 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 63 случая;

Донецкая область – 53 случая;

Житомирская область – 30 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 72 случая;

Ивано-Франковская область – 12 случаев;

Киевская область – 53 случая;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 32 случая;

Николаевская область – 28 случаев;

Одесская область – 33 случая;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровненская область – 20 случаев;

Сумская область – 24 случая;

Тернопольская область – 10 случаев;

Харьковская область – 56 случаев;

Херсонская область – 29 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 33 случая;

Черновицкая область – 13 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

Как понять, что вы заболели штаммом коронавируса Дельта

Источник: фейсбук Тараса Жиравецкого

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, что инфицированные штаммом Дельта испытывают симптомы, похожие на отравление. Конечно, это все сопровождается стандартными симптомами COVID-19.

Кроме этого, особенностью данного штамма является очень быстрое распространение в коллективах и семьях.

Как лечить коронавирус: советы врача

Сбивайте температуру с первого дня заболевания;

Если вы переносите COVID-19 легко, то не спешите выходить из дома. А особенно на 4 – 5 день заболевания – холодный воздух не на пользу вашим легким и могут быть осложнения;

Перестаньте заниматься спортом минимум на 1 месяц. Для тех, кто не занимался лучше не начинать в этот период;

Не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания;

Если у вас есть сопутствующие заболевания, свяжитесь с узким специалистом, который за вами наблюдает (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог);

Перестаньте вести нездоровый образ жизни (курить сигареты, употреблять алкоголь и есть вредную пищу);

Шаги противодействия распространению штамма Дельта

Источник: МОЗ Украины

24 июня в Совете национальной безопасности и обороны Украины обсудили меры борьбы с распространением штамма коронавируса Дельта в Украине. После их утверждения, рекомендации отправят на рассмотрение правительства.



Противодействие штамму Дельта / Инфографика Минздрава

Украина имеет возможности для обнаружения штамма Дельта

Украинские лаборатории имеют возможность выявлять опасный штамм коронавируса Дельта. Сейчас страна ожидает поставок необходимых реагентов.

Технические возможности есть как и в государственных, так и в частных лабораториях. Об этом в эфире "Право на власть" рассказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

За сутки в Украине вакцинировали рекордное количество людей

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что вакцины против коронавируса, имеющиеся в Украине, защищают от агрессивного Дельта-варианта вируса SARS-CoV-2.

Источник: МОЗ

24 июня, в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей – 96 180. 40 970 из них получили первую дозу вакцины. Зато остальные 55 210 граждан получили вторую дозу.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививку против коронавируса получил 1 834 971 человек:

1 834 969 из них получили первую дозу вакцины.

Зато 490 376 жителей страны уже полностью иммунизированы, ведь получили 2 дозы препарата.

Всего в стране провели 2 325 345 прививок.

По состоянию на 24 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

Украина ведет переговоры о поставках еще двух вакцин

Украина договаривается о поставках вакцин против коронавируса еще с двумя американскими компаниями: Johnson & Johnson и Moderna.

Оба препарата одобрены ВОЗ. Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на власть".

Внимание Украинцы, привитые CoronaVac, смогут путешествовать в Евросоюз, – МИД

Новости о коронавирусе в мире 25 июня

Статистика распространения COVID-19

Источник: СНБО Украины

Сейчас в мире зарегистрировано около 180 миллионов случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Вследствие недуга из жизни ушли 3 899 104 пациенты. В то же время выздоровели – более 117 миллионов инфицированных.

По состоянию на 25 июня в мире около 58 миллионов активных больных COVID-19.

Штамм коронавируса Дельта вдвое заразнее первоначального

Источник: твиттер ВОЗ

Вариант коронавируса Дельта может стать доминантным в мире. Он передается с бешеной скоростью. В частности, главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что штамм коронавируса Дельта вдвое заразнее, чем первоначальный штамм вируса из китайского Уханя.

Исследование коронавируса

Половина людей до 30 лет испытывают долгосрочные последствия после легкого COVID-19

Источник: Nature

Даже те, кто перенес COVID-19 легко и лечился дома, рискуют иметь постковыдний синдром, при котором симптомы заболевания длятся месяцами. Новое исследование показало, что от этого состояния не застрахованы даже школьники и студенты.

Обратите внимание! Ученые проанализировали медицинские карты 312 человек, у которых был диагностирован COVID-19 во время первой волны заболеваемости в Норвегии.

Через 6 месяцев наблюдений 61% всех пациентов в этой группе как и раньше испытывали один или несколько симптомов COVID-19.

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Большинство новых умерших от коронавируса в США – не вакцинированные

Источник: AP

Журналисты The Associated Press проанализировали данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за май. Они сообщили, что из более 853 тысяч госпитализаций из-за SARS-CoV-2 были всего 1200 вакцинированных американцев. Это примерно 0,1% из общего количества госпитализированных людей.

В течение мая 2021 года в результате коронавируса в США умерли более 18 тысяч человек. Лишь 150 из них имели прививки против COVID-19 (примерно 0,8%).